La progression fulgurante de l’audience de François Asselineau et de l’UPR peut-elle être stoppée ? (2/2)

En de multiples occasions, entretiens, conférences, interviews, comme dans l'interview accordée récemment à Russia Today en français ( L'Union Européenne est une dictature, vidéo du 26 01 2017 : https://francais.rt.com/entretiens/33004-fracais.asselineau_union-europé ;enne-dictature ), François Asselineau s'est appliqué à démontrer précisément comment l'oligarchie euro-atlantiste a programmé, organisé, mis en place et cadenassé les institutions de l'Union Européenne pour imposer son projet mondialiste de "libre échange" aux nations européennes récalcitrantes. Bien avant lui, déjà, le Général De Gaulle avait tenu à mettre en garde les Français contre les pièges sournois du projet atlantiste de construction de l'UE, son inféodation aux intérêts américains et aux ambitions hégémonique des USA.

Dans un entretien avec Alain Peyrefitte le 4 janvier 1963, il s'en expliquait en déclarant notamment :

"Nous avons procédé à la première décolonisation jusqu'à l'an dernier. Nous allons maintenant passer à la seconde. Après avoir donné l'indépendance à nos colonies, nous allons prendre la nôtre. L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant de nous débarrasser de leur domination." (voir sur UPR.fr : De Gaulle était-il vraiment pour l'Europe ? Ce dossier vous présente sa stratégie secrète.)

Depuis plus de quatre décennies, tels les gourous habiles et enjoleurs d'une secte, les chantres de l'Union Européenne, de "la concurrence libre et non faussée", des valeurs soi-disant démocratiques de l'Occident -à vrai dire, libérales, autrement dit tout entières dévouées au maintien et au renforcement du système d'exploitation et de pillage des classes dominantes- ont abreuvé les peuples européens de leurs mensonges, de leurs slogans trompeurs, de leurs miroirs aux alouettes, de leurs discours de charlatans (voir celui de Hollande : "mon ennemi, c'est la finance"), de leurs promesses jamais tenues.

Dans le même temps, ils ont tissé leurs toiles de prédateurs pour y engluer les peuples, pervertir l'équilibre économique et social de leurs nations respectives, neutraliser et subvertir les réglementations permettant aux états de promouvoir et de contrôler le développement harmonieux de leur économie et son adaptation aux défis de notre temps. Tous ces politiciens à la botte et aux ordres des puissants ont piétiné nos traditions, sacrifié notre langue au tout-anglais promu au titre de sésame obligé pour l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux loisirs, aux marchés publicitaires, à la compréhension du mode d'emploi du plus modeste des appareils domestiques et des outils et machines de toutes sortes.

Ils ont fait voler en éclats les systèmes de protection sociale mis en place grâce aux luttes de nos aînés, démantelé des pans entiers de l'industrie au nom de la libre circulation des capitaux, des machines (capital accumulé, à la fois source et fruit du travail productif des salariés). Ils ont poussé à la ruine et parfois au suicide des milliers de nos agriculteurs. Ils ont placé la santé de nos concitoyens et les laboratoires pharmaceutiques sous la coupe de trusts et de lobbies obscurs. Que reste-t-il des nationalisations qui avaient été opérées dans le cadre du "programme commun de la gauche ", au début des années 80 ? Ils ont fermé les yeux sur la pollution de notre environnement, de nos ressources en eau, de nos sols pour protéger les marges bénéficiaires des producteus de pesticides, d'herbicides et d'OGM dont les lobbyistes règnent en maîtres dans les couloirs de la Commission Européenne et du Parlement Européen.

Le rôle des parlements nationaux a été réduit à celui de chambre d'enregistrement des décisions de la Commission Européenne, autrement dit d'un aéropage de technocrates non élus tout entiers acquis à la défense des intérêts des puissants et de leurs projets rérogrades. Nos élus de toutes couleurs se sont mués en larbins des représentants des grandes banques, des grandes sociétés capitalistes, des politiciens de Bruxelles chargés de vendre aux salariés, aux classes populaires, à l'opinion publique des mesures, des lois, des réglementations décidées par d'autres au service d'intérêts étrangers aux besoins et à la volonté de la nation.

En France, notre diplomatie a été honteusement dévoyée, abaissée, mise à la remorque d'intérêts étrangers et de plans obscurs. La soi-disant Europe de la paix s'est muée en machine de guerre et d'annexion contre les géneurs du théâtre européen (bombardement et annexion des pays de l'ex Yougoslavie), en outil de reconquête coloniale du proche orient et de l'Afrique, politique dont M. Fabius est l'abjecte personnification ("Al Nosra fait du bon boulot." Vraiment ?), en instrument de la politique hostile de Washington à l'égard de la Russie, en suppôt des menées subversives des fascistes ukrainiens.

Ainsi, la France s'est honteusement compromise aux côtés de Washington et de ses partenaires de l'UE dans les guerres d'agression menées en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie. La France arme les criminels saoudiens qui écrasent les populations du Yémen, leurs écoles, leurs hôpitaux et leurs villages sous les bombes à fragmentation. La France et l'Union Européenne apportent un soutien financier, économique, militaire, diplomatique au régime fascisant de Kiev issu d'un coup d'état orchestré par les Etats-Unis.

La politique extérieure de la France, c'est le rôle revendiqué de chef de meute de la campagne haineuse menée contre la Fédération de Russie qui, elle, redresse aujourd'hui la tête comme elle a su autrefois le faire contre ses adversaires impérialistes liés aux puissances nazies.

La politique extérieure de la France, c'est la trahison du postulat de base du mouvement gaulliste et de la loi internationale avec la remise en cause injustifiable du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est l'abandon du peuple palestinien et le silence complice sur les exactions, les crimes, les persécutions, la politique d'extermination menée parr Israël à leur encontre, au mépris de toutes les résolutions votées par l'ONU pour faire respecter les droits des Palestiniens et trouver une issue à ce conflit. C'est la prétention à régenter des pays étrangers à la culture millénaire, à choisir à la place des peuples qui doit les diriger, à piller impunément leurs richesses nationales, qu'il s'agisse du gaz, du pétrole, de l'uranium ou de trésors culturels inestimables.

A des titres divers, les plus zélés n'étant pas toujours ceux que l'on croit, tous les partis de l'arc républicain français se sont fourvoyés et compromis dans le piège européen, sa politique de casse des services publics, de privatisation des grandes sociétés nationales pour des sommes dérisoires au profit des grandes banques et des grandes sociétés, le plus souvent étrangères.Ils ont apporté leur concours à la délocalisation de nos entreprises et à l'effritement ou la liquidation des conquêtes sociales qui protégeaient les salariés et la population. Ils ont soutenu la destruction et le saccage de pays riches en ressources de toutes sortes au prétexte de chasser de prétendus dictateurs, ils ont appuyé la relance d'une politique agressive à l'égard de la Russie, de la course aux armements et à la guerre sur injonctions de l'Otan.

Le résultat pour la France, pour sa population laborieuse, pour son économie, pour ses perspectives d'avenir est affligeant. Il est plus affligeant encore pour les peuples qui ont eu à pâtir de "notre" empressement à leur imposer "nos" soi-disant valeurs démocratiques.

Quand on passe en revue les votes et les discours de nos politiciens de droite (LR ex UMP ex RPR ex UDR...), du centre (UDI ex UDF, Modem et autres "indépendants"), de gauche (la soi-disant "belle alliance populaire" ex Ps, ex SFIO..., les radicaux de gauche, le parti de gauche, le PCF mutant), d'ailleurs (les verts), on ne peut que faire le constat amer que tous ont apporté leurs pierres à l'édification du bagne estampillé "Union Européenne" que les peuples se préparent à faire exploser.

Intéressons-nous un instant aux divers groupes trotskistes qui ont servi de pépinières à beaucoup de responsables présents et passés du parti socialiste. On voit qu'une grande partie de leur travail politique consiste à dénoncer les "dictateurs" étrangers et à soutenir les "révolutions oranges" fomentées par les puissances occidentales dans les pays, dénoncés comme des dictatures, sur lesquels ils ont des visées. On ne les entend guère dénoncer les "zones d'exclusion aériennes" mises en place en invoquant de prétendues préoccupations humanitaires et un soi-disant droit d'intervention pour protéger les populations contre les crimes de leurs dirigeants. S'ils dénoncent le capitalisme et se posent en champions de la révolution prolétarienne et de la grève générale, ces inconditionnels de la "révolution" considérent comme un pas en avant dans cette voie la mondialisation de l'économie et des échanges, ce qui affecte évidemment leur action politique sur le terrain. Ainsi, ils revendiquent avec le choeur des colonialistes et des impérialistes les plus haineux la destitution des "tyrans" dénoncés par les puissances occidentales pour justifier leurs guerres d'agression. Ils revendiquent par ailleurs comme un droit des intéressés qui les subissent les déplacements massifs de populations entières orchestrés par les grands maîtres de l'oligarchie européennne et atlantiste concomitamment à leurs plans de guerres, de conquêtes, de déstabilisations des états-nations indifférents aux vertus de la "concurrence libre et non faussée". Ce qu'ils condamnent, ce sont les réactions des populations des nations déstabilisées par ces grands mouvements migratoires.

Quant au Rassemblement Bleu-Marine de Marine Le Pen, futur ex-Front National, les outrances dont il afflige l'espace public de façon tonitruante à intervalles réguliers cachent mal sa connivence avec les puissants et leurs politiques rétrogrades : dénonciation des actions des salariés en lutte pour leurs revendictions (en particulier dans les services publics), hostilité à l'égard des syndicats ouvriers, détournement du mécontentement des travailleurs et de la population vers d'autres victimes de la politique antisociale du pouvoir comme les travailleurs immigrés, opposition de façade à l'Union Européenne, à l'euro et à l'Otan et, jusque tout récemment, aux menées agressives de l'oligarchie européenne et atlantiste au Proche-Orient et en Afrique (Marine Le Pen avait été l'une des premières à réclamer la mise en place de "zones d'exclusion aériennes" en Libye avant de se raviser en mars 2011 estimant qu'elle intervenait "trop tard").

De nouvelles forces commencent à émerger sur les ruines de ce paysage politique désolant :

-un petit poucet, peut-être promis à un bel avenir,

-et un nouveau grand pôle de rassemblement de la nation toute entière pour sortir la France des griffes des prédateurs euro-atlantistes et de leurs machines de guerre que sont l'Union Européenne, l'euro et l'Otan.

Le petit poucet qui grandit sur son aile gauche depuis 2004, cest le PRCF, le Pôle de Rassemblement Communiste en France. Ce groupe d'opposition s'est constitué à partir de divers groupes d'opposition à la dérive suicidaire du PCF, après qu'il eût irrémédiablement sacrifié son abécédaire communiste à des arrangements de plus en plus scabreux pour conserver ses élus, renonçant à sa vocation d'avant-garde politique des couches laborieuses et plus particulièrement de la classe ouvrière, et apportant son concours actif à la "vente" aux classes populaires du rêve européen.

Le PRCF proclame son opposition à l'Union Européenne, à l'euro et à l'Otan et milite pour "les quatre sorties" :

sortie de l'Union Européenne ; de l'euro et de l'Otan par "la porte de gauche",

sortie du capitalisme

Il me semble avoir compris que le PRCF considère que les trois premières sorties revendiquées (UE, euro, Otan) ne peuvent réussir à terme que si elles s'inscrivent dans une lutte résolue pour abolir le système capitaliste et pour instaurer une société socialiste.

Ce positionnement politique a conduit le PRCF à opter pour le soutien à Jean Luc Mélenchon, candidat de la "France Insoumise" à l'occasion de l'élection présidentielle du printemps prochain. Pourtant, JLM et la FI ne projettent aucunement de sortir de l'Union Européenne. Jean Luc Mélenchon propose, comme d'autres, de réformer vigoureusement l'Union Européenne pour mieux réformer la France. Son enthousiasme européen semble toutefois s'être quelque peu estompé dans la dernière période ; c'est du moins ce que donnent à entendre ses nouveaux slogans ((Désobéissance aux traités, l'UE, on la change ou on la quitte) et le nom de son organisation de campagne (la France Insoumise).

Nos concitoyens ont pu à plusieurs reprises constater que les promesses de renégocier les traités européens n'étaient que des paroles en l'air, que ce soit à l'occasion des fanfaronnades De Hollande qui voulait faire "plier" Angela Merkel en 2012, ou à l'occasion de la crise grecque et de l'élection de Tsipraz sur les mêmes slogans que ceux avancés aujourd'hui par Jean Luc Mélenchon. Les électeurs n'ont sans doute pas oublié que ce dernier a participé activement à la campagne pour le oui lors du référendum sur le traité de Maastricht (1992) et qu'au soir même du premier tour des élections présidentielles de 2012 , il a appelé ses électeurs du premier tour (dont j'étais), à reporter leurs voix sans hésitation sur François Hollande, "l'ennemi de la Finance", sans négocier quoi que ce soit avec l'intéressé. On peut quand même trouver mieux en matière de clairvoyance.

Comment convaincre les électeurs que pour sortir de l'UE, de l'euro, de l'Otan, et du capitalisme, ils doivent soutenir un candidat et une organisation (JLM et la FI) qui les invitent à s'engager dans une voie sans issue, la réforme de l'Union Européenne étant une chimère, au motif que tous ceux qui défendent les intérêts des classes populaires et en particulier les militants de la classe ouvrière devraient serrer les rangs en prévision des temps difficiles qui s'annoncent, et du risque d'un duel Droite/Front National à l'occasion d'un deuxième tour dont la Gauche serait exclue ?

Certes, JLM et d'autres mettent en avant toute une série de propositions généreuses et pertinentes. Mais comment pourraient-ils les mettre en oeuvre en maintenant la France dans le carcan de l'Union Européenne et de l'euro aors même que c'est Bruxelles qui fixe les Grandes Orientations de la Politique Economique (GOPE) et sociale , qui contrôle le budget de chacun des pays membres de l'Union Européenne ?

Serrer les rangs, oui ! C'est un impératif de survie.

Mais en partant dans la bonne direction, pas dans la mauvaise !

La bonne direction, c'est la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan, en application des clauses prévues à cet effet par les traités internationaux au respect desquels le Président de la République Française est chargé de veiller, selon les termes de notre constitution.

La bonne direction, ce n'est pas la politique de gribouille que nous proposent tous ceux qui nous invitent à rester dans l'UE au prétexte de transformer cette machine de guerre antisociale destructrice des nations en un havre de progrès économique et social, avec l'assentiment et le concours improbables -et à vrai dire illusoires- des dirigeants des 27 autres pays enfermés dans le cauchemar européen.

Ce projet n'est qu'une chimère. Lui redonner de la crédibilité est une erreur, alors même que le rejet de cette antienne et de ces incantations s'exprime chaque jour avec davantage de force et de colère dans tous les pays qui se sont laissé enfermer dans les chausse-trappes de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan.

Le nouveau paysage politique de la France, c'est aussi l'irruption sur la scène d'un grand pôle de rassemblement pour libérer la nation de l'emprise de la mafia euro'atlantiste, c'est l'UPR.

Le bon champion, pour sortir la France de l'UE, de l'euro et de l'Otan, c'est François Asselineau avec l'UPR. Ce n'est certes pas l'affaire d'un homme seul, fusse-t-il doué des plus grandes vertus. Cette entreprise de libération, c'est l'affaire de toutes les forces vives de notre peuple. C'est dès aujourd'hui et plus encore demain la constitution d'un espace de ralliement de forces actuellement dispersées, ou rassemblées sous d'autres bannières parce qu'influencées, trompées par le matraquage permanent de la propagande et des mensonges des médias à la botte du pouvoir et des politiciens qui ont choisi de le servir pour otenir ou préserver leurs places confortables.

Oui, décidément, le bon partenaire pour construire le Grand Rassemblement Populaire qui pourra libérer la France du piège européen et de l'emprise des prédateurs des grandes sociétés capitalistes euroatlantiques, le bon ticket pour clamer haut et fort le droit de la France à disposer elle-même de son destin, à déterminer en toute indépendance sa politique, l'organisation de son système économique, les relations et les coopérations qu'elle entend nouer avec les autres pays, c'est François Asselineau et c'est l'UPR.

Que cela fasse plaisir ou non aux docteurs en politique de tous bords, et aux médias à la solde des puissants, l'UPR et François Asselineau sont aujourd'hui et seront plus encore demain au centre du paysage politique français en cours de recomposition.

Ne pas s'en satisfaire et ne pas le soutenir, voire lutter contre, est tout à fait acceptable à partir du moment où l'on fait d'autres analyses où l'on se fait une autre idée de la meilleure façon de défendre les intérêts de la nation, de ses classes populaires, de ses traditions, de son patrimoine économique et social, de sa culture, de sa langue, de ses ressources humaines et matérielles.

Frapper d'une véritable omerta le seul candidat qui propose une réelle issue à la situation catastrophique dans laquelle le pays a été placé par ceux de droite et de gauche qui nous gouvernent, qui propose une alternative crédible et des moyens avérés, conformes aux lois internationales, respectueux de nos partenaires de l'union Européenne en lieu et place des diatribes anti-allemandes, anti-Merkel etc avec, entre autres, la mise en application de l'article 50 du traité pour sortir de l'UE, c'est casser le themomètre !

C'est une erreur et ça ne peut apporter rien de bon à ceux à ceux qui cherchent à faire perdurer ce véritable scandale républicain.

Le peuple de France doit se rassembler pour reprendre le contrôle de son destin. Les passages de François Asselineau dans divers cabinets ministériels, que beaucoup de communistes et d'autres prennent comme argument pour rejeter toute idée de coopération avec lui, sont un piètre argument et constituent un très mauvais procès : c'est justement ce travail de fonctionnaire de la République dans les plus hautes sphères de l'état qui l'a conduit à son positionnement politique et à ses combats d'aujourd'hui.

Le fait d'avoir tenté sans succès de coopérer avec d'anciens dirigeants gaullistes comme Charles Pasqua ou un souverainiste comme Philippe de Villiers pour construire une nouvelle organisation politique capable de réaffirmer et de défendre notre souveraineté nationale face aux dérives de la politique d'intégration européenne et atlantiste constitue pareillement un grief de très mauvais aloi.

Les communistes ne sont pas les seuls à chérir la nation, ses traditions, ses valeurs républicaines, à vouloir défendre son patrimoine économique, social, culturel et son indépendance. Dans une situation de guerre sociale et de guerre tout court, face à un ennemi insatiable et sans pitié, ce sont toutes les forces vives du pays qu'il faut rassembler et mobiliser pour déjouer les plans ourdis par l'oligarchie européenne et atlantiste qui nous conduisent tout droit à la destruction de la nation et à la guerre.

C'est à ce rassemblement que François Asselineau et l'UPR appellent les Français à participer en pesant de toutes leurs forces.