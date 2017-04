La sauce serait-elle en train de prendre pour Mélenchon ?

Sur le point de dépasser Fillon, Mélenchon fait salle comble à chacune de ses réunions publiques et continue d’élargir son audience. Le « gaullien » de gauche fascine. Il impose le respect. Il suscite la joie. Il attire de plus en plus largement, par sa volonté de passer à autre chose, qui est l’aspiration majoritaire chez les Français.

Qui pourra arrêter Mélenchon ? Le grand chambardement, que le chef de file de la France Insoumise préconise, nombre de Français, toutes sensibilités politiques confondues, désabusés, désorientés, le souhaitent. Consciemment ou inconsciemment. Plus ou moins ardemment, selon le camp auquel on appartient. Mélenchon assagi a lissé les quelques aspérités qui l’éloignaient de gens pourtant bien disposés à son égard. Résultat : que ce soit à Rennes (10000 personnes), à Châteauroux (5000 personnes) ou ailleurs, le candidat de la vraie gauche interpelle et séduit.

Un engouement qui se traduit, à vingt jours du scrutin, par une progression nette des intentions de vote en sa faveur : 16% pour Odoxa, 16,80% pour Filteris, alors qu’il était en perte de vitesse, il y a un mois, après l’arrivée de Hamon. Un attrait dont témoigne une perception de plus en plus positive de sa personne et de sa démarche, comme en attestent sa cote de popularité, en très forte hausse, la joie de vivre et la confiance en l’homme honnête qu’il inspire. On le croit, on le respecte, même si on ne partage pas ses convictions, dixit Bayrou !

Cette aspiration à tourner la page, Mélenchon l’incarne vraiment. Les gens le ressentent avec davantage d’acuité, au fil des jours. Une aspiration, -également présente en filigrane chez les plus conservateurs, eux aussi révulsés par deux derniers septennats calamiteux-, qui obsède beaucoup de consciences, scandalisées par l’amoralité de la caste des politiciens. Un besoin pressant, quasi irrépressible, de passer à autre chose, constamment manifesté par les gens de toute génération. Une aspiration, qui reflète un ras-le-bol généralisé, pour des raisons parfois diamétralement opposées, selon le bord politique de chacun, mais très perceptible.

Vers qui pencheront les 40%d’indécis ?

Alors, à qui s’en remettre pour opérer ce virage historique ? Telle est la question que se posent, sinon la totalité des électeurs, au moins 40% d’entre eux qui, ce qui est énorme, à trois semaines du premier tour, restent indécis.

C’est là où la réflexion de chacun se corse. L’étiquette politique des candidats, leur programme, leur personnalité, leur parcours présent et passé, la confiance qu’ils inspirent ou non, sont, théoriquement, les principaux déterminants, dans une campagne « traditionnelle ». Sauf que, le temps politique a suspendu son vol au-dessus de l’hexagone ! Une force invisible, qu’a capté Mélenchon, semble vouloir contraindre le peuple de France à une pause forcée, histoire de remettre la maison en ordre.

Mais de quel nouvel ordre s’agit-il ? Pour les uns, c’est celui qui arrange les affaires des possédants, petits et grands. Ces chantres ont noms : Fillon, Macron, Le Pen, Dupont-Aignan, pour lesquels il importe de resserrer la vis contre la piétaille, avant qu’elle ne s’enflamme pas et n’emporte pas le pays dans une vraie révolution, synonyme de perte de leurs privilèges.

Pour les autres, Mélenchon en particulier, mais aussi pour Benoît Hamon, il est plus que de temps de redonner à la gouvernance l’humanité et la générosité dont elle a été dépouillée par quarante ans d’un libéralisme débridé, sinistrement incarné, au cours de la dernière décennie, par un affairiste, empêtré dans les affaires judiciaires, aujourd’hui, heureusement écarté : Sarkozy ! Sauf que son zélé collaborateur Fillon, qui a mis la France en coupes réglées quand il était Premier ministre, veut faire pire encore que le désastreux bilan du quinquennat de son maître !

Un électorat encore volatile pour Macron et Hamon

Il se passe manifestement quelque chose, quand 74% des Français, interrogés par Odoxa, se disent certains d’aller voter et que, dans le même temps, 43% d’entre eux se disent indécis. L’électorat potentiel le plus volatile est celui de Macron. Selon Ipsos, la moitié (47%) ne sont pas encore certains de leur choix. Pour Hamon, c’est pire, ils sont 52% à hésiter.

Reste à Mélenchon, dont 40% de son électorat demeure également fluctuant, à transformer son capital sympathie en intentions de vote fermes et définitives. Un objectif, si l’on s’en réfère à sa popularité grandissante, qui est raisonnablement à la portée de ce tribun hors pair, porteur d’un projet solide, longuement pensé.

La sauce est-elle en train de prendre pour Mélenchon ? En tout cas, il inspire de plus en plus respect et confiance, y compris à droite ! N’adopte pas une démarche gaullienne qui veut, mais qui peut !

Verdi

Lundi 3 avril 2017