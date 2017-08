La seule méthode pour en finir avec le terrorisme islamiste

Si vous voulez en finir vraiment avec le terrorisme d’Al Qaida, ISIS, Daech, Al Nostra, ou quelque soit le nouveau nom inventé pour nous embrouiller, il faut d’abord identifier les terroristes plutôt que de taper sur tous les musulmans !

L’Islam, comme le Christianisme, a deux grand courant, il y a un Islam sunnite et un islam chiite.

Tous les terroristes des organisations citées ci-dessus (Al Qaida, ISIS, Daech, Al Nostra ) viennent d’un courant intégriste de l’Islam sunnite, considéré comme une secte de fou par de nombreux musulmans, c’est l’Islam Wahhabite saoudien.

La coutume des décapitations vient aussi d’Arabie Saoudite, pays où les policiers peuvent pratiquer des décapitations en pleine rue.

Diviser pour mieux régner

Plutôt que de maudire tous les musulmans et de créer encore plus de division, il faut apprendre à faire le tri entre les terroristes et les autres.

Parce que de nombreux musulmans veulent aussi en finir avec ces fanatiques et en les mettant tous dans le même sac, vous ne faite que servir les vrais résponsables du terrorisme.

Le but, c'est de nous diviser, de nous manipuler les uns contre les autres en jouant sur nos peurs et nos colères.

1er point important à avoir en tête : les chiites n’ont rien à voir avec le terrorisme actuel

Les iraniens sont des musulmans chiites, ils combattent les islamistes wahhabites dont ils sont victimes, comme nous mais à une plus grande échelle.

Et là bas, quand les islamistes wahhabites tuent des hauts responsables politiques, ou commettent des attentats, les habitants ne crient pas après les musulmans !

D’ailleurs il faut remarquer que les islamistes wahhabites tuent des responsables politiques libyens, syriens ou russe, mais ne s’attaquent qu’aux civils en occident...

Donc, faite bien la différence, les médias passent leurs temps à diaboliser l’Iran, à dénoncer des violations des droits de l’homme et à les rendre responsables du terrorisme alors que , si c’est loin d’être le paradis, c’est un pays beaucoup plus libre et démocratique que l’Arabie Saoudite !

Et il y a aussi de nombreuses fausses accusations pour les diaboliser, comme à l’époque où BHL nous avait fait croire qu’une femme allait être lapidée pour adultère.

On avait découvert ensuite qu’elle était condamnée à mort pour avoir assassinée son mari et qu’elle allait être pendue, car la lapidation ne se pratique plus depuis bien longtemps en Iran.

2eme point important : la majorité des musulmans sunnites français condamnent l’islam wahhabite saoudien

On ne les entend jamais, mais de nombreux musulmans sont choqués que les médias associent les musulmans au wahhabisme saoudien, à cette secte de fanatique.

Et surtout, ils ne comprennent pas pourquoi nos gouvernements ne font rien pour interdire la diffusion de cette idéologie wahhabite qui transforme des musulmans naïfs en terroriste.

3eme point important : vous devez vous demander pourquoi nos gouvernements soutiennent la diffusion de cet islam wahhabite saoudien

De Sarkozy à Hollande, et cela ne va certainement pas changer avec Macron, les gouvernements atlantistes refusent d’écouter les vrais musulmans qui s’inquiètent, et laissent les saoudiens construire les mosquée et diffuser le wahhabisme en France.

Le wahhabisme saoudien, qui je le rappelle, est la version radicale de l’islam qu’ont suivi tous les islamistes terroristes français.

S'attaquer aux vrais responsables

Donc, si vous voulez vraiment en finir avec le terrorisme islamiste, il faut arrêter de cracher sur tous les musulmans et plutôt demander des comptes à nos dirigeants.

En Russie, l’islam Wahhabite a été interdit, ce qui est tout à fait normal, il faut demander la même chose en France, et s’il y avait un referendum sur cette question, vous pouvez être sûr que la grande majorité des musulmans soutiendront cette interdiction.

Malheureusement ce n’est pas près d’arriver, les saoudiens sont très bien vus en France, souvenez-vous des vacances de la famille royale saoudienne dans le sud, tous les français du coin espéraient grappiller un peu d’argent et quand on ne les présente pas comme des sauveurs, on leur donne la légion d’honneur :

La Légion d'honneur remise en catimini par François Hollande au prince saoudien fait polémique

La question à se poser c'est : qui a créé ces islamistes ?

Dans cette vidéo, Hillary Clinton explique que les USA sont à l'origine de la création d'Al Qaida :

https://www.youtube.com/watch?v=NsZg_maF0ow

Autre article à lire sur le sujet :

Mais qui a donc créé AL QAEDA et DAESH ?

Les islamistes ne pourraient pas décapiter ou faire des attentats sans le captagon, la drogue des terroriste, et qui fabrique le captagon ?

Quand la drogue utilisée par les combattants de Daech est fabriquée dans un labo de l'Otan

Qui donne les armes et la drogue aux islamistes ? :

Liban : un prince saoudien arrêté avec 2 tonnes de drogue

Il est possible d'en finir avec le terrorisme mais cela ne sert à rien de taper sur les musulmans, au contraire, nous devons tous nous unir contre les politiciens et les médias atlantistes, qui essayent de nous diviser en nous désinformant.

Comme l'a dit le général Pinatel, la seule solution contre l'islamisme, c'est d'en finir avec l'OTAN et donc, tous les politiciens atlantistes, et s'allier à la Russie.

Le Figaro "Contre l'islamisme, s'allier à la Russie et faire disparaître l'OTAN."

Il faut aussi sortir de l'Europe qui est controlée par les USA, comme l'avait révélé François Asselineau en montrant la couverture d'un des numéros d'Historia.

Le magazine appartenant à un proche de Macron, avait ensuite interdit l'utilisation de cette information par l'UPR et censuré le numéro, comme au plus beau temps de l'URSS :

L’imposture européenne : la CIA derrière la construction européenne

Il faut aussi éteindre sa télé, sa radio, arreter de lire les mensonges des journaux atlantistes et informer ses proches, car oui, nous avons tous notre part de responsabilité et les moyens de changer les choses !

Il faut interdire la diffusion de l'islam wahhabite saoudien en France et dénoncer les politiciens et journalistes qui plutôt que de s'attaquer au problème, tentent de nous embrouiller et de nous diviser.

Quel avenir voulez-vous laisser à vos enfants ?

Je tiens à préciser que je ne suis pas musulman, je veux juste remettre les pendules à l'heure, surtout quand je lis certains articles ici, où les auteurs mélangent tous.

Photo : Alatele fr