La taupe du Canard enchaîné, Fillon, et Juppé le plan B !

Vous vous imaginez l'explosive Rachida Dati en "taupe" du Canard enchaîné dans l'affaire Peneloppe Fillon ? Simple hypothèse, et de toute façon nous ne saurons probablement jamais qui était l'indic du journal satirique

Justement, jeudi soir sur BFMTV, Louis-Marie Horeau le rédacteur en chef du Canard enchaîné qui bien entendu protège ses sources, déclarait...

"Le Canard enchaîné s'est intéressé à ça car monsieur Fillon ne cessait de nous bassiner de nous bassiner en nous disant "Je suis monsieur transparence", "monsieur rigueur". Très bien, quand on est transparent, on accepte que des journalistes s'intéressent à votre patrimoine et à vos revenus."

Voilà Dati presque innocentée, la diablesse ne serait donc pas la source brûlante et bouillonnante des ennuis actuels du candidat à la présidentielle du parti "Les Républicains", pour encore un certain temps. Vous admettrez que s'il fallait comparer la député européenne à un cours d'eau, elle serait plutôt du genre torrent tumultueux. Déjà dans le passé Dati avait sommé François Fillon de s'expliquer sur ses dépenses...

"L’habit ne fait pas le moine", disait-elle pour ensuite attaquer Fillon et Juppé sur le financement de leur "think tank, leur club, ou micro-parti ! ". "La théorie de la 'bonne apparence' dont se sert allègrement Francois Fillon n’autorise pas tout, y compris des méthodes de voyous"

D'autre part, depuis que NKM, l'ennemie jurée de Dati a hérité de la circonscription en or de François Fillon pour les législatives, l'ex groupie de Sarkozy l'a très mauvaise.

Inutile de vous dire que François Fillon se trouve dans une situation extrêmement délicate et compliquée. Prétendre comme il le fait, rassembler son camp derrière lui est autant un leurre qu'une possible réconciliation de la gauche en cas de victoire de Benoît Hamon ou Manuel Valls.

Fillon mis en examen ?

Sur TF1, l'ancien Premier Ministre n'a pas apporté la preuve irréfutable qu'il employait réellement sa femme comme attachée parlementaire pour plus que quelques "Penny". L'homme aux sourcils "broussailleux" avait préféré jouer sur le registre sentimental comme notre Johnny national, "Que je t'aime". Une déclaration assez peu convaincante pour expliquer que son épouse qui "Marche à l'ombre" travaillait énormément pour lui dans la plus grande discrétion.

Mais que se passerait-il, si contrairement à De Gaulle, Fillon était mis en examen par une justice rapide comme l'éclair. Ne doutons pas que François Fillon se retirerait de la course à la présidentielle pour "Faire" autre chose. Mais n'oublions pas que " Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection" (Wikipédia). Dans ce cas, il faudrait donc un candidat de remplacement pour "Les Républicains. Le report de l'élection permettrait également à François Hollande de jouir encore quelques semaines de sa popularité partiellement retrouvée.

Evidemment si Fillon est hors-jeu, tous les regards se tourneraient alors vers Alain Juppé qui sait parfaitement le prix à payer pour des emplois fictifs. Mais le maire de Bordeaux a exclu ce vendredi "clairement et définitivement" d'être un recours dans l'éventualité d'un retrait du candidat de la droite. Juppé ne veut en aucun cas être le plan B de son parti et un Président par défaut comme François Hollande avec DSK. Mais là encore il faut-être prudent car la vérité politique d'un jour n'est pas celle du lendemain.

Fillon est élu Président

Malgré l'image déplorable qu'il donne aux électeurs, si la justice traîne un peu trop, François Fillon pourrait être élu. Il serait donc protégé pour cinq ans. Mais sa femme ? Car en plus des 500 000 euros comme attachée parlementaire, Penelope Fillon a également touché 5 000 euros brut par mois pour son travail littéraire pour la "Revue des deux mondes", entre mai 2012 et décembre 2013. Si le travail de la furtive était fictif, la justice pourrait-elle ne pas inquiéter pendant cinq ans la femme du Président de la République puisque les affaires sont liées et donc indissociables ?

Cependant, même si rien n'est écrit à l'avance, le "Penelope Gate" nous réserve peut-être encore bien des surprises. Le rédacteur du "Canard" ne dira pas le contraire. Vous conviendrez que la perspective d'une grandiose pagaille n'est pas à écarter, ni à droite ni chez les socialistes, et que le résultat de la prochaine élection s'avère plus que jamais imprévisible.

Comme il est loin de temps de "tante Yvonne" qui était seulement attachée à son époux.