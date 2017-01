La température ressentie, un canular qui perdure ?

Une période de froid s'annonce-t-elle ? Et voila que les médias nous ressortent la sempiternelle "température ressentie" qu'ils avaient rangée au printemps dernier. Qu'en penser ?

Un matin de l'hiver dernier (2015-2016), lors d'une période pourtant pas extrêmement froide, j'entends la présentatrice météo de France Info annoncer une température carrément glaciale (de l'ordre de -20° ou -25°). en différents points du territoire.

"Je rêve" me dis-je, encore mal réveillé. "J'ai dû mal entendre !"

Quelques dizaines de minutes après, je réentends la même présentatrice annoncer à nouveau (j'étais, là, plus attentif) qu'il était ressenti des températures de….(sans référence aucune aux températures mesurées).

Troublé (il y avait de quoi, de bon matin et à jeun), je me précipite sur mon ordi et ouvre Internet, cette source du savoir infini qui recèle, en tout domaine, La Vérité.

J'y apprends que, lorsqu'il y a du vent, j'ai davantage froid que ce que m'indique mon vénérable thermomètre.

Là, c'est la Révélation. A la poubelle mon vaillant thermomètre à mercure !

Et pourtant, en plus de quarante ans de pratique d'alpinisme et ski de rando (ou ski-alpinisme), j'ai été maintes et maintes fois confronté à des vents violents, tant en haute altitude (plus de 4000m) que sur (par exemple) les crêtes du Vercors (un must) en plein hiver. Décidément, de nos jours, le vécu n'a plus aucune valeur !

Mais ne nous emballons pas. Je parlais du thermomètre ; ne dispose-t-on pas, avec lui, d'un "juge de paix" en ce domaine ? Si le vent amène de l'air plus froid, n'en tient-il pas compte ?

Réfléchissons un peu. Pour avoir cette température ressentie, il faut connaître à la fois la température celsius et la vitesse du vent. Mais comment fait-on pour avoir, à l'instant T ces deux paramètres ? La température est-elle la même aux quatre coins de ma maison ? Le vent, en un point P souffle-t-il de façon parfaitement régulière et uniforme ? Si c'est la plus forte rafale qui est prise en compte, je vais peut-être crever de chaud en me couvrant trop. Si c'est une moyenne qui est prise en compte, comment est-elle alors calculée ? La rafale la plus forte et celle la moins forte ajoutées et le tout divisé par deux ? Un peu simple ! Les différentes rafales ajoutées ? Mais comment prendre en compte de leurs fréquences ? Houla ! Voila que ces problèmes de vent me collent mal à la tête. D'habitude, c'est le grand froid, tout là-haut, même sans vent.

J'arrête là. Vous avez compris mon scepticisme.

Cette Température ressentie ne serait-elle pas une notion fumeuse inventée ou développée par des pseudo-scientifiques en mal de reconnaissance ou, peut-être, tout simplement de travail ?

En montagne, j'ai appris à connaître les effets et les dangers de ce phénomène qui ne peut se résumer à un "rafraîchissement virtuel".

En réalité, notre corps ne ressent habituellement pas la température réelle parce que

- dés qu'elle fraîchit, on se couvre d'une épaisseur adaptée de vêtements protecteurs,

- ce corps (qui est, lui, à 37°) dégage et s'entoure, en temps normal, d'une espèce de couche d'air tempérée qui le protège également (pourquoi, au sortir de l'eau à la piscine ou au bord de la mer, même en plein été, a-t-on cette sensation de froid, si ce n'est que cette couche protectrice n'a pas eu le temps de se reconstituer ?).

Cela signifie que le vent, quand il nous fait ressentir la fraîcheur, annihile (plus ou moins sans doute) ces éléments protecteurs, nous faisant prendre conscience de la température réelle

Quand il y a du vent, la température que l'on ressent n'est donc rien d'autre que la température effective, et mesurable.

A l'inverse de ce que prétendent ces "spécialistes", s'il y a une Température Ressentie, c'est donc celle que l'on ressent lorsqu'on est protégé du vent et elle est plutôt supérieure.

Je me souviens d'un interlocuteur, pourtant pas particulièrement ignare (il s'agissait d'un technicien informatique) qui tombait des nues lorsque je lui expliquais que la température ressentie ne pouvait pas être relevée (et qu'il ne s'agissait que d'une extrapolation). Il était persuadé du contraire.

Ce qui me hérisse surtout, c'est que, lorsqu'un présentateur météo annonce une température ressentie de -10°, la quasi-totalité des auditeurs retiennent -10° et rien d'autre.

Or, si votre thermomètre extérieur affiche par exemple +2° avec un vent de 80kmh, les différents calculateurs vous afficheront une TR de -5 voire -10°. Mais si, dans de telles conditions, vous posez un verre d'eau à l'extérieur, elle ne gèlera pas pour autant.

A propos de la Température ressentie, Mr Jérome Lecou, prévisionniste à Météo-France, expliquait, sur Lemonde.fr « Il faut toujours l’associer à la température en degrés Celsius, sinon on risque de tomber dans le sensationnalisme » (cf http://www.caminteresse.fr/economie-societe/comment-mesure-t-on-le-froid-ressenti-1122259/).

Pour ma part, et même si on me rétorque qu'au Québec on l'utilise dans un souci de sécurité, je ne suis pas loin de considérer cette notion comme une vaste élucubration .

Mais chacun a le droit de penser le contraire.

A noter :

1/ BFMTV.com vous indique même comment calculer la TR sans sortir de chez vous !

http://www.bfmtv.com/planete/calculez-la-temperature-ressentie-chez-vous-1084566.html

2/ Ceux qui aimeraient des explications plus scientifiques que les miennes peuvent consulter cet excellent site :

https://sciencetonnante.wordpress.com/2013/12/02/larnaque-de-la-temperature-ressentie/