La tomate chinoise à toutes les sauces...

Oui je savais, cela m’incite à ne pas consommer ce genre de produits.

La plupart du temps l’origine des produits de l’agro alimentaire est inconnue ou écrite en tout petit, ou rendue invisible par des informations publicitaires parasites.

Par exemple, écrit en gros : « miel mis en pot avec soin par nous-mêmes apiculteurs de pères en fils, respectant soigneusement telle et telle procédure etc » on pourrait aussi trouver : « le miel est très bon pour la santé, c’est un produits noble, travaillons avec amour etc »

Bon on pourrait se demander ce qui est le plus important : l’origine du miel.

De quelle fleur, arbre, quel pays, quel mélange ? « Originaire et non originaire des pays de la CEE », vous n’en saurez pas plus.

Pour être sûr de la qualité, acheter du miel d’apiculteur qui indique l’origine et la composition exacte, oui c’est plus cher.

Pour ce qui est de la Chine les revendeurs ont cessé d’’en importer du miel car ils se sont rendu compte que c’était du miel frelaté, pas toujours facile à détecter sans des instruments d’analyse, et parfois même pas du miel mais un produit fait à partir de composés chimiques.