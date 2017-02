La Variable israélienne dans le Dossier iranien

De nombreux analystes disent que le président américain Donald Trump apaisera les Israéliens en écoutant leurs conseils sur la question iranienne. C'est un sujet qui a besoin d'une étude considérable, d'autant plus que Trump peut ordonner à ses troupes de faire la guerre contre l'Iran en réponse à la pression israélienne. Bien sûr, Trump répondra à Israël, mais qui a dit qu'Israël veut lancer une grève militaire sur l'Iran ? Il est vrai qu'Israël est préoccupé par l'influence iranienne croissante en Irak, en Syrie et au Liban, et la présence de la milice libanaise du Hezbollah sur le territoire syrien, mais c'est la même raison qui peut empêcher la guerre maintenant.

Toute réflexion stratégique judicieuse exige de traiter avec l'Iran à plus d'un stade. Le premier est de commencer à freiner l'influence de l'Iran en Syrie et au Liban et à chasser les milices et les mercenaires chiites amenés par les mollahs de plusieurs pays comme l'Afghanistan, le Pakistan et l'Irak pour mener des guerres sectaires en Syrie non seulement en défense du régime d’al-Assad, mais aussi pour mettre en œuvre les plans des mollahs pour réorganiser la démographie en Irak et en Syrie et essayer de changer l'identité de ces deux pays sur le plan ethnique et idéologique ou tout au moins d'élargir le cercle de l'influence chiite en préparation pour tout scénario de séparation ou de désintégration.

Plus important encore, les États-Unis sont une superpuissance difficile d'être entraînée dans une grande guerre si facilement. Les pertes des grandes puissances dans la guerre l'emportent sur les pertes des petites puissances. Les guerres d'aujourd'hui ne sont pas conventionnelles, surtout que l'expérience montre que les guerres renforcent souvent des régimes autoritaires et dictatoriaux, génèrent de la popularité et produisent des prétextes nationalistes pour rester au pouvoir. Il existe un facteur fort et influent étroitement lié à toute décision des États-Unis de commencer la guerre dans un avenir prévisible.

Les dirigeants de l'armée américaine ont déclaré il y a quelques jours devant le Congrès que les forces américaines sont « épuisées » et souffrent de l'obsolescence de l'équipement militaire, ce qui est un message clair de la part de ces dirigeants que les Etats-Unis sont incapables de mener de grandes guerres au moment présent. Il est probable qu'Israël réussira à convaincre l'administration Trump de la nécessité d'être dur envers l'Iran et de ne pas se conformer à la pression européenne sur la voie de l'accord nucléaire. Israël a un intérêt à mettre fin à cet accord ou à le geler.

La tâche à accomplir est relativement facile car Trump rejette l'accord et le qualifie de honteux, et il ne manque pas de volonté pour presser la renégociation de l'accord, ou même de s’en retirer unilatéralement. La scène en général suggère que des jours difficiles attendent l'Iran dans un avenir prévisible. Le dossier de l'Iran est l'une des principales priorités du président Trump. Il lui est difficile de reculer et de mettre en œuvre l'accord nucléaire, donc les choix dans ce dossier semblent très limités.

Il y a soit la renégociation ou le retrait de l'accord, ou une escalade militaire contre l'Iran, ou une nouvelle interdiction stratégique et un choix d’ignorer l'accord nucléaire pour pousser l'Iran à se retirer ou commettre des folies minant l'accord.

Israël sera l'un des acteurs influents de l'interaction américaine avec le régime des mollahs dans la période à venir. L'intérêt stratégique d'Israël ne réside pas dans un conflit avec l'Iran après avoir presque atteint ses frontières avec la Syrie. Inclure le travail pour chasser les milices des mollahs de Syrie dans toute nouvelle entente sera une priorité pour les Etats-Unis et Israël.

La Russie est dans une position difficile, soit sacrifier les alliés iraniens, soit travailler pour parvenir à des accords afin de ne pas perdre l'Iran ou Trump. L'Iran n'est pas vraiment prêt à menacer Israël avec ses missiles, bien qu'il effectue des tests de temps en temps. La plupart de ses systèmes de missiles sont à court et à moyen terme, et ils servent le plus à menacer les pays du Conseil de coopération du Golfe, pas Israël.

L'Iran revendique ouvertement d'occuper les capitales de quatre pays arabes, confirmant sa volonté d'étendre son influence régionale aux dépens des pays arabes et non pas aux dépens d'Israël, bien sûr. Les mollahs font semblant d'hostilité à Israël, mais seulement pour gagner la sympathie des masses. L'Iran n'a pas tiré une seule balle sur Israël.

Pendant ce temps, Qassem Soleimani fait des tournées alors qu'il visite ses milices sur le territoire syrien près des frontières d'Israël, mais il est pleinement conscient qu'Israël n'est pas l'objectif souhaité des conspirations iraniennes qui se sont déroulées ces dernières années.