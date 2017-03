La victoire de Marine Le Pen : l’ultime échec de François Hollande ?

’’Hollande et le Système semblent l’avoir compris, mais un peu tard. Ils cherchent par tous les moyens à éviter la catastrophe. Jusqu’où iront-ils pour y parvenir ?’’





Bonne analyse de l’auteur, la populace, les sans-dents et maintenant les classes moyennes paupérisées par l’austérité unilatérale décidée en haut lieu, haut lieu lui ; non concerné par cette austérité mais par l’étendue toujours plus grande de ses privilèges et immunité tout azimut, le Peuple donc en a assez, en a + que marre !





On est plus en 2002, et les moyens kolossaux mis en oeuvre pour nous imposer le golem frelaté Macron, sont vraisemblablement dus au fait que le Système se rend bien compte que ; malgré toute la propagande et les sondages rectifiés, le Peuple pressurisé, trahi en 2005, risque de renvoyer aux pelotes façon nettoyage des écuries d’Augias tous ces malandrins, margoulins de haut vol qui tout en prétendant représenter la démocratie, la piétinent allègrement à coup de 49.3, référendums bafoués, immigration massive imposée etc etc etc...





Alors forcément, grâce à Internet et aux réseaux dits sociaux, entre autre nouveaux moyens très efficaces de réinformation, le résultat de l’élection prochaine risque d’en surprendre plus d’un.