La victoire du gardien du temple

Qui a dit que le clivage droite gauche était mort et enterré ?

Qui a dit qu'il était poussiéreux et n'existait plus en France ?

L'élection d'Hamon hier par les militants PS et certains militants de la gauche sociétale montre qu'il n'en est rien au moins pour les un million et un peu plus de trois-cent mille personnes ayant voté pour lui dimanche. Ils révèrent toujours les dogmes de gauche et Benoît Hamon tout comme Martine Aubry en est un des gardiens du temple. Cette élection montre aussi que ce clivage aurait plutôt tendance à se creuser si l'on additionne les partisans d'Hamon avec ceux de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Il existe donc encore une gauche en France, même si celle-ci est quand même très marqué par des aspirations beaucoup plus sociétales que vraiment sociales, des aspirations bourgeoises pédagogues, des aspirations « équitables » et « citoyennes »....

Ceux qui ont porté un des plus brefs ministres de l'Éducation vers la candidature présidentielle hier aiment l'utopie certes généreuse. Qui les en blâmerait d'un certain point de vue ? Ce n'est pas une injure de se faire qualifier que de rêveur.

Ils savent pourtant pertinemment ce qu'il en est de sa réalisation, et que par exemple le Revenu universel ne sera jamais appliqué en France. Mais ils aiment rêver pour garder d'eux-mêmes une image flatteuse et non celle de conservateurs attachés à leur statut, aux fameux acquis sociaux que la société se doit à leurs yeux de protéger à tout prix, quitte à ce que ce soit après eux le déluge et que les plus jeunes générations en portent le fardeau. Car bien qu'utopiques dans l'âme ils ont laissé se développer, croître et embellir les ravages de la mondialisation dite heureuse dans l'apathie quasiment totale à l'exception de quelques groupuscules.

Notons que le concept de revenu universel considère « de facto » comme inéluctables et inévitables les dérives de cette mondialisation dans les faits catastrophiques dont le dé-tricotage des services publics et la mort programmée des nations.

Ce revenu universel qu'ils soutiennent cela m'évoque également les promesses dithyrambiques faites pendant des années aux contractuels de la Fonction Publique par les mêmes électeurs d'Hamon. Ils allaient demander la titularisation de tout le monde, la fin de la précarité. Ils allaient ruer dans les brancards ! Ils allaient faire la révolution ! On allait voir ce qu'on allait voir. La plupart des contractuels attendent toujours, ceux qui sont toujours précaires du système et ceux qui sont au chômage sec de par les économies faites sur leur dos. Car les belles paroles supposaient moins d'acquis sociaux pour les boutures de révolutionnaires et la remise en cause selon eux de par cette équité de leur statut.

La Révolution est bien belle mais il ne faut pas exagérer non plus. La redistribution c'est bien mais pour les autres...

Certains pensent qu'Hamon n'a pas la stature de présidentiable, manque de charisme, et sera distancé sur la durée par Emmanuel Macron. Ce n'est pas irréaliste en effet. Macron, surtout après l'affaire Pénélope Fillon, prendra des voix sur le centre au candidat de la droite. Mais les observateurs devraient quand même commencer à comprendre après tous les retournements de situation inattendus de ces derniers mois apprendre à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. S'il n'est pas un tribun comme Mélenchon Benoît Hamon a pour lui son côté sympa et disponible de chef scout modèle, de délégué de classe toujours disponible autant pour aider les autres à réviser que pour un match de « foûte » improvisé, à l'écoute des revendications de tous ses camarades, de bon copain responsable. Son image est très loin de celle d'un suppôt absolu du système financier comme Macron et de celle de François Fillon, trop traditionnelle en somme.

S'il est un de ces bons copains, il serait aussi un élève docile. Il est communautariste dans les faits dans l'exercice entre autres de son mandat de député. Il applique en cela les recommandations « terranovistes » recommandant de « changer de peuple ». Puisque les « précaires » « de souche » ne votent plus pour eux ils se tournent vers ceux issus de la diversité promettant tout sans trop songer aux conséquences, finissant par laisser se développer et métastaser le cancer du pire fondamentalisme. Le faisant consciemment, ils sont donc finalement cyniques. Comme Hollande, comme Valls et comme Hamon.

Le concernant j'ai néanmoins une certitude, si jamais Macron ou Fillon se retrouvent au deuxième tour des présidentielles contre Marine le Pen, il appellera à voter pour l'un ou l'autre sans aucun état d'âme protégeant le système plus que ses idées généreuses en apparence...

Sic Transit Gloria Mundi, Amen

Amaury

illustration empruntée ici