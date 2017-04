La victoire posthume de Defferre

Defferre, disparu il y a un peu plus de 30 ans s’est battu pour être en 1965 le candidat commun de la gauche non communiste et du centre aux élections présidentielles.

Son projet a échoué mais lui et ses amis récidivent en 1969 quand il devient le candidat « socialiste » soutenu par la moribonde SFIO aux présidentielles…..

C’est un échec électoral cuisant puisqu’il obtient tout juste 5% des exprimés, très loin derrière Jacques Duclos du PCF …..

Un demi-siècle après l’opération de grande fédération, les libéraux « sociaux » remettent le couvert avec la candidature Macron aux présidentielles.

L’homme des banques a réussi non seulement à séduire de nombreux cadres « socialistes », mais aussi à entraîner dans son sillage une partie du centre et une petite fraction de la droite.

La recomposition est en marche…..

Certains commentateurs avaient analysé l’affaire de Villejuif comme un incident de parcours alors que c’était la préfiguration d’une nouvelle alliance.

Lors des dernières municipales, en 2014, une liste regroupant la droite, des écologistes et une partie de la gauche a ravi aux communistes cette grande ville, fief du PCF depuis 90 ans !

Aujourd’hui de nombreux maires « socialistes » ou divers gauche appellent à voter Macron….

Certains ont rejoint l’équipe nationale du candidat, d’autres préparent les élections législatives.

Cela tangue dans de nombreuses équipes municipales.

Comment des communistes, comment des authentiques socialistes vont-ils pouvoir continuer à être dans une équipe municipale dirigée par un macronniste ?

Quelles vont-être les relations entre le courant « Macron » dans les conseils municipaux avec la droite, notamment celle qui est ou sera sensible aux sirènes de l’ancien hôte de Bercy surtout s’il conquiert l’Elysée ?

Des majorités municipales vont soit éclater, soit connaître des crises.

C’est tout le champ politique qui va être bouleversé.

Le rêve de Defferre va être réalisé, à moins que la chute soit dure, avec un PS qui sera moribond, une droite en miettes et une résistance sociale et politique qui s’organise, quelle que soit l’issue des présidentielles.

Je ne crois pas aux coups de baguette magique, mais plutôt aux actions conjuguées menées par toutes celles et tous ceux qui ne veulent plus de ce système, de l’Union Européenne et du libéralisme.

Une nouvelle gauche anticapitaliste et de masse devrait émerger, c’est une nécessité face à l’offensive des capitalistes de tous les rivages car eux, ne désarment pas, ils veulent une dérèglementation totale et une liquidation de tous les acquis sociaux.

Jean-François Chalot