La vieille qui, en chutant, fit chuter le législateur !

C’est très simple : depuis plus de vingt années les ministres de renom et les grands décideurs dans le domaine social se targuent de protéger les personnes en établissement sociaux publics au moyen de toutes sortes de documents dont ils font une large publicité (contrats de séjour, chartes des droits...) pour dire qu’ils garantissent contractuellement les droits des usagers concernés. Or, il n’en est rien : les droits sont non seulement mal protégés mais de plus il y a rupture grave d’égalité entre ceux qui sont dans le privé (protégés par contrats) et ceux hébergés dans le public ou suivis par un service public où le contrat est...bidon !

Dieu sait si on les a entendus se vanter pourtant tous ces personnages : dans les colloques, conférences et autres formations, dans les revues spécialisées...De plus, des milliers de documents sont à revoir : lois, décrets, « contrats » (enfin documents qu’il va falloir requalifier). Voilà, pour faire simple.