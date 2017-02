La voiture ! Une solution pour freiner son expansion…

L'écologie et la voiture…

Une contradiction avec le concept même du capitalisme !

Qu’elle soit à essence, à gaz, à électricité, le concept est le même :

Vendre pour le profit !

Peut-on se battre contre cette industrie mortifaire ?



La question en fait est : “Que peut faire une écologie saine devant les prédateurs du capitalisme ?” (Hélas ! Je crains que nos n’ayons déjà la réponse…)



Selon Karl Marx, la recherche incessante du profit et de la valorisation du capital, incite à produire toujours plus alors que la consommation reste limitée. Lorsque la surproduction apparaît, il faut réduire la production et donc imposer le chômage partiel et des licenciements. Des entreprises font faillite, les actions chutent en bourse, le chômage explose et la surproduction s’étend. Les plans de relance et les aides de l’État ne font que limiter la casse car les crises résultent des contradictions inhérentes au capitalisme.



Alors ! Tout serait-il définitivement plié ? N'y aurait-il donc aucune solution viable pour l'écologie et le respect du sens de la vie en communauté ?



Que devrait-on dire quand l’on constate les 3 500 décès et 14 000 accidentés à vie annuel sur les routes de ce même pays ?

Où sont les pétitions pour interdire l’usage de l’automobile ?

Pourquoi n’y a-t-il pas une seule démarche en ce sens ?

La réponse nous la connaissons…



Les dégâts énormes causés par la circulation routière : En une décennie, cela correspond tout bonnement à un taux équivalent à une guerre civile !



Alors comment se fait-il que personne ne se révolte ?

La réponse nous la connaissons aussi, hélas !



Mais vous allez me dire : Là vous y allez fort quand même !

On ne touche pas à la bagnole, même si l’on est écologiste !



Faut pas exagérer cher monsieur !

Et je vous répondrai : Et pourquoi pas !



En effet, je pourrais vous présenter un plan radical pour éradiquer les 3 500 décès annuels et les 14 000 accidentés à vie. (cf. : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/exces-de-vitesse-ces-elus-180843)

Tout simplement (si je peux m’exprimer ainsi !) en ayant le courage de prendre le mal à la racine et de l’éradiquer.



Il suffirait pour cela :



1 - De déclarer gratuit tous les transports en communs : Autobus, tramway, métro, chemin de fer, TGV et avion dans l'hexagone (uniquement). Cela inciterait alors les citoyens consommateurs à délaisser leur moyen de transport automobile privé. Oui je sais que cela va embarrasser l’industrie automobile qui va décliner dans ses superproductions de gâchis énergétiques. Mais ayons un peu de courage…



2 - D’interdire sur le territoire français toutes les compétitions automobiles (courses, circuits et rallyes) et toutes les compétitions de motos également. En effet, les dépenses et gâchis en matière énergétiques sont considérables.





Voilà un proposition iconoclaste mais courageuse.

Voilà en gros ce que je pensais sur le sujet de la voiture.



Bien courtoisement, avec franchise et loyauté, votre écologiste iconoclaste de service !



Pierre Sarramagnan-Souchier, le 19 février 2017,



candidat pour les législatives françaises de 2017

du Mouvement éco-citoyen #100%

dans la 7e circonscription des Français de l'étranger

http://pierre.souchier.free.fr/legislatives2017/index.html





« Aucune cause n’est perdue tant qu’elle n’est pas abandonnée ! »