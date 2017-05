Lafarge, Daesh, Macron et ses parrains de l’OTAN

Mélenchon te mène en bateau ; il ne veut pas fracasser l’Ue et ne te parle jamais de la politique de sécurité et de défense européenne qu’il a voté des deux mains lors de Maastricht.

"La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres. "

Cela signifie pouvoir faire des guerres de façon unilatérale non en fonction de résolutions de l’onu (= légales et légitimes) mais pour implanter la démocratie, faire respecter les droits de l’hmme et blablabla, claquer les dictateurs kadhafesques assadiques, etc.

Ce qui se dit ainsi dans leur putain de langue morbide :

« Les missions visées à l’article 42, paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire."

Evidemment, sans qu’on t’en parle le peuple, via le traité de lisbonne on a rajouté une clause de défense mutuelle (que sans rire Mélenchon appelle clause de solidarité dans un des rares textes de sa main sur le propos). En gros, si Poutine pénètre dans les Etats baltes ou la Pologne, par les airs, la mer ou les terres, il faut que nous allions mourir pour Dantzig.

Bon, allez, tu peux continuer à nous fourguer le baratin de l’autre camelot qui a applaudi des deux pattes à l’opération Délivrance de la Lybie et qui est giga pote avec l’autre franc-maçon, ce ’grand capitaine d’industrie, Dassault, marchand de mort, aux mains bien rouges.