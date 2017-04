Le 1er avril redevient un jour normal !

C’est la secrétaire d’Etat chargée des calendriers et des fêtes qui l’a annoncé hier : le 1er avril ne sera plus la journée des blagues. Et oui, elle a déclaré « Par la présente, nous promulgons un décret stipulant que le premier jour d’avril ne sera plus considéré comme un jour spécial, où mensonges et plaisanteries vaseuses envers autrui seraient considérées comme allant de soi voire quasi-obligatoires et leur absence incongrue voire malséante.

La secrétaire d’Etat a ajouté qu’un élément important ayant emporté la décision en Conseil des Ministres avait trait aux canulars dans la Presse. En effet de nombreux journaux ont pris l’habitude de publier le 1er avril de chaque année un ou plusieurs canulars, on peut citer notamment le site de vulgarisation scientifique Futura-Science.

Premièrement de nombreux accidents sont provoqués par la confiance dans les informations fournies de ceux qui ont l’absence d’esprit de ne pas se rappeler quel jour on est, ou alors qui ne connaitraient pas cette coutume française (en particulier, un manque d’information envers les migrants a été constaté selon des travaux de la commission des affaires calendaires de l’Assemblée Nationale publiés en en 2016).

Imaginez un instant vous fier au déroulé d’une expérience de physique amusante proposée par un site de divertissement pédagogique d’initiation à la Science, vous risquez à tout instant la catastrophe. Et cela en supposant que l’article faux soit mis-à-jour dès le 2 avril afin d’éviter d’étendre le problème à la population qui connait le sens culturel désormais obsolète du 1er avril et qui pense que le jour suivant tout ira bien alors que les articles sont toujours référencés par les moteurs de recherche ! On comprend donc l’urgence qui a mené à cette clarification de la part des pouvoirs publics.

Le second point ayant mené à ce que certains dénoncent déjà comme « un abandon des joyeuses spécificités de notre culture » est que tous les ans de nombreuses personnes sont choquées par ce qu’elles considèrent comme une lancinante parodie tous les ans renouvelée des nouvelles produites les autres 364 jours de l’année plus les années bisextiles. En effet, comment ne pas remarquer que les fausses nouvelles traditionnellement annoncées le 1er avril — ce qui était encore permis avant aujourd’hui — sont une façon de narguer celles qui sont produites les autres jours ! On peut penser que l’abandon de cette tradition aux relents quelque peu nauséabonds (le poisson longtemps laissé à l'air libre on sait ce que ça donne) pourrait permettre de rendre les nouvelles des autres jours plus crédibles ou en tout cas, moins ridicules. A noter que le fameux outil Decodex du journal Le Monde a complètement beugué ce matin à 0h30, des divisions par zéro susceptibles de survenir à tout instant pouvant à terme provoquer un ralentissement de votre disque dur et cela, sans rémission possible.

Au final donc, malgré les réticences de certains traditionalistes dont on a pu soupçonner des connivences avec des grands poissoniers industriels, la décision d’abolir le 1er avril a été prise. Toutefois un adenda dans le décret stipule que les plaisanteries à base de poissons n’appartenant pas à la liste des espèces menacées (promulguée tous les ans par l’ONU) resteront autorisées, cela uniquement dans la mesure où les accrochages dans le dos se feront sans abîmer le tissu porté par le – ou le dos du – bénéficiaire du poisson d’avril, et cela dans les limites de la bienséance bien comprise.

Paris, le 1er avril 2017.