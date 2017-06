Le baccalauréat : une machine infernale...

Rosemar,

La France à été définie durant des siècles comme ’la fille ainée de l’Eglise« . Dieu merci, la religion a cessé de préoccuper les chrétiens ; ils font peut-être encore baptiser leurs lardons parce que cela ne mange pas de pain, et c’est ce qui fait que cette cérémonie n’a pas encore totalement disparu.

Je serais donc partisan de remplacer le baptême chrétien par le baccalauréat. L’enfant qui vient de naître serait assis sur une petite adaptée chaire à ses dimensions et on lui poserait sur le chef un petit quelque chose qui serait la marque du premier grade universitaire. On ne naîtrait pas bachelier, mais presque. Et de même que le baptême, en cas d’urgence, peut être administré par n’importe quel chrétien à défaut d’un prêtre, en cas de mort subite du nouveau né par exemple, quand on verrait le nourrisson virer au violet au dernier stade de l’étouffement et avant le dernier soupir, la famille pourrait elle-même le »bacheliériser", si vous me permettez ce néologisme.

Etant un peu chinois et très marqué par le confucianisme, je tiens beaucoup à la célébration des rites. Celui-ci pouvant être pratiqué à n’importe quel moment de l’année, ces semaines de juin que vous redoutez tant - et j’ai connu cela aussi - seraient beaucoup moins contraignantes, et pas seulement pour les professeurs.

Imposer aux enfants de faire semblant d’étudier, et durant tant d’années, pour un diplôme qu’ils pourraient obtenir dès la naissance si on était un peu moins cruel, quand on y songe, c’est quelque chose de vraiment barbare