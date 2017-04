Le bal des faux culs

Dans un article d’une rare malhonnêteté mais somme toute normale venant d’un journal « le nouvel Obs « qui n’a jamais hésité - surtout ces dernières semaines quand l’ascension de Mélenchon devait être à tout prix contenue - à relayer des contre-vérités sur la France des Insoumis et a caricaturer le programme de Mélenchon déclassé sans autre forme de procès, un certain Sylvain Courage trouve que Mélenchon est un sans-culotte sans c…

Raison de cette diatribe maladroite : Mélenchon a préservé son espace de liberté et il ne ne s’est pas rangé avec une fausse spontanéité derrière cet unanimisme indécent visant à sauver la mise de ceux qui régissent l’espace économique et ses excroissances politiques et médiatiques, il a pris le temps de digérer sa défaite – une situation dont il sait à qui il la doit - et accessoirement de la réflexion personnelle et collective.

A ma connaissance, personne jusqu’ici n’a eu le toupet d’embrigader Danton et son fameux « la patrie est en danger » mais c’est tout juste si Mélenchon n’est pas accusé de forfaiture par ceux qui sont à l’origine du séisme.

Les plumitifs au service de la victoire à défaut de triomphe du Wonderboy de l’oligarchie se sont multipliés comme autant de clones dans tout l’espace médiatique pour soumettre Mélenchon à d’intolérables pressions morales venant de ceux pour qui l’éthique est un vain mot.

Ils commettent tous une lourde erreur s’ils pensent pouvoir orienter ou désorienter l’électorat de Mélenchon qui décidera en son âme et conscience de son comportement de second tour.

Le silence de Mélenchon est au demeurant tout relatif puisqu’il a récusé tout vote personnel pour la candidate frontiste mais laisse planer le doute sur son attitude quant aux autres options et il refuse de toute manière de donner à son électorat la moindre consigne, chacun étant laissé libre de ses choix, ce qui est à la fois démocratique et réaliste : il n’est pas le propriétaire des voix qui se sont portées sur lui.

La seule indication qu’il a consenti à donner est tout aussi logique, il recommande que chacun reste cohérent et cette cohérence exclut de toute manière le vote pour le FN, remède pire que le mal et en plus aux antipodes de ses engagements de toujours.

Mélenchon prend en compte cette autre réalité qui veut que chacun fait en l’occurrence ce qu’il entend des consignes données par de soi-disant faiseurs d’opinion.

Alors je trouve qu’il en a, au contraire, des c… pour résister à la déferlante intéressée de tous ces conseilleurs qui voudraient le piéger dans leur Front républicain qui n’est en fait qu’un Front des ripoublicains qui espèrent sauver la mise avec leur chouchou Macron.

Car c’est en fait cela qui est derrière les grands mots de la défense des institutions républicaines qui ont toujours toléré qu’un parti supposé opposé à leur bon fonctionnement n’ait non seulement pas été interdit par salubrité publique mais ait au contraire été encouragé dans sa surenchère xénophobe par de piètres imitateurs qui n’ont pas hésité à reprendre ses thèmes de prédilection en leur donnant ainsi par électoralisme imbécile un retentissement encore plus considérable.

Ce sont ceux-là qui ont, par leurs politiques de Gribouille, favorisé son implantation et l’accroissement démesuré de son poids électoral qui sont aujourd’hui occupés à vouloir faire rentrer le monstre dans sa tanière après l’avoir oh combien nourri.

Les apprentis sorciers, en l’occurrence mauvais sorciers et apprentis à l’avenir incertain, sont maintenant, toute honte bue, dans la posture de donneurs de leçons à quelqu’un dont le combat de toute sa vie militante fut de s’opposer au FN et à sa politique mortifère pour ceux qui se laissent prendre à ses chants et abuser par ses recettes miracles.

Le conformisme moutonnier eût pourtant voulu que Mélenchon s’enflammât comme en 2002 pour défendre la république des entreprises destructrices du FN, sauf que ceux-là mêmes qui n’ont pas profité à l’époque de l’unanimité pour mettre en place des garde-fous efficaces ont au contraire tout fait pour dérouter les classes laborieuses de leurs vrais combats.

Il est piquant de les voir aujourd’hui l’appeler lourdement, grossièrement à les rejoindre dans leur pathétique combat d’arrière-garde, eux qui sont les premiers responsables du désarroi de cette population déclassée qui soutient Marine Le Pen.

Nous ne sommes plus en 2002. Des années ont passé qui ont donc vu ceux qui jouent aujourd’hui les gros bras mener des politiques engraissant le vote frontiste.

Quinze ans où tout se qui a été fait et mal fait a permis d’accroître la prospérité du Front National. Depuis l’enterrement sans tambour ni trompette du résultat du référendum sur la constitution européenne en 2005 dont le vote hostile des Français a été honteusement bafoué y compris par ceux qui avaient prôné le NON et qui n’ont mis que quelques mois pour se dédire.

Les palinodies de ceux qui se faisaient fort d’amener l’Allemagne à résipiscence et qui, pour peu qu’ils aient évoqué avec elle les sujets qui fâchent ce qui est loin d’être sûr, sont piteusement revenus de Berlin la queue entre les jambes, tous ces petits jeux politiciens de bas étage ont amené effectivement la république dans les sous-sols qu’affectionnent les rats.

Pourtant, pour la première fois depuis des lustres, la résistible ascension de Marine Le Pen a été contenue par le mouvement de la France Insoumise que seules les manœuvres dilatoires de la social-démocratie hollandaise et de son candidat Hamon ont tenu à l’écart de la qualification.

Mélenchon n’est redevable d’aucune reconnaissance à qui que ce soit et en plus il représente un mouvement où toutes les décisions sont collectives et dont la majorité n’est pas disposée à choisir entre la peste brune et le choléra ultra-libéral qui la nourrit.

Les prochains combats seront d’abord les législatives où il faudra traduire le résultat des présidentielles en députés de Gauche, c’est à cela que va s’attaquer maintenant Mélenchon et non à la défense d’un république dont il voulait, rappelons-le, abolir la constitution.

Il faut maintenant à l’assemblée des élus de la France Insoumise pour s’opposer dans une vraie opposition à la mise en œuvre de politiques liberticides ou annonciatrices de lendemains qui risquent de déchanter de la pire des manières en 2022