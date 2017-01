LE BAL DES FAUX-CULS : Quand le ni Droite ni Gauche devient le vote contestataire du système

Les médias ont enfin dégoté leur candidat rebelle, celui qui se réclame n’être ni de gauche, ni de droite, mais uniquement pour les Présidentielles ! Il en fallait bien un, un jour qui surgisse tel un messie, et qui viendrait ainsi délivrer le peuple osant partir à la dérive. Car il s’agit bien de cela : éviter à tous prix que la Marine devienne un paquebot et la condamner pour perpète à un simple navire. Et que sur les flots, elle navigue tranquille, mais qu’elle ne submerge surtout pas les autres, qui doivent rester en haut de l’affiche !

Alors la course s’annonce terrible… A bord c’est la grande panique… Faudrait pas nous rejouer le Titanic… Ca se tracasse, d’autres se fracassent, au risque même d’y boire la tasse, ça insiste, ça persiste, la soupe médiatique sort le grand jeu : tout sauf la vague bleue.

Ils ont dorénavant compris : plus personne ne veut de leur clique ! Le français est ainsi, lui survient parfois un déclic. Il se veut contrariant avec le système, lui inflige de nombreux dilemmes, par ses réactions parfois stupéfiantes, souvenez-vous de 2002 ou de 2005, comme ça les hante ! Malheureusement, ça ne dure qu’un temps. Docile, il rejoint le rang facile, tout en s’imaginant indocile… Là se trouve tout le génie de ceux qui pratiquent la manipulation, tirant toutes les ficelles avec précaution, afin de les ramener dans leur filet. C’est ainsi que par millions, ils iront voter pour leur nouveau champion. Et en 2017, il se nomme Macron !

Ah le 10 Décembre fut magique ! D’une frénésie hystérique ! Le voilà en marche pour la Révolution, dit-il, et la seule voie possible c’est le progressisme ! L’ancien ministre de l’économie se rhabille en candidat du travail, et voici que ses propositions se déploient tel un éventail : Libéralisation de celui-ci, réduction des coûts pour les entreprises, Relance de l’emploi par l’investissement, Désengagement à tout niveau du gouvernement : le peuple doit devenir acteur de sa propre existence, là voila sa délivrance, son autonomie et indépendance ! C’est ainsi que surgit l’idée sur les cotisations sociales, entendez par là maladie et chômage, qui ne seront plus prises en charge par le travail et que le gain pour l’employé sera de 40 euros net par mois, c’est-à-dire que dalle ! Mais en soi, ce n’est point grave, car le chômage, tout le monde y aura droit. Nous voilà repartis pour un revenu de base garanti ! Parce qu’au moins Macron nous le confirme : des pans entiers seront supprimés par la robotisation et les algorithmes. Aussi nous prévient-il à l’aise, ouvrez grand vos oreilles : c’est par millions que nous serons touchés par les restructurations. Il peut bien alors nous faire cadeau de ne point toucher aux impôts… Quoique ! Reste que la CSG augmentera malgré tout de 1.7 points. Comprenne qui voudra ! En tous les cas, faudra sans doute s’y faire aux 700 euros mensuels, mais surtout pas s’en faire… C’est un don du ciel !

En dehors de son enthousiasme pour la valeur travail, brandie tel un étendard, il se veut aussi pour un démantèlement complet de notre Etat, et on signera pour la décentralisation son acte IV. Le pouvoir aux régions, aux grandes métropoles ! Il faut bien que l’Europe garde sur nous son monopole. Vous songerez que l’on prédestine la France au suicide… Non hurlera-t-il ! Nous aimons l’Europe ! Nous voulons l’Europe ! Et sous un déluge d’applaudissements soudain, tous les drapeaux européistes se dressent avec entrain. Face à la mondialisation, seule l’Europe est apte à nous protéger des risques climatiques, économiques, migratoires, et terroristes ! Il est certain que depuis des décennies, nous avons pu en convenir : Grâce à l’Europe, nous voilà prospères, en paix et en sécurité… Qu’il n’y a plus aucune guerre, et seul le nationalisme dit-il peut nous la provoquer !

Alors, le voilà notre candidat rebelle, chéri, monté en épingle comme par magie, par les experts et journalistes… Sa vindicte à lui c’est que l’on se responsabilise, qu’on prenne en mains notre destin et que même si perdure la crise, que nous voyions plus loin ! Il n’y a point de fatalité, que des possibles destinées ! Une élite toujours mieux protégée et des oligarques prêts à vous tailler un costard en attendant de pouvoir vous le payer... Macron l’avait déjà dit : costume indispensable pour devenir PDG.

Il n’y a pas que dans sa voix où tout se casse… Il y a aussi son programme à en faire devenir plus d’un, totalement fêlé ! Au fond, ce n’est qu’après que l’on devra certainement écoper ce grand bateau pour ne point qu’il coule… Mais si demain pour Macron, il y a foule, c’est le naufrage de la France, dite insubmersible, assuré.