Le barbier du système social

La presse se porte mal, les jeunes n’achètent plus de journaux, et on trouve tout et n’importe quoi sur la toile si bien que maintenant tout est suspect. Au Vénézuela, toute information qui provient de ce pays est mis en doute. Si l’article est peu flatteur envers Maduro, alors on parle d’un média manipulé par les USA, et inversement.

Du coup, pour se faire une opinion, il faut diversifier ses lectures et tenter de décrypter le vrai du faux. Ce qui n’est pas facile.

La démocratie meurt car la presse meurt... tout est mis en doute, plus personne n’a confiance en rien, et s’informe sur des sites tenus par des illuminés.

Alors pour tenter de maintenir une pluralité dans la presse, l’état a pris soin de la subventionner. Ce n’est surement pas parfait, mais c’est surement plus sain que l’humanité existe encore, tout comme le Figaro. Quand on pioche dans l’un et l’autre, on arrive à se faire une opinion.