Le cancer touristique

Des paquebots de croisière comme le Concordia qui croisent dans la lagune de Venise et se glisseraient dans les ruelles si elles étaient plus larges ; des vols low costs qui de n’importe quel aéroport européen qui font des AR dans la journée pour un p’titdèj à Venise ; des séjours à l’autre bout du monde pour voir les mêmes paysages alpins qu’en Savoie ; des safaris photos dans des villages africains où l’on meurt de faim ; des visites guidées dans des sites antiques dont on ne retient rien, pas même une révolte devant la destruction de Palmyre ; des files d’attente de plus d’une heure sous un soleil de plomb pour un petit tour de 3 minutes sur un truc qui balance dans n’importe quel Parc d’attraction ; un voyage de deux jours en avion et car pour jeter une pièce – ça porte bonheur – dans un trou quelque part dans un coin perdu ; des séjours lointains dans des hôtels étoilés alors qu’on a les mêmes chez soi ; des vols longs courriers pour des échanges d’appartement où l’on trouve les mêmes trucs ; etc., la liste est longue !

Mais où va donc se cacher la connerie humaine ?, elle ne se cache pas, elle s’expose. Voyages voyages… éternellement. Un programme de vie : une façon de se distraire (au sens pascalien du terme) qui produit les pires dégâts sur une planète qu’on a décidé de conserver (Cop21) : la aussi la liste est illimitée : Co2 lié au transport, production de services consommateurs d’énergie, déséquilibre des consommations de produits alimentaires ; etc. Après le passage des fourmis (les aborigènes australiens nomment ainsi les hordes de touristes qui vont voir Ayer Rock) il faut nettoyer et régulièrement réparer, reconstruire, réhabiliter. Et toujours faire du neuf pour avoir un coup d’avance sur la concurrence.

Mais le tourisme a des lobbies puissants. Le premier c’est la téloche qui nous assomme d’images touristiques qu’il fasse beau ou qu’il pleuve. Entre deux cataclysmes faut aller se baigner car il fait si beau à Péta Ouchnock ! Les beaux jours (Oh les beaux jours) sont vendus pleins écrans avec pub pour suivre. Et puis les opérateurs qui font leur job comme dit ma concierge qui regarde la télé. Les villes, les pays de…, les Offices de tourisme, les Voyagistes, les Compagnies aériennes… tous en cœur : voyagez voyagez… allez donc voir ailleurs ! Le mimétisme joue à plein son rôle de relai et l’opinion est avant toutes choses « touristique ». Si le voisin a vu Chypre, moi j’ai vu Rhodes… Et j’étais sur le Concordia quand il s’est crashé : « quelle aventure, j’ai fait un film ! ». L’économiste de service y va de son couplet bien rodé : le PIB est boosté par le tourisme, 60 millions sont venus et l’on compte sur un accroissement de 3,42% compte-tenu de… etc. C’est la balance des paiements qui penche du bon côté, l’industrie c’est vraiment une activité dépassée… La croissance… blablabla. Mondialisation heureuse… Tourisme tourisme…

Samuel Beckett pour conclure (en substance :) « on est cons, mais pas au point de voyager pour le plaisir ! ». Que n’écrirait-il pas à propos de ce tourisme de masse ? D’y penser me fait oublier ces connards qui se baladent en ville à moitié à poil en suçant des glaces, et en balançant des taloches (c’est une métaphore) à leurs gosses qui n’ont rien à foutre du tourisme. Mais on va s’occuper d’eux, leur inculquer le virus, l’EducNat est aussi là pur ça…

Bon voyage !