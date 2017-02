Le Chant des sirènes

Entre les propositions des candidats, qui sont présentées par la presse du Capital, qu’ils soient leaders de la droite, de l’extrême droite, du centre, de la gauche réformiste, il est difficile de choisir.

A ce jour aucun candidat ne propose de rompre avec le système capitaliste, aucun d’entre eux ne parle de répartition des richesses en faisant payer le Capital.

La Droite

Tout au plus la droite, incarnée par Fillon, prêche l’austérité, l’aide aux entreprises pour favoriser l’emploi tout en pataugeant dans des histoires d’emplois fictifs.

L’extrême droite F.N avec un langage « attrape nigauds » parle d’aider les défavorisés sans parler de taxer la fortune ni les patrons, son langage répressif et raciste ne redresseront pas la situation économique et sociale des travailleurs en France.

Le Centre qui ne sait pas encore ce qu’il va faire mais qui semble s’orienter vers Macron ??

La Gauche.

Là c’est autre chose !! Les médias parlent du PS comme étant l’incarnation de la gauche alors que ce dernier est confronté à des luttes intestines entre partisans de droite réformateurs et partisans de la gauche réformiste. Entre Valls qui prône l’austérité et le financement des entreprises et Hamon qui lui fait du revenu universel son cheval de bataille restant évasif quand à son financement, l’union du PS semble bien compromise.

En ce qui concerne Macron, l’incarnation de la finance, il est formidable que la grande presse tienne à le situer à gauche quand ce dernier clame être ni de gauche ni de droite. Pour lui qu’importe, l’important c’est de gagner un maximum de voix pour défendre les couleurs des patrons. Son programme tourne autour des intérêts des gros actionnaires cherchant à réduire les frais financiers en aggravant les conditions de vie et de travail des salariés. Qui finance sa campagne et avec quels moyens ??

Puis vient Mélenchon, la presse le situe à l’extrême gauche ? Tribun confirmé fort en effet de manche, qui propose la 6ème république et le changement de constitution. Mais pas une seule fois il parle de rupture avec le capital, de quitter cette Europe au service des financiers. Autrement dit, il propose, en bon réformiste, une révolution socialo patronale qui existe depuis déjà depuis plus de 200 ans ?? Ce système n’est pas viable ou l’on défend la classe ouvrière, ou l’on défend l’exploitation par les patrons il est impossible d’être assis entre deux chaises. La sociale démocratie qui règne en Europe ne nous a amenés que chômage et misère. Il est fort à penser que si Hamon est présent au deuxième tour alors Mélenchon appellera à voter pour les socialistes !! Ainsi la Sociale démocratie continuera de plus belle.

Il existe des partis d’extrême gauche, mais la grande presse ne leur accorde pas d’audience. Elle favorise ainsi la continuité du système, laissant ses leaders politiques de la sociale Démocratie jouer à la bataille et s’enrichir sur le dos des besogneux. Ces grands médias orientent la pensée de l’électorat vers le FN ou vers Macron dans les deux cas le Capital sera gagnant. Comment avec de tels moyens d’informations, pouvons-nous espérer que les Français renouent avec la politique de notre pays ??

Pourtant si nous voulons du changement il faut dire NON à l’intoxication de la grande presse. Dire NON à la censure des représentants salariés. Dire NON à l’hégémonie du Capital.

08/02/2016