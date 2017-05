Le Cheikh d’Al-Azhar Accusé de Négligence

En tant que chercheur, je n'ai aucun rapport d'intérêt avec les Cheikhs d'Al-Azhar, y compris le Grand Cheikh d'Al-Azhar Dr. Ahmed El-Tayeb, mais je veux contribuer au débat qui a eu lieu dans les médias et les talk shows, dans le contexte des dernières attaques terroristes sur les Églises Saint-Georges et Saint-Mark en Egypte.

Certaines personnes des élites blâment le Grand Cheikh d'Al-Azhar de ne pas prendre de sérieuses actions pour faire face à ces attaques terroristes et disent qu'il était censé faire beaucoup de choses à ce sujet, comme la tenue d'une conférence de presse internationale pour annoncer l'innocence de l'islam de ces attaques terroristes et de porter l’accusation contre les vrais auteurs, sponsors et planificateurs.

J'ai su que le Grand Cheikh d'Al-Azhar était en mission à l'étranger au moment des attaques. Al-Azhar a envoyé une délégation représentative pour exprimer sa sympathie aux églises et a publié une déclaration forte et claire condamnant le bombardement terroriste méprisable. La déclaration a souligné qu'il est religieusement interdit d'attaquer des personnes innocentes et que cette grave attaque est contre toutes les valeurs humaines et morales. De nombreuses positions ont été inclues dans l'énoncé qui a été publié sur différents sites.

Le Grand Cheikh d'Al-Azhar a rendu visite au Vatican et a parlé avec le pape François. Ils ont convenu de tenir une conférence de paix lors de la visite historique du pape en Egypte fin avril.

Le Grand Cheikh d'Al-Azhar fait de son mieux pour défendre l'Islam et les musulmans face à une attaque féroce ; cependant, il fait toujours face à de nombreuses accusations et campagnes diffamatoires. Le Dr Ahmed Al-Tayeb a dirigé une conférence intitulée « Vers un dialogue humanitaire civilisé à l'appui des citoyens du Myanmar », organisée par le Conseil des Sages musulman pour appeler à la paix entre les parties dans le conflit dans l'état de Rakhine, qui est habité par la minorité musulmane Rohingya. Lors de cette conférence, le Dr Tayeb a déclaré que « le Bouddhisme est une religion de l'éthique et de l'humanité en premier lieu, et que le Bouddha, cet homme calme et silencieux, était l'un des plus grands personnages de l'histoire de l'humanité, et que le calme et la rationalité étaient ses qualités les plus importantes ». Il a ajouté que « les grands historiens des religions au monde décrivent son message comme une religion de pitié infinie, et il était une personne paisible et humble, et que ses commandements ont insisté sur l'amour et le bien envers les autres ». Son appel pour la coexistence humaine reflète une compréhension profonde de l’Islam. Néanmoins, certaines personnes n'ont pas aimé cela et ont accusé le Grand Cheikh de négligence ou même d'apostasie.

Ces personnes ont affirmé que le Dr. El-Tayeb considérait le Bouddhisme comme une « religion », et que c'était une violation des enseignements de l'Islam. Ces ignorants ont oublié que Dr. El-Tayeb n'est pas seulement le Grand Cheikh d'Al-Azhar, mais il est également professeur de philosophie des religions et qu'il est pleinement conscient de ce qu'il dit. Le docteur El-Tayeb a déclaré que le Bouddhisme est une religion de l'humanité. Qu'est-ce qui ne va pas à propos de cela ?

Le Grand Cheikh d'Al-Azhar souligne que l'Islam accepte l'autre, garantit la liberté de religion et rejette le fanatisme et la haine. Les organisations terroristes qui prétendent défendre l'Islam n'acceptent pas la perspective du Grand Cheikh, et il est évident que la liste des personnes à tuer de Daech comprend le Grand Sheikh d'Al-Azhar. En fait, Daech a appelé ses partisans en Egypte à s'engager dans une soi-disant Opération Loups prédateurs pour assassiner des personnages tels que Dr. El-Tayeb. Les positions du Grand Cheikh ne sont pas acceptées par les libéraux et les défenseurs de la liberté, qui veulent qu'il tombe dans le piège du takfīr à l'égard des membres de Daech, une pratique suivie par Daech lui-même.

Si le Grand Cheikh d'Al-Azhar déclare les organisations terroristes comme des kafirs qui devraient être tués, Al-Azhar Al-Sharif ne serait pas différent de Daech et Al-Qaïda, et les savants musulmans seraient comparables à Baghdadi, Zawahiri et d'autres leaders du terrorisme.

Le Grand Cheikh d'Al-Azhar a été accusé de négligence - parfois par des extrémistes et des terroristes - et de ne pas s'acquitter de ses responsabilités en matière de lutte contre le terrorisme.

Je comprends que c'est une énorme responsabilité pour une personne qui occupe un tel poste. Mais la lutte contre le terrorisme ne sera pas réalisée par une conférence mondiale pour déclarer l'innocence de l'Islam du terrorisme. L'Islam a-t-il besoin d'une déclaration d'innocence ? Cela n'impliquerait-il pas que le terrorisme est l'autre face de l'Islam ?

Il est clair dans ce débat futile que le Dr Ahmad El-Tayeb essaie de rétablir les canaux de dialogue avec le Vatican après de nombreuses années d'éloignement et même de relations tendues entre les deux parties. Dr. El-Tayeb a souligné explicitement, lors de la réunion avec le Pape au Vatican, que « nous avons besoin de positions communes qui contribuent à l'effort humain, car les religions sont censées rendre les gens heureux et contents ». Ce sont des mots qui reflètent une compréhension profonde et un vision civilisée dont le monde a besoin. Mais certains extrémistes, à la fois de droite et de gauche, n'aiment pas ces mots.

L'attaque contre Al-Azhar et son Grand Cheikh sert des organisations terroristes, soutenant leurs positions et en même temps affaiblissant le positionnement des institutions religieuses modérées à un moment où le monde islamique en a vraiment besoin.