Réduire le chômage est un objectif primordial pour le président Macron. 7%, à la fin du quinquennat, est la promesse qu'il nous a faite durant sa campagne électorale. Nous qui avons voté pour lui, au 1er tour comme au second, le jugerons aussi sur cela.

Chômage de masse : une définition.

Chômage généralement caractéristique de crises économiques 1 qui se succèdent à un rythme trop proche pour laisser le temps à l'activité économie et au marché du travail − de beaucoup de pays − de récupérer de la crise précédente, bloquant par effet de cliquet, le taux de chômage à un niveau élevé.

Outre le chômage de masse dû à la crise de 19291 − qui prit fin grâce aux efforts de guerre − ce type de chômage réapparaît dès 1974 en signant la fin des Trente Glorieuses avec le 1er choc pétrolier de 19731. Le 2ème choc pétrolier de 19791 confirme la montée du chômage, comme les récessions du début des années 1980 et 1990. Puis, la montée en puissance des pays à bas coûts, devenus émergents, fait que le retour d'un taux de chômage inférieur à 3% pour les pays occidentaux (chiffres ci-dessous) est semble-t-il révolu.

Désormais, dans certains pays, le chômage frictionnel comme celui structurel se confondent dans celui de masse. Les pouvoirs publics sont contraints de mettre en œuvre des politiques spécifiques (indemnisations, formations, aides au retour à l'emploi, RMI (revenu minimum d'insertion, en 1988), RSA (revenu de solidarité active, en 2009), etc.) afin éviter l'exclusion sociale de plus en plus prégnante pour de nombreuses personnes en recherche d'emploi. Les économistes − ceux modérés et sérieux − pensent aujourd'hui qu'il ne faut plus protéger l'emploi, mais la personne et que la flexsécurité, à la danoise, est un exemple qu'il convient de ne plus écarter… quitte à l'accompagner par une réforme du Code du travail pour favoriser la croissance économique, indispensable à la création d'emplois.

Le chômage de masse est un danger pour toute démocratie s'il perdure sans qu'il y ait pour les populations qui en sont affectées − telle une maladie longue et incurable − le moindre espoir de retrouver un emploi qui leur permette de réintégrer leur corps social d'origine. Sans cet espoir, les plus affectés − au bord de la révolte − voteront aux prochaines élections, pour les extrêmes des 2 bords : de droite comme de gauche.

Rappels : en période de chômage de masse, le volume des travailleurs pauvres s'accroît, car beaucoup acceptent de travailler pour un salaire qui leur permet juste de se nourrir, mais pas d'avoir un logement salubre.

Dans les pays pauvres, le chômage de masse est endémique. Des taux supérieurs à 30% sont courants depuis des lustres. L'exclusion sociale est profonde et massive. Elle provoque des migrations humaines de plus en plus importantes, comme aujourd'hui, vers les pays développés − l'Europe, l'Amérique du Nord, notamment − ou vers ceux, tout simplement moins pauvres, dont les médias ne parlent pas.

Chômage : quelques chiffres.

En France, le taux de chômage (au sens du BIT) était en 1950 de 1,79% ; 1960 = 1,38% ; 1970 = 2,47% ; 1973 = 2,69% (source : INSEE, Annuaire rétrospectif de la France 1948-1988) ; en 1975, il était encore (en moyenne annuelle) de 3,4% (source : INSEE, Chômage au sens du BIT 1975-2010 : tableau t302).

Entre 1980 et 2016, le taux de chômage des 6 plus grands pays démocratiques a évolué comme suit − quelques années significatives (Source FMI : WEOOct2016all) :

1980 1983 1987 1993 1997 2001 2005 2007 2012 2014 2016 Allemagne 3.4 8.1 7.8 7.8 9.7 7.8 11.0 8.6 5.4 5.0 4.3 France 6.3 7.4 9.2 10.3 10.9 8.5 8.9 8.0 9.8 10.3 9.8 Italie 7.4 7.4 9.6 9.8 11.2 9.1 7.7 6.1 10.7 12.6 11.5 Japon 2.0 2.7 2.9 2.5 3.4 5.0 4.4 3.8 4.3 3.6 3.2 UK 7.1 11.5 10.4 10.4 7.0 5.1 4.8 5.4 8.0 6.2 5.0 USA 7.2 9.6 6.2 6.9 4.9 4.7 5.1 4.6 8.1 6.2 4.9

Ce tableau montre, qu'effectivement, la France comme l'Italie − pays latins − n'arrivent pas, en termes de taux de chômage, à récupérer rapidement des méfaits d'une crise économique et sociale.

Rendez-vous, en 2022, pour la promesse présidentielle des 7% − sachant que l'inflexion de la courbe a commencé dès la fin 2014 comme le montrent les chiffres du FMI. Une fois les 7% atteint, il faudra aussi considérer l'évolution du taux de chômage chez les 5 autres grands pays : sera-t-il meilleur ?

Si le président Macron ne veut pas que ce soit lui qui amène les extrêmes au pourvoir, dans 5 ans, il doit obligatoirement réussir son pari... des 7%.

