Le cinéma américain en 2017 et les théories du complot

Dès leur apparition, ces parents parfaits et propres en apparence, ainsi que leur personnel noir, inquiètent. Sous le vernis des élégances et de la convivialité, sourd une menace, celle d’un totalitarisme manipulateur déguisé en agneau. Lui est chirurgien du cerveau, elle hypno thérapeute, rien que les métiers inquiètent.

A peine dans les murs que voilà nos tourtereaux envahis par une réunion annuelle dans le jardin, ou les parents convient tout le gratin démocrate oligarchique. Là, dans ces couples aux masques engoncés, le bizarre se mêle à l’étrange et au malsain. Cette assemblée en apparence souriante a tout de l’occulte, et plus le temps passe plus se multiplient les signes de l’anormal.

Le jeune homme noir sera évidemment - je n’en dis pas davantage - la proie idéale de l’asservissement en cours, avec au bout du chemin la possibilité de lui voler son âme pour mieux l asservir à un vaste complot.

Les deux films traitent bien, avec des intrigues différentes, de la même chose. Le mal déguisé en bien, la bien pensance WASP totalitariste cachant ses desseins, la capacité de manipulation et de destruction sous couvert de soigner, le désir de prise de contrôle pour cloner, la certitude de l’impunité pour les puissants. L’aveuglement de beaucoup du sort qui leur sera en définitive réservé aussi, en guise de remerciements de s’être adonnés à des rites et pratiques sataniques.

Tant dans le château suisse que dans la propriété des parents de Get Out circulent les cerveaux reptiliens, insensibles à autrui, froids, roués, manipulateurs, se délectant de la douleur de l’autre, s’appuyant sur des techniques médicales et scientifiques pour littéralement aspirer les corps et les cerveaux de leurs proies, dans le sens littéral du terme.

Dans les deux œuvres, un quidam se pensant libre pénètre tel l’agneau leur univers hautement toxique, s’y affronte, devient la proie à abattre, découvre horrifié le dessous des cartes, se confronte seul à un univers autrefois sécurisant et qui soudain révèle son véritable visage.

On est là dans deux illustrations parfaitement limpides de la théorie conspirationniste dans le cadre de fictions construites en paraboles et faisant appel au cinéma d’horreur à la Rosemary s Baby. Le Mal était déguisé en Bien, on y avait jusque-là contribué sans le savoir, on avait de très près fréquenté d’authentiques monstres sanguinaires, et on découvre o combien tard que ceux-ci sont prêts à faire de toi un jouet en aspirant tes neurones et toutes tes fonctions vitales pour te recycler et faire de toi un esclave.

Plus que tout documentaire ou interview de repenti du système, ces deux fictions, par le processus d’identification à l’agneau dans le viseur qu’elles induisent, permettent à tout un chacun un réveil. Non de la raison déraisonnable qui devant l’accumulation des preuves se raccroche à sa vision du monde jusqu’à les nier pour des motifs pseudo rationnels. Mais bien parce que l’émotion et donc l’intuition permet à chacun face à ces images de percevoir le sens directement.

Et donc, pour les plus éveillés des spectateurs, de commencer à entrevoir et à comprendre que non, ceci n’a peut-être rien d’une fiction.