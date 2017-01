Le combat contre l’opacité financière des entreprises multinationales

"Ces milliards servent à renforcer la domination des plus riches sur le monde, à récompenser les affidés, les hauts cadres des banques, du PDG aux traders par des bonus extravagants. Ils servent surtout à corrompre les hommes politiques et les agents de contrôle, à entretenir des Think Thank et des lobbyistes, à financer les médias qui manipulent et angoissent l’opinion, les officines qui organisent les campagnes de discrédits des opposants ou la déstabilisation des états réfractaires, à affaiblir les opposants au Système, les syndicalistes, les hommes politiques alternatifs, les journalistes d’investigation, les lanceurs d’alertes.

Ne cherchez pas plus loin les causes du refus obstiné des hommes politiques d’interdire la finance de haut vol, les taxes sur les transactions financières, le carry-trade et les CDS (Crédits Défault Swap, potentiel Armageddon de l’économie mondiale), de lutter contre les paradis fiscaux, du Delaware US aux Îles anglo-normandes, où sont abrités l’argent des corrupteurs et des corrompus, les fruits juteux des rapines et de la fraude fiscale."

Extrait de l’article :

http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/qui-veut-gagner-des-milliards-159307

J’ajouterai deux choses :



1) Le Conseil Constitutionnel a retoqué la taxe Google sous prétexte de rupture d’égalité devant l’impôt.



2) Des ressortissants ou firmes, étrangers mais aussi les plus importantes entreprises françaises, bénéficient de conditions fiscales négociées, faussant la concurrence et cette fameuse égalité devant l’impôt.