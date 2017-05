Comment nos enfants voteront dans 20 ans ? Seront-ils soumis aux mêmes pressions médiatiques qui nous ont fait prendre la PME Le Pen pour un parti politique et leurs élucubrations pour un programme ? Après les Le Pen qui ramassera les miettes de leur petite affaire ? Devront-ils encore supporter des Shadocks qui pompent de la finance dans le système politique avec la connivence des médias tétanisés et soumis ?

En 1961 Eisenhower a forgé le concept de « complexe militaro-industriel » pour dénoncer le danger que le monde de l’armement faisait courir à la démocratie américaine. Ces paroles sont sans ambiguïté : « … acquisition d’une influence illégitime… » et encore « … le risque d’un pouvoir usurpé existe… ».

Aujourd’hui on peut reprendre ces propos pour dénoncer le « complexe médiatico-industriel », son influence illégitime et un pouvoir usurpé.

Le « complexe médiatico-industriel » n’a pas aujourd’hui de contre-pouvoir : n’a-t-il pas en effet organisé la campagne présidentielle pour en tirer le maximum de profits, ses journalistes et animateurs manipulant les candidats de façon à avoir des jeux de rôle qui rendent indispensables le recours à leur théâtre, les obligeant à inscrire leurs discours dans un scénario qui assure la dramaturgie nécessaire, avec des suspenses dignes des meilleurs thrilleurs, pour attirer la foule des grands rendez-vous… et les meilleurs annonceurs ? Qui répond non ?, personne !

Quel contre-pouvoir doit-on construire face à ce « complexe médiatico-industriel » ? Il ne viendra pas des « réseaux sociaux », sorte de poubelle psychanalytique de masse ; ni des Partis politiques ; ni des élus qui cherchent d’abord à tirer leur épingle du jeu en évitant tout geste malheureux et mot de trop ; ni des institutions qui ont besoin, comme les élus et les Partis, du contre-pouvoir des médias (pas d’affaire Cahuzac sans Médiapart, d’affaire Fillon sans Le Canard etc.) ; ni du CSA qui est une caution de papier pour le public ; etc.

Mais n’est-on pas dans l’obligation d’imaginer une solution, face notamment aux chaînes de télévision hyperpuissantes avec l’info en continu ? Alors pourquoi ne pas donner au Gouvernement sa propre chaîne de télé-radio ? Il pourrait dire sa vérité en toute indépendance, et assurer cette autre mission que ne remplissent pas les médias : la vulgarisation nécessaire à la compréhension de dossiers complexes et de ses décisions. C’est une idée, je reconnais qu’elle n’est pas terrible… But « What else ? », comme dit l’autre.