Le complotisme ? Qu’est-ce que c’est que ce truc ?

Puisque les journaux télévisés mettent l’accent là-dessus, puisque la propagande entend bien ridiculiser tout propos pouvant mettre en doute l’intégrité de nos dirigeants, de leurs copains de beuveries ou de leur religion droit-de-l’hommiste, je prends mon clavier pour essayer de remettre un peu les choses dans l’ordre. Parce que entre les « grands » de ce monde qui à coup de grands médias nous ventilent de mensonges et autres diabolisations en longueur de temps et toute cette soi-disante résistance qui part dans tous les sens, littéralement engluée dans un internet qui pullule de débilités sans nom, forcé de constater qu’il est difficile de s’y retrouver. La vérité c’est qu’il faut se méfier de tout et de tout le monde mais sans pour autant devenir parano.

« C’est la suspicion qui garantit à l’esprit de garder son indépendance. La devise de l’insoumis et de ne jamais rien prendre pour argent comptant. »

Nous pouvons voir de plus en plus dans les journaux que se multiplient les campagnes anti-complotisme destinée à convaincre, à juste titre, les plus jeunes de ne pas se laisser abuser par toutes les stupidités mises à leur disposition sur internet, mais qui leur apprend à se méfier de toutes les âneries qui sont mises à leurs dispositions dans les grands médias ? Parce que la mythologie révolutionnaire à la française personnellement je ne l’ai pas ingurgité sur internet et à les écouter le nuage de Tchernobyl s’est arrêté à la frontière.

C’est quoi le complotisme ?

Dans nos sociétés Occidentales, cela englobe des « gens » qui pensent plus ou moins différemment mais qui s’accordent sur l’hypothèse que le monde serait gouverné par une sorte de gouvernement occulte. C’est à partir de cette frontière que tous les délires possibles et imaginables ont leurs accrocs sur le web. Illuminati, Reptiliens, et autres Lucifériens s’apprêterait à nous bouffer tout cru. La mythologie sauce numérique se répand à la vitesse de la lumière, de quoi rendre certains prophètes jaloux. Revenons un peu à la raison et essayons de savoir ce qui se passe vraiment.

Comme je le dis souvent, le monde n’est pas bipolaire, loin de là, il est même très complexe car les peuples se sont croisés, mélangés, battus, ils ont commercé. Les peuples et les continents se sont connectés puis se sont oubliés ; mais finalement, chaque être humain possède et transmet sa propre culture. Un Berbère ne peut pas penser comme un Islandais tout comme un Bouddhiste Chinois ne peut pas penser le monde comme un gardien de parking dans le Nevada. Non il n’existe pas de gouvernement mondial, simplement des gouvernements et quelques grandes fortunes qui magouillent entre elles pour s’arranger leurs petites histoires. Si vous pensez vraiment qu’Obama et Poutine étaient copains ou que les Juifs puissent avoir une quelconque influence sur les gouvernements Chinois ou Qatari je suis au regret de vous apprendre que vous êtes dans la caricature la plus totale. Le monde ce sont des peuples qui luttent contre d’autres peuples et des Empires qui s’opposent à d’autres Empires, chacun agissant toujours en fonction de ses propres intérêts. Le problème c’est qu’aujourd’hui le pouvoir est entre les mains de gens qui n’ont ni la qualité de noblesse ni celle de dirigeants élus. C’est leur argent qui leur confère leur richesse et leur pouvoir. Nous ne pouvons ni les remplacer, ni les contester puisqu’ils sont au-delà des nations en Occident et ils sont les nations dans certains pays du Moyen-Orient. Il y a des intérêts économiques insoupçonnés qui se cachent derrière tous ces conflits dont l’O.T.A.N. est la principale instigatrice, comme les nouvelles routes de la soie voulue par la Russie et la Chine et les intérêts religieux des Saoud qui convergent parfaitement avec les intérêts des Etats-Unis dans la région et pas qu’en termes de pétrole. Jeu stratégique et jeu de dupe, tout se passe dans les couloirs c’est un fait mais à ce niveau-là il n’y a pas d’amis. Seulement des intérêts, c’est coup fourré sur coup fourré, magouille sur magouille mais l’unicité de ces gens est un mythe.

L’Occident colonialiste jusque dans sa moelle ne se contente plus depuis longtemps de protéger ses intérêts acquis jusque sur les cendres de la seconde guerre mondiale. Depuis la chute du communisme l’Occident dans le sillage des Américains s’attache à mettre la main sur les pays les plus pétrolifères du monde, sans hésiter à armer, former et financer des islamistes dégénérés pour renverser les régimes contestataires avec l’appui des alliés dans la région, Arabie Saoudite en tête, Israël plus discrètement mais non moins sournoisement. Le tout étant bien sûr voulu par de grands financiers sous la forme de lobbys puissants et influents, usant de toutes les méthodes pour développer leurs marchés. Il faut arrêter de s’inventer une réalité, tout est une question de pouvoir et de pognon. Et bien sûr les médias étant entre les mains des milliardaires, les infos qui y circulent sont toutes à leur avantage. Je vous invite, pour ceux qui ne l’auraient pas vu, à lire l’article que j’ai publié juste avant celui-ci et qui développe la diabolisation et l’influence efficace qu’exerce leur propagande.

http://chroniques-humaines.over-blog.com/2017/03/vladimir-bachar-donald-une-diabolisation-a-l-occidental.html

C’est quoi un complotiste ?

Pour moi la définition c’est quelqu’un qui croit en un complot d’ampleur mondiale dont le but est de tous nous contrôler, en oubliant « qu’ils » nous contrôlent déjà, sans quoi nous ne serions pas dans cette mouise. En revanche dans les grands médias il semblerait que si l’on est pour la sortie de l’Union Européenne de l’Euro, si l’on a le malheur d’accuser la C.I.A. de quoi que ce soit comme Asselineau ou encore d’oser croire que Poutine n’est pas le tyran pour lequel ont essai de le faire passer alors on est un complotiste ! Et bien alors je suis un méchant complotiste.

Et donc ?

Il n’y a pas de un complot mais des complots et il y en a toujours eu. Dans tout troupeau la place de chef de meute est toujours convoitée. Nous pouvons aussi appeler un chat : un chat car finalement c’est bien la corruption à tous les étages qui est en train de bouffer notre civilisation mais ajoutons tout de même à cela l’ignorance généralisée qui allant dû ne sachant rien au sachant n’importe quoi permet à tous ces criminels de l’humanité d’agir sans jamais se soucier ni de notre bien-être ni de notre avenir et encore moins de nos opinions et ça ce n’est pas du complotisme c’est un fait.

Il faudrait arrêter de penser aux extraterrestres et autres confréries impénétrables pour commencer à se poser la question de savoir comment se libérer de cette oligarchie en envisageant de soutenir ceux qui veulent vraiment sortir de l’emprise du traité de Lisbonne et de l’O.T.A.N. dont le général de Gaulle nous protégeait, il y avait une raison tout de même. Le dernier homme d’État qui pensait à son pays avant sa personne. Il faudrait savoir si nous sommes prêts à arrêter d’être les complices de la politique expansionniste et dévastatrice de l’Occident et à en accepter les conséquences. Parce que nous râlons mais nous consommons comme des ogres toutes les tentations sur lesquelles les grandes entreprises qui influencent les dirigeants à intervenir militairement font leur beurre, comme les articles de modes, le pétrole, le plastique et les objets de haute technologie que nous payons de véritable fortune et qui tue à l’autre bout de la planète. Vous savez à quoi ressemble une mine de cobalt ?

Ne rien faire, fermer les yeux fait de nous des complices des crimes de l’Occident et personnellement cette idée me bouffe de l’intérieur. Il y a des gens qui se comportent tels des Empereurs ne cherchant qu’à accroître leurs toutes puissances. Ils ne se reposent pas sur les peuples et leur loyauté mais simplement sur leur consommation et se protègent en inspirant la peur et en voilant leurs méfaits sous une propagande qui rythme littéralement la pensée générale. Tout le monde ou presque fait fit des vrais problèmes par flemme ou par peur. Peur de l’autre, peur de manquer, peur de l’inconnu.

Le complotisme en soi n’a aucun sens, concrètement chacun a ses idées et devrait être en droit de les véhiculer librement (dans la limite du raisonnable je ne cautionne pas non plus les appels au meurtre). Dans une société moderne et encore plus dans une république le doute devrait toujours être permis, quand il n’y a rien à cacher il n’y a pas de secret.

« Comment peut-on être démocrate et ignorer la politique ? Comment peut-on être fier d’aller voter en ignorant tout ou presque des candidats et de leurs projets ? C’est malheureusement et pour beaucoup la république française. Comment les choses pourraient-elles aller bien ?! » C.H.