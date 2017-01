Le Congrès, Trump et Israël

Dans un tournant intéressant mais attendu des événements, la Chambre des Représentants américaine a récemment condamné la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. La résolution des Nations unies n'est pas contraignante pour Israël, puisqu'elle ne relève pas du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qui permet au Conseil de sécurité d'identifier les cas de menaces ou de compromis en matière de paix et de sécurité internationales et de présenter ses recommandations à cet égard, ou de prendre des mesures sur l'action non militaire et militaire ou de maintenir la paix et la sécurité internationales. La résolution n'exige rien d’autre que le fait qu'Israël arrête immédiatement et définitivement toutes les activités de colonisation dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est.

Mais ce qui provoque Israël dans cette décision, c'est qu'elle est venue après une longue période de stagnation dans l'expression du Conseil de sécurité de l'ONU pour sa position sur les activités de colonisation, car c'est la première condamnation prononcée par l'ONU contre les politiques de la colonisation israélienne depuis 1979 , sans oublier que cette décision considérait que les colonies n'avaient « aucune base légale » et qu'elles « posaient un réel danger pour la possibilité de parvenir à une solution à deux États ».

La position de la Chambre des Représentants des États-Unis au sujet de cette décision était contraire à la position officielle des États-Unis. Les États-Unis, comme d'habitude, n'ont pas opposé leur veto à la résolution de l'ONU. Le vote a été adopté à une très large majorité de 342 contre 80.

La Chambre des représentants américaine affirme dans son préambule que le fait que la diplomatie américaine n'ait pas utilisé le veto au Conseil de sécurité contre la résolution de l'ONU « porte atteinte » à la position des États-Unis prise depuis des décennies sur la nécessité de s'opposer à toute décision hostile à Israël , ce qui signifie que la Chambre des Représentants des États-Unis accuse l'administration Obama d'ignorer une norme de la politique étrangère américaine qui coûterait probablement au parti démocrate beaucoup dans les prochaines élections. Cela a peut-être poussé certains Représentants démocrates à condamner la résolution de l'ONU et à ignorer la position du Parti démocrate de s'abstenir de voter sur cette résolution.

Cette justification signifie que la position des Etats-Unis envers Israël n'est pas liée aux positions adoptées par le nouveau président, Donald Trump ou quelqu'un d'autre, mais nous devons admettre que le président sortant Barack Obama a essayé de nager contre le courant à de nombreuses reprises et crises liées à Israël.

La relation d'Obama avec Israël n'a pas soutenu les Arabes, mais il avait une vision subjective de traiter les questions et les conflits de la région et du monde. Certains aspects de cette vision correspondent parfois aux intérêts d'une partie ou d'une autre, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’Obama favorise cette partie ou adopte ses positions et ses enjeux. Il est, après tout, le chef de l'État dominant dans le monde, et ne prend pas en compte les intérêts de tel ou tel pays, à l'exception d'Israël. Obama a pensé que l'intérêt stratégique d'Israël à long terme réside dans l'engagement à une solution à deux États et dans l'arrêt de la politique de colonisation afin de mettre fin au conflit chronique avec les Palestiniens. Sa vision de l'intérêt d'Israël est contraire à la position du gouvernement de Netanyahou qui croit que l'environnement stratégique présent au Moyen-Orient représente pour Israël une occasion historique de s'attaquer au reste de la cause palestinienne et de faire de Jérusalem la capitale définitive d'Israël, entre autres.

Le vote de la Chambre des Représentants des États-Unis contre la résolution de l'ONU a été négligé par les Arabes bien qu'il soit crucial à mon avis. Il indique que ce qui va arriver sera plus difficile pour la cause palestinienne, du moins pendant la période du président Trump, qui trouvera un environnement législatif favorable, prêt à recevoir les idées qui sont dans l'intérêt d'Israël, et d'abord et avant tout la position de Jérusalem, comme la direction de Trump devrait prendre des positions officielles qui s'écartent de la position américaine prise pendant des décennies. Cela pourrait menacer l'avenir d'un règlement pacifique à la lumière des positions communes entre la Maison Blanche et le Congrès au cours des prochaines années.

Nous, en tant qu’Arabes, devrions nous rendre compte que nous avons affaire à une scène américaine complètement nouvelle et que les attitudes politiques et stratégiques américaines varieront un peu ou beaucoup selon les facteurs de la période à venir. Nous devons traiter de façon très réaliste cette réalité afin de préserver nos intérêts dans ces circonstances. Les alternatives ne devraient pas se trouver dans les solutions émotionnelles ou traditionnelles telles que tomber dans les bras des adversaires stratégiques des États-Unis car ils sont censés être des alternatives objectives au soutien américain.

Nous devons observer la scène et les scénarios très soigneusement, organiser nos priorités, faire nos choix et nos alternatives selon nos intérêts et défendre nos positions de manière calme, cohérente et réaliste. Nous devons agir avec précaution dans de telles circonstances, parce que nous sommes confrontés à des changements énormes dans l'environnement des relations internationales ; ce qui est stable et habituel sur la scène internationale peut ne plus être le cas. Par conséquent, il est nécessaire de progresser vers des solutions novatrices et créatives et des alternatives pour faire face à cette réalité complexe.