Le Crédit Mutuel veut en finir avec l’APLOMB, à n’importe quel prix

Par Gérard Faure-Kapper



Le 24 décembre 2014, le Président du Conseil d'Administration de la Caisse d'Abbeville déposait une plainte contre moi-même pour "diffamation contre un particulier".



Le 2 avril 2016, mon avocate, Katia Debay, demandait l'annulation de la procédure pour une certain nombre d'anomalies.



L'anomalie principale, c'est qu'il m'est impossible de savoir de quoi je suis accusé. Donc impossibilité pour moi de me défendre.



En cause, 5 articles parus dans mon blog. Dans ces articles, il n'y a aucune diffamation.



Mais le Crédit Mutuel a prélevé des bouts de phrase ça et là, et les a assemblés.



Ce n'est pas un acte d'accusation que j'ai en face de moi, c'est une partie de scrabble.



L'annulation de la procédure était évidente, et a été prononcée.





Le Crédit Mutuel est revenu à la charge avec un des meilleurs cabinet de Paris, conduit par le ci-devant bâtonnier de la Seine.



Et le Crédit Mutuel a réussi a faire annuler la décision d'annulation.



Comme Danton et Dreyfus, je vais quand même avoir mon procès devant la 17ème correctionnelle.





Je retrouve le même problème, à savoir de quoi je suis accusé.



Néanmoins, il semble ressortir de mes textes que j'allègue le fait que la Caisse de Crédit Mutuel d'Abbeville pratique des taux largement usuraires, Ce qui est un délit.



Je n'allègue pas gratuitement, mais en m'appuyant sur une étude que j'ai menée, en reconstituant tous les mouvements sur le compte du client.



Ce qui sera au centre du procès, c'est mon étude.



Si elle est fausse, c'est à dire que, en vertu de l'article 49.3, 2 plus 2 ne font plus 4, mais une somme à négocier, alors, je serais condamné.



Inversement, si les juges jugent en fonction des règles usuelles des mathématiques, le taux de 41% pratiqué par le Crédit Mutuel sera vrai.



Et je ne serais pas condamné pour diffamation.



Cette jurisprudence pénale ainsi créée, fera que tous les clients de toutes les banques, pourront se faire rembourser leurs frais d'intervention depuis l'ouverture de leur compte.



A la grosse louche, c'est 80 milliards qui seront reversés dans l'économie, sans que cette somme mette en péril les banques.



Je ne demande aucune grâce ni aucune complaisance de la part des juges. Jugez des faits et non des hypothèses, et jugez en fonction des calculs.



J'attends l'audience avec impatience. Le résultat, c'est la relance économique de la France.