Le Crédit Mutuel veut en finir avec l’ESPRIT CHARLIE et la liberté d’expression

Par Gérard Faure-Kapper

Le Crédit Mutuel Nord Europe veut en finir avec la liberté d’expression, l’art de la parodie, la caricature et l’humour sous toutes ses formes.

Si le Crédit Mutuel du Nord gagne son procès engagé contre le Président de l’APLOMB, Gérard Faure-Kapper, moi-même, la jurisprudence sera terrible et interdira toutes les parodies des banques.

Le Crédit Mutuel du Nord veut faire un exemple en frappant l’APLOMB.

J’avais, le 2 décembre, écrits un blog ici-même. L’objectif était simple : rappeler aux administrateurs des Caisses de Crédit Mutuel leurs responsabilités civiles et pénales, notamment en cas de plainte de Sociétaires.

Plutôt qu’un article juridique sur les statuts de ces Caisses, j’ai préféré faire une parodie de leur publicité. Que les acteurs de celle-ci me pardonnent, car je la trouve sympathique et réussie.

Voici le texte incriminé :

Ce texte me vaut d’avoir été mis en examen pour PROPOS DIFFAMATOIRES .

Audience à la 17ème corectionnelle de Paris le 9 novembre 2017

Le voici :

Crédit Mutuel, les caves se rebiffent !

"- Dis donc, c'est quoi cette histoire de quitus non donné, je n'y comprends rien...

- Je t'explique papa, au Crédit Mutuel, la banque appartient à ses sociétaires qui ont un droit de regard sur la gestion. Ils se réunissent chaque année en Assemblée Générale et donnent, ou non, le quitus au Conseil d'Administration.

- C'est quoi le quitus ?

- Les sociétaires sont satisfaits de la gestion de leur Caisse de Crédit Mutuel et délivrent le Conseil d'Administration de sa responsabilité.

- Et alors, pourquoi ne leur avez vous pas donné ce quitus ? Vous n'êtes pas satisfaits ?

- Non, car il y a des plaintes déposées pour délit d'usure présumé. Le Conseil d'Administration doit répondre devant la juridiction pénale.

- Mais, ils n'y sont pour rien, c'est la Fédération qui est responsable.

- Eh non, eh non, justement, c'est le Conseil d'Administration qui a toute la responsabilité pénale, c'est son président qui risque d'aller en prison.

-Et la Fédération ?

-Blancs comme le vautour qui vient de naître. Ils dirigent réellement, mais le Président est un homme de paille.

- C'est dégueulasse ce système, alors que faut-il faire ?

- Les sociétaires refusent de donner le quitus au Conseil d'Administration lors de l'Assemblée Générale. Le fonctionnement de la Caisse de Crédit Mutuel est alors bloqué, et la BDF fait une descente.

- Homme de pailles ? La BDF, c'est quoi ? Botte de Foin ?

- Papa, tu le fais exprès BDF, Banque de France.

- Et c'est quoi ce délit d'usure présumé ?

- Le Crédit Mutuel a prélevé des commissions d'intervention sur le compte de sociétaires pour rémunérer des acceptation de découvert. Le Crédit Mutuel a omis de les compter dans le taux effectif global. Quand les calculs ont été refait, on s'est rendu compte que le TEG était de 82% et non 12% annoncé.

- Et que risque le Président ?

- Entre autre, 2 ans de taule.

- Alors, ne pas voter le quitus protège les bénévoles ?

- Oui papa, et pour les prochaines assemblées générales, c'est un devoir mutualiste pour chacun de ne pas voter le quitus."