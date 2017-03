Le crépuscule du « 4e Reich »

Marine Le Pen vient d'être reçue à Moscou par Vladimir Poutine qui lui a réservé devant la presse un accueil amical et respectueux.



"Respectueux" car on observe le soin apporté à cette petite mise en scène où l'on voit les 2 protagonistes pénétrer la pièce en provenant simultanément de côtés opposés, puis se serrer la main au milieu de celle-ci, pour ensuite s'asseoir en vis-à-vis autour d'une petite table ronde.



Autant de détails symboliques qui, en langage diplomatique et face caméras, sont signifiants. Car en ôtant tout signe de hiérarchisation, Poutine montre qu'il reçoit Marine Le Pen en égale. Même si la petite table souligne aussi le caractère non bureaucratique de la rencontre, ce qui permet de l'assimiler à une rencontre plus courtoise qu'officielle.



Une rencontre qui aura duré 1h30.



Quels enseignements tirer de ce contact ?



D'abord que le Renseignement russe ( SVR ) dont Poutine est lui-même un ancien expert ( ex-KGB ), pressent Marine Le Pen comme future Présidente possible de la France. Ce qui signifie donc qu'il n'y a pas d'inéluctable "plafond de verre" aux yeux du SVR, comme se complaît à le répéter chaque jour toute la presse française.



Ensuite, bien sûr, il y a aussi que Mr Poutine apprécie le positionnement politique du FN. Marine Le Pen estimant en effet que la Crimée est légitimement russe, et que les sanctions de l'UE contre la Russie devraient cesser.

Sans oublier le plus important : la volonté du FN de sortir de l'OTAN et de l'UE. Car au vu des personnalités aujourd'hui au pouvoir, il n'y a aucune chance d'accord avec l'Allemagne pour revenir à l'Europe des nations souveraines des années 80. Mme Merkel ayant déjà déclaré à qui voulait l'entendre qu'elle ne recevrait pas Marine Le Pen, comme elle a déjà reçu Fillon et bientôt Macron : deux européistes bien plus compliants à ses yeux.



Donc si Marine Le Pen devient présidente, on verrait se dessiner un puissant axe franco-russe, bénéfique tant sur le plan de la paix que du commerce. Car rappelons-le : la Russie est un gros fournisseur d'énergies et de matières premières. Et comme Trump ne s'entend visiblement pas non plus avec Merkel ( il a refusé de lui serrer la main face caméras ) l'Allemagne se verrait ainsi diplomatiquement assez isolée en cas d'élection de Marine Le Pen.



Et du coup, finie l'arrogance bruxelloise et finie l'arrogance de Berlin, car les rapports de force seront complètement inversés.



En effet, prise en tenaille dans l'axe franco-russe, et en tiédeur avec l'Amérique, l'Allemagne devra se montrer dorénavant plus respectueuse de ses voisins qu'elle ne l'est aujourd'hui au sein de cette UE qui est devenue en pratique sa quasi "propriété". Car factuellement rien d'important ne peut être décidé au sein de l'UE sans l'accord de l'Allemagne. Une situation que l'on pourrait caricaturer en qualifiant l'UE de "4e Reich". Illustration par cette vidéo où l'on voit Marine Le Pen traiter Hollande de vice-chancelier au parlement de l'UE.