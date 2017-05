Le danger principal du second tour

Une seule réponse s'impose : l'instrumentalisation du repoussoir FN pour nous faire voter pour un ennemi de la classe ouvrière n’est pas acceptable.

Aurait-on oublié que l'émergence du FN concerne aussi Mitterrand qui, pour des raisons bassement électorales, à tout fait pour son développement (2).

On rappellera aussi que ce même Mitterrand ministre de la Justice en 1956-57 dans le gouvernement de Guy Mollet a fait guillotiner quarante cinq résistants proches du FLN (3). Mitterrand alors ministre n’a t-il pas aussi couvert la torture en Algérie(4), permettant aux amis de Le Pen de jouir de leurs crimes : rapportons les paroles de Jacques Attali, "Mitterrand avait « légalisé » la torture, 07/05/2001. C'est François Mitterrand qui en 1956 a créé les conditions légales de la torture en Algérie". http://www.lepoint.fr/societe/guerre-d-algerie-le-dernier-tabou-de-mit...

Le 13 mars 1957, Hubert Beuve-Méry avait écrit dans Le Monde : « Dès maintenant, les Français doivent savoir qu’ils n’ont plus tout à fait le droit de condamner dans les mêmes termes qu’il y a dix ans les destructions d’Oradour et les tortionnaires de la Gestapo. » Etonnant non !

Aujourd'hui, le chantage au danger du FN actionné à fond par tous les médias permet de garantir sans débat la victoire de Macron. Dans l'anesthésie générale, Macron élu, aura toute la légitimité pour faire la casse sociale pour la plus grande joie du MEDEF, et , pour poursuivre aux Moyen Orient les aventures militaires qui ont fait le lit de DAESH, pour la plus grande joie d’Israël.

Macron est dangereux. Il a déclaré sur TF1 le 27 avril 2017 : "je ne vais pas dire aujourd’hui aux Françaises et aux Français que je vais défendre leurs intérêts face à Berlin " ? Etonnant non ?. Un candidat qui déclare qu’il ne va pas défendre les intérêts des français. Mais il va défendre les intérêts de qui, alors ?

Pas difficile de le deviner quand on voit ses sponsors : parmi les dix personnes les plus riches de France, quatre soutiennent officiellement Macron : Bernard Arnault ( 1er fortune de France), François Pinault (4ème), Patrick Drahi (5ème et propriétaire de BFM entre autre), Xavier Niel (9ème). Seul Serge Dassault (3ème) ne s’est pas prononcé officiellement mais il encense Macron et Le Drian, ministre de la défense. A ceux-là, il faut ajouter, Martin Bouygues, Vincent Bolloré, Pierre Bergé(Le Monde ), Matthieu Pigasse (Le Monde encore ...), Arnault Lagardère, Jacques Attali qui déclare au sujet des grévistes de Whirlpool à Amiens : "c'est du détail" , Alain Minc chantre de la mondialisation heureuse, et ceux dont on ne connaît pas le nom car Macron ne souhaite pas publier la liste de ses donateurs. On comprend pourquoi.

Bref, Macron n’est pas au service des français, mais au service de la finance et du mondialisme.

Voir la vidéo pertinente Macron et l’argent : https://vimeo.com/214284345

Par ailleurs, l’ex associé-gérant chez Rothschild & Co, E. Macron est-il complice du détournement de 80 milliards d’euros par an, au détriment de la France ? voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=sHZo84XzAXM

Mais en contre partie, c'est un retour en arrière de cent ans qui nous attends :

augmentation de la CSG pour financer des baisses de « charges » (lisez : baisse des cotisations sociales) pour les plus grandes entreprises.

Baisse : du SMIC, de l’allocation chômage, des remboursements médicaux,........

Mise en concurrence accrue des services publics, y compris la sécurité sociale avec au final la fin du modèle social français.

Démantèlement du code du travail par ordonnances : précarité accrue, facilitation des licenciements.

Industrialisation à outrance de l’agriculture et de la pêche.

Réduction du nombre de fonctionnaires.

Désindustrialisation de la France.

Pertes de souveraineté de l'Etat Français.

Allignement complet sur la politique agressive des USA.

Etc.......

Ainsi,c’est plus qu’un crime, c’est une faute de cautionner la politique de Macron qui se cache derrière les premières pages des magazines "peoples" alors qu’il a participé à affamer la planète en tant qu’associé gérant chez la banque d’affaires pourrie des Rothschild.

Voter Macron, c’est cautionner son programme de destruction du code du travail, de désindustrialisation de la France, de l’appauvrissement des plus pauvres pour enrichir les banquiers et ses amis les nantis du CAC40 . C’est accélérer le génocide des palestiniens, le massacre des peuples du Moyen Orient, les exactions de l’impérialisme occidental prédateur des richesses et des vies.

Bref, c’est la dictature de l’argent, des USA qui nous traite comme une colonie.

Si c’est cela que vous voulez, alors votez pour Macron la marionnette entre les mains des Rothschild.

Macron c’est le déni total du bien public et de l’intérêt général. C'est la certitude de la régression sociale et de la soumission de la France.

Macron et le banquier David de Rothschild

Une vidéo résume tout ceci : https://www.youtube.com/watch?v=K2HkPpuYyjQ

Ref : - 2017, LE COUP D'ETAT https://networkpointzero.wordpress.com/2017/03/24/2017-le-coup-detat/

- http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/tout-sauf-macron-192595 de Bernard PINON

(1) - François Henrot : En 2008, Jacques Attali et Serge Weinberg présente Macron à François Henrot, le bras droit de David de Rothschild à la banque d’affaires Rothschild.

Macron est recruté, il est maintenant à bonne école. François Henrot, son patron, est membre du conseil d’administration de la French-American Foundation.

Destinée à favoriser les liens entre la France et les Etats Unis, la French American Fondation est née en 1976, durant les heures d’antagonisme entre les deux nations. Elle a été baptisée lors d’un dîner aux Etats Unis entre le président Gerald Ford et Valéry Giscard d’Estaing. L’activité de cette fondation est centrée sur le programme Young Leaders dont la mission est de trouver les personnes qui feront l’opinion et qui seront les dirigeants de leurs sociétés respectives. Ils sont nés en 1981, avec pour parrain l’influent économiste libéral franco-américain de Princeton, Ezra Suleiman. Le programme financé par des mécènes privés, s’étale sur deux ans, avec un séjour de quatre jours en France, un autre temps équivalent aux Etats Unis, toujours dans des villes différentes, toujours avec des intervenants de très haut niveau. Les Young Leaders français sont (liste non exhaustive) : Juppé, Pécresse, Kosciusko Morizet, Wauquiez, Bougrab, Hollande, Moscovici, Montebourg, Marisol Touraine, Najat Vallaut – Belkacem, Aquilino Morelle, Bruno Leroux, Olivier Ferrand, Laurent Joffrin (Nouvel Observateur), Denis Olivennes (Europe 1, Paris Match et du JDD), Matthieu Pigasse, Louis Dreyfus et Erik Izraelewicz (Le Monde).

Côté américain : Bill et Hillary Clinton….Macron sera promu, lui, en 2012.

Ref : Macron ciblé par la CIA https://networkpointzero.wordpress.com/2017/03/08/macron-cible-par-la-cia/

(2) - C’est François Mitterrand, alors président de la République socialiste, qui va ancrer le Front National dans le paysage politique français. C’est un fait historique. Pour quelle raison ? Par pure tactique politique). Ainsi, dans le but exclusif d’installer définitivement cette organisation d’extrême droite dans le jeu politique afin diviser la droite républicaine, Mitterrand va s’attacher à promouvoir le FN et en faire un outil qui servira aux socialistes pour se maintenir au pouvoir ou, à défaut, de s’assurer une alternance pour les décennies à venir. Nous en avons la preuve aujourd’hui.

Voici les faits :

Fondé en 1972, le Front national est pendant plus de dix ans quasi groupusculaire. Jean-Marie Le Pen obtient 0,75 % des voix aux élections présidentielles de 1974. Il ne parvient pas à recueillir 500 signatures pour se présenter en 1981.

1981, Mitterrand vient d’être élu à la présidence de la République. Premier président socialiste de la Vème République, tacticien hors pair, manipulateur froid, cet homme s’est entouré de conseillers choisis et calibrés. Deux d’entre eux vont s’attacher à mettre en contact Jean-Marie Le Pen et Mitterrand : François de Groussouvre et Guy Penne.

Par l’intermédiaire d’un ami commun, François de Groussouvre demande à rencontrer Jean-Marie Le Pen. Il accepte. Cette rencontre ne doit rien au hasard et elle a été probablement commanditée par Mitterrand. Sans doute que ce dernier voulait en savoir un peu plus sur le personnage et son état d’esprit à l’égard de la droite républicaine. Bingo. Celui ci déclare que son pire ennemi est Giscard d’Estaing (sous entendu la droite républicaine). Mitterrand va s’en servir.

Mais c’est Guy Penne qui va l’inviter à l’Elysée. Ces deux là se tutoient. Ils se sont connus quand ils étaient étudiants.

Ref : LE PEN et MACRON, les deux faces d'une même médaille https://networkpointzero.wordpress.com/2017/05/02/le-pen-et-macron-les-deux-faces-dune-meme-medaille/

(3) - En mars 1956, François Mitterrand signe les décrets en question, textes dont il ne peut ignorer, en tant qu’avocat, qu’ils violent bon nombre de principes constitutionnels. François Mitterrand croit fermement à l’exemplarité de la peine de mort : pas moins de quarante-cinq nationalistes algériens sont guillotinés, souvent après avoir été jugés dans des conditions plus que contestables. Il n’accorde sa grâce qu’à huit détenus. Et ce n’est pas faute de ne pas savoir. Le très sérieux et courageux procureur Jean Reliquet, qu’il a lui-même nommé à Alger, l’avait alerté sur ce qu’il se passait dans les centres de torture, sur la justice expéditive que pratiquaient les tribunaux militaires et la négation aux détenus de leurs droits les plus élémentaires.

(4) - Gisèle Halimi, avocate de nombreux militants et militantes du FLN pendant la guerre d’Algérie, raconte dans un témoignage : « Quand je suis revenue d’Algérie, les yeux encore pleins des images atroces de mes clients torturés, je voulais informer le plus grand nombre de politiciens possibles. J’ai rencontré Mendès, Daniel Mayer et Mitterrand à l’Assemblée nationale. J’apportais des preuves. Alors Mitterrand me dit : Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu ? Mayer, lui, s’est mis à sangloter, la tête entre les mains, en disant : Ce n’est pas possible que nous, Français, fassions cela. Mendès était complètement bloqué par mon écrit. Et il disait : Mais il faut le faire savoir, il faut le faire savoir… Mitterrand ne parlait jamais de la torture. Je ne l’ai pas vu réagir à ce sujet. Il pensait qu’on en faisait trop, il était persuadé, un peu comme Robert Lacoste, que nous étions les haut-parleurs de certaines victimes. Que c’est nous qui répandions à Paris que la torture était devenue un système. Il n’a jamais cru qu’elle était systématiquement utilisée. »

Reférence des deux notes (2) et (3) ci-dessus : http://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/histoire/1954-1962-1995-pourquoi-francois.html