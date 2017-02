Le diabète, une maladie des sociétés d’abondance...

Société d’abondance ?

Si c’est l’abondance de moyens pécunniers de se nourrir, ce n’est pas le cas où je réside, si c’est l’abondance de merde à bas prix je suis OK.

Chez moi c’est une horreur ce que peuvent manger les enfants, il ont toujours un paquet de chips à la main ou une sucrerie en bouche, dès la sortie la sortie de l’école il y a des vendeurs ambulants.

Ca touche surtout la couche pauvre de la population.

Une idée de prix, 1€ c’est 50 pesos.

Une pomme de 30 à 60 pesos.

Un bonbon 1 pesos.

Une sucette 2-5 pesos.

Un paquet de chips de 5 à 25 pesos.

Un soda 10 pesos, un 1/2 litre de coca 15 pesos.

Jus de fruit avec ajout de sucre 15 pesos, sans sucre 40 pesos.

Il y a des fruits pas chers comme la banane à 5 pesos ou l’ananas à 25 pesos mais ce n’est pas dans les réflex d’achats.

Cerise sur le gâteau, ils foutent des bouillons cubes qui sont devenus à la mode partout, c’en est immangeable pour un palais français. Un litre d’huile ne fait pas la semaine.

Le diabète est dangereux quand on ignore qu’on a la maladie, localement malgré des soins gratuits on attend souvent l’extrême minute, c’est plus souvent la gangrène due au diabète qu’on soigne. Au prix de gros le traitement c’est 20€ par mois mais le coté préventif dans un pays où l’on ne pense pas trop au lendemain et où on est assez fataliste ça ne passe pas trop, les médicaments ne sont pas remboursés.

En général, localement plus la peau est foncée plus on est pauvre, génétiquement parlant la population d’origine africaine est plus sensible au diabète, c’est la double punition. J’ai aidé pour une thèse sur le diabète, c’est aussi corrélé aux USA et d’autres pays à population en partie originaire d’Afrique.

Localement l’abondance de pauvreté est corrélée avec l’abondance de diabète.

Pour les classes plus aisées, dans les supers marchés, c’est piégeux, les USA sont proches et leurs merdes avec sucre rajouté sont courantes. Ils ont plus connaissances des méfaits d’une certaine alimentation, ça commence à faire attention.