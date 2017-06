Le dopage ordinaire...

@Robert Lavigue

Bien entendu, la nuit pose autant voire plus de problèmes que le jour. En faisant abstraction du choix du sujet, et le cadrage qui relève de la créativité et de l’œil du photographe du parfait technicien, il y a trois composantes techniques qui doivent être pondérées entre elles. La sensibilité du support, le temps de pose et l’ouverture du diaphragme.

La première et primordiale pour moi, est l’ouverture, selon si vous voulez jouer avec la profondeur de champ ou non. Cela se joue avec l’ouverture du diaphragme, une petite ouverture (f1.4 par ex) représente une grande ouverture du diaphragme. Beaucoup de lumière entre et on aura cet effet tunnel marqué, flou, net, flou.

Reste la sensibilité et le temps de pose a équilibrer, la nuit apporte moins de lumière, mais peut être parasité par des grosses sources de lumières, tels des réverbères. Il faut arriver à laisser l’opercule ouvert un temps important pour que toutes les lumières impressionnent le support. Mais juste ce qu’il faut, comme en cuisine, laisser cuire sans brûler.

Je besogne dans mon coin, et avec la facilité de mettre à la poubelle et recommencer de suite pour trouver ce que je veux. Ensuite, Lightroom et Photoshop me permettent tellement avec une base si moyenne. Il faut penser que la photo de l’époque est faite avec une pellicule déjà chargée. On shoote, on rentre à la maison, on développe (au mieux), on tente d’y retourner. C’est foutu. C’est du un coup, j’ai tout maitrisé, ou c’est foutu.