Le drapeau chinois bientôt sur l’hôtellerie française et les loisirs

Salut

rien d’autres que des effets normaux, previsible, inéluctable de la direction catastrophique l mondiale depuis genre 3000 ans appelée compétition pour faire bien mais qui cache en son sein un processus d’élimination donc tout est logique la dedans....comme l’est la guerre et toutes les autres saloperies humaines..

et je ne vois personne ou trop peu encore pour le moment, mais ça peut venir bien sur remettre en cause les causes de tout cela...mais je vais être bon prince et vous montrer pourquoi : et bien c’est parce que l’humain actuel tel qu’il est depuis un certains temps est LE responsable de tout cela...bien sur..

et là comme c’est moins drôle que de s’en prendre a des boucs émissaire...et bien tous nous détournons le regards porté sur notre responsabilité écrasante dans ce désastre...vers tout sauf chacun d’entre nous, tous de super héros parfaits à nos propre yeux bien sur..la pensée ne peut fonctionner que comme cela, nous avons perdu des capacités en route, voila le probleme..revoir Adam et Eve d’une autre manière moins superficielle 1er degré donc

et maintenant pour la fin la mauvaise nouvelle....cela va donc continuer...car en refusant de voir cela on va continuer la competition qui élimine et qui va donc continuer a produire la même chose qu’elle produit depuis genre 3000 ans..