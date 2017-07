Le droit des femmes est-il compatible avec les droits des banques ?

Par Gérard Faure-Kapper

Fous de puissance, ivres de leur pouvoir,ce sont les petits barons de la banque. Des vendeurs de saucisses bombardés directeur d'agence bancaire.

Ce poste à haute responsabilité nécessite des compétences très étendues, juridiques, comptables, bancaires, économiques, mais aussi managériales et psychologiques.

Mais aujourd'hui, pour un banquier, celui qui pense s'engage sur la voie de la désobéissance.

En conséquence, le niveau général a beaucoup baissé ces dernières années.

Bien sûr tous ne sont pas comme ça. La majorité des directeurs font leur travail le plus correctement possible, même si les directives leur font serrer les poings.

Seulement il y a toujours les moutons noirs, ceux qui se sentent obligés de rendre les choses plus horribles qu'elles ne le sont déjà.

Pour ce type de directeur, quelle jouissance de recevoir une cliente et de la tenir à sa merci.. Elle attend sa réponse comme la parole du Messie. Quel plaisir de la faire patienter, de lui créer de fausses joies, de refuser pour la plonger dans le désespoir et enfin accepter et apparaître comme le sauveur.

Cette histoire est véridique. Elle n'est pas du tout exceptionnelle. La scène se passe dans une banque que je ne nommerais pas, dans la ville qui a donné le jour à Robespierre.

Barbara est une femme seule qui se bat avec la misère pour élever ses 3 enfants. Ce jour là, elle gare sa voiture devant l'agence. "ne vous inquiétez pas les enfants, j'en ai pour 5 minutes, je vais chercher de l'argent".

De l'argent, elle en a sur son compte, deux cents euros.

Seulement la guichetière refuse de lui donner. Que se passe-t-il ? Il faut demander à la Direction pour pouvoir utiliser son propre argent. Le directeur, qu'il ne faut pas déranger dans sa partie de solitaire, fait attendre 2 heures cette femme. 2 heures pendant lesquelles patientent les enfants.

Finalement la réponse tombe, c'est non. Ordre de la direction. Comme si la direction s'occupe de ces problèmes. Mais quel plaisir pour ce directeur de faire patienter 2 heure une femme pour lui refuser de lui donner son argent.

Pourquoi la banque refuse de lui donner l'argent qu'elle a sur son compte ? "Nous les conservons en réserve si un prélèvement se présente".

Oui, vous avez bien lu. Cet argument est l'aveu que la banque détourne des fonds sous les prétextes les plus fallacieux.

Finalement, la rage au ventre, cette cliente sort de l'agence et monte dans sa voiture.

" Ah quand même maman, c'était trop long. Maintenant on va acheter des pains au chocolat à la boulangerie"

Avec quoi, elle n'avait que quelques centimes dans son porte-monnaie. La banque lui avait volé son argent.

Je m'adresse à ce directeur d'agence. D'abord, avant de sortir vos réflexions machistes et graveleuses, faites attention qu'il ne reste pas un client dans un coin de l'agence. Ce qui était le cas en l’occurrence, et ça parle beaucoup dans les petites villes.

D'autre part, ne vous croyez pas à l'abri d'un licenciement économique. Avant il y avait les syndicats et les prud'hommes, mais ça c'était avant.

Un jour une femme vous a donné la vie. Paradoxe, c'est une femme qui vous amènera la mort sociale. Vous avez sûrement entendu parler de la loi El Khomri.