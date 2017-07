Deux hommes volent au secours d'une famille tombée dans la pauvreté et la culpabilité. L'un au nom de "l'Idéal" (de vérité), l'autre au nom du "mensonge vital". Lequel sauvera la famille ? Réponse : aucun des deux n'y parvient et cela se termine en drame absolu. C'est l'histoire du Canard sauvage d'Henrik Ibsen (résumé ici), mais c'est l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Deux camps se forment régulièrement, chacun défendant sa conception de la vérité et accusant l'autre de mensonge. Plus rarement, comme dans cette pièce de théâtre, le mensonge est revendiqué ouvertement comme la meilleure solution, celle qui sauve.

Le dualisme vérité - mensonge est-il aussi ancien que celui qui oppose le bien au mal et avec lequel souvent il ne fait souvent qu'un ? Ce n'est pas sûr. Par ailleurs, le dualisme vérité - mensonge n'est pas vieux comme le monde mais vieux comme le langage. C'est la parole articulée et élevée au rang de langage qui a permis à l'être humain de déguiser ses intentions et de mentir. C'est aussi le langage qui lui a permis d'inventer des valeurs et des concepts, et donc de mentir encore.

I - Le dualisme vérité / mensonge dans la pièce d'Henrik Ibsen

Une famille, les Ekdal, qui appartenait à un rang social élevé, a sombré dans la honte, le déshonneur et la pauvreté, par la faute du grand-père qui aurait vendu illégalement du bois appartenant à l’État. Cet acte criminel est accompli avec un complice, le père de Gregers (l'un des deux "sauveurs"). Mais ce dernier est convaincu que son père est le seul coupable et, pris de remords, veut sauver la famille victime pour se racheter. Il faut dire, qu'en plus, son père avait engrossé sa servante Gina puis l'avait mariée à Hjalmar Ekdal pour qu'il reconnaisse l'enfant. Hjalmar Ekdal ne sait donc pas que sa fille n'est pas sa fille...

La trame de cette pièce oppose donc deux conceptions des choses. Gregers, cet idéaliste, voit que les membres de cette famille vivent dans un mensonge. Il pense pouvoir les sauver en leur apportant la révélation de la vérité. Son idée est simple : tout ce qui constitue cette famille repose sur un mensonge fondateur, il faut donc révéler ce mensonge au grand jour pour que la famille se refonde sur la vérité. Toute la vérité ! Mais l'autre personnage sauveur, veille, lui, sur la santé de la petite famille. Il loge même au domicile, c'est dire s'il protège ses patients. Il est un fervent partisan de la thèse du "mensonge vital", à savoir qu'il faut laisser les secrets de famille comme ils sont pour ne pas causer davantage de dégâts. C'est le docteur Relling. Voici ce qu'il déclare : « Si vous retirez le mensonge de la vie de personnes ordinaires, vous leur retirez en même temps le bonheur ».

Si l'on creuse plus profondément, on s'aperçoit que le docteur Relling, débauché et alcoolique, est assez cynique et qu'il est convaincu de la faiblesse humaine. Tout au contraire, Gregers a une foi exagérée dans la nature humaine. Il surestime celle-ci ainsi que les capacités de son ami d'enfance à faire face aux mensonges et trahisons pour s'élever au niveau de l'idéal de vérité. De plus, Gregers prétend changer le sort de l'humanité tout entière qui aurait une "dette envers l'Idéal", comme il disait dans sa jeunesse. Il utilise cette famille comme cobaye en quelque sorte, ne pouvant appliquer sa théorie à l'ensemble de l'humanité. Relling lui répond : « la vie pourrait avoir du bon pourtant si seulement nous avions la paix avec cette meute de créanciers qui frappent à notre porte et viennent nous réclamer la dette envers l’Idéal ». On voit donc que l'optimiste est pour la vérité absolue et le pessimiste (ou pragmatique) pour le statu quo, le maintien du non-dit. Ce schéma n'est-il pas finalement assez universel ?

Pour se préserver, tous les membres de la famille se sont construit une vérité à côté de la réalité. Le père est mythomane, il se prend pour un grand inventeur, le grand-père, rescapé d’une chasse, se rappelle un passé de glorieux sportif. (Relling : "Oui, que dites-vous de ce chasseur d’ours qui se balade dans cet obscur grenier pour traquer le lapin ? C’est le plus heureux des chasseurs, pauvre vieux, quand il peut s’éclater là -dedans au milieu de tout ce fatras.")

Enfin, la petite Hedvig se réfugie dans le grenier où un canard sauvage estropié vit dans une forêt imaginaire. On notera que la mère ne joue aucun rôle dans tout cela. Là aussi, combien de fois n'a-t-on pas vu ce scénario : des personnes qui réinventent la réalité pour survivre ? Une part de mensonge est nécessaire pour affronter la réalité quotidienne et aussi permettre à la conscience d'échapper à la vue de certaines vérités qui nous seraient pénibles ou même dommageables...

Extraits

GREGERS.- « Et quel traitement appliquez-vous à Hjalmar ?

RELLING.- Mon traitement habituel. Je m’arrange pour entretenir en lui le mensonge vital.

GREGERS.- Le mensonge vital ? J’ai sans doute mal entendu ?

RELLING.- J’ai bien dit le mensonge vital. Parce que le mensonge vital, c’est le principe stimulant, voyez-vous.

(...)

GREGERS.- Le malheureux, le vieux lieutenant Ekdal, oui ! Il a certainement dû en rabattre, de ses idéaux de jeunesse.

RELLING. Tant que j’y pense, monsieur Werle junior : n’employez plus ce mot étranger : idéal. Nous avons le bon vieux mot de chez nous : mensonge.

GREGERS.- Docteur Relling, je ne lâcherai pas avant d’avoir sauvé Hjalmar de vos griffes !

RELLING.- Ça serait la pire des choses qui puisse lui arriver. Ôtez le mensonge vital à un homme ordinaire, vous lui ôtez le bonheur du même coup. [...] »

II - Tentative de définition de la vérité et du mensonge

La vérité est une création de l'individu dans son rapport permanent avec le réel. Elle est créée par le désir et l'action réalisée, par les besoins et émotions, et enfin par les modes de perception et la conscience (images, concepts...). Une quatrième source de vérité, l'Idéal, est apparue chez l'Homme. En réalité, cette source est sans doute à l'origine d'autant de mensonge que de vérité. Ainsi, à la vérité de création par les canaux naturels s'ajoute une vérité d'invention de l'esprit (nous forçons ici un peu sur les termes pour les besoins de l'explication).

Toute création humaine, toute invention, comportant sa part de risque de fausseté voire de mensonge délibéré. Le mensonge est l'un des contraires de la vérité, mais il y en a d'autres : le secret, le déni, la fiction, l'illusion, l'erreur...Ce qui nous intéresse ici est la dualité de la vérité et du mensonge.

Une différence de nature (le mensonge est un moyen, la vérité est un but)

Le mensonge est un moyen créé pour obtenir quelque chose. En revanche, la vérité n'est pas un moyen mais le but même. Le mensonge n'est pas un but en lui-même. Je dirai qu'il y a là la première différence essentielle : la vérité comme but, le mensonge comme moyen.

A présent, grâce à la distinction opérée, nous pouvons donner des définitions possibles de la vérité et du mensonge en raisonnant sur des bases différentes.

La vérité est une interprétation du Réel à laquelle s'ajoute une certaine part de création de l'esprit, en particulier les notions de bien et de mal (qui n'existent pas à l'état naturel) et la dualité de la vérité et du mensonge. La notion de dieu également. La vérité universelle est celle que tous les individus perçoivent et ressentent. Mais les canaux de la vérité influent sur la vérité de chacun, ce qui apporte une petite note de subjectivité à la vérité individuelle. Tout le monde ne ressent pas une émotion de la même façon, par exemple.

Quel serait le but originel de la vérité inventée ?

Je crois que cette vérité inventée est née en avec les incantations : ces répétitions de sons vocaux destinés à réaliser des prodiges, comme faire tomber la pluie ou gagner l’immortalité. Plus on répète une chose et plus on pre^te d epouvoir aux mots et plus on croit vraie la vérité inventéee. Et puis le fait de répéter en boucle devait donner un côté grisant à ces incantations, accompagnées de chants et de danses. Et quand on est grisé, on se met à croire plus facilement...

L’homme subit le malheur et il ne le comprend pas. Il a besoin d'explications et de sens. Il se crée une vérité qui l’aide, un « mensonge vital » comme dit le médecin dans Le Canard sauvage d’Ibsen. Dans le meilleur des cas, il se dit que Dieu le protège du malheur. A défaut, Dieu le frappe du malheur pour lui faire payer sa faute (y compris la faute de n’avoir pas assez bien prié). Et, enfin, en dernier ressort, Dieu envoie le malheur sans l’expliquer : « c’est la volonté de Dieu », « les voies du Ciel sont impénétrables ». Voici notre homme rassuré : il y a toujours une cause qui fait sens. Alors, l’homme prie pour remonter du troisième niveau vers le premier. Si ses prières ne sont pas entendues et que le malheur frappe encore, c’est qu’il n’est pas digne du niveau un.

Les prédicateurs et les prêtres ont apporté leur vérité pour consoler les hommes. Le pouvoir (temporel et spirituel) l'a dévoyé pour se renforcer et mener ses guerres. Si cette vérité plonge les hommes dans une forme de mensonge, elle remplit une fonction utile, celle de pallier le manque de vérité (un champ de questions sans réponse) ou d'adoucir la réalité trop pénible. Ou encore de faire office de vérité provisoire en attendant que la véritable vérité soit établie. C'est ainsi que les explications scientifiques se sont progressivement substituées aux croyances, légendes et dictons qui remplissaient cette fonction de vérités temporaires.

Des diverses formes du mensonge

1 - Le mensonge selon qu'il est pur ou mêlé

Le mensonge mêlé comprend une part de récit ou de fiction, comme celui que crée la famille Ekdal. Ce n'est donc pas une vile volonté de tromper. La fiction n'est pas en elle-même un mensonge. Dans nos vies, le mensonge est rarement pur. Nous savons que nous vivons dans une certaine part d'illusion qui nous réconforte, et nous aimons nous raconter des histoires. Le père Noël est une invention qui tient autant du mensonge que du mythe. Mais le mythe n'est pas vécu comme pur mensonge, au contraire il est ressenti comme l'expression de la vérité qui est en nous-mêmes ! Le mensonge serait donc mélangé à du vrai qui prendrait la forme d'une fiction pour s'exprimer.

Venons-en à présent au mensonge pur. Lui, c'est clair, il est créé dans l'intention de tromper et dans un but bien précis. S'il y a fiction, c'est une histoire créée par malveillance et dans l'unique souci de parvenir à ses fins.

2 - Le mensonge selon sa portée

Peu importe ici que le mensonge soit pur ou mêlé à autre chose, il a une visée plus ou moins large. Il y aurait ainsi le mensonge d'intérêt. C'est le mensonge pratique et courant, l'escroc le pratique couramment. Il y a un deuxième niveau qui est le mensonge social, lui aussi largement pratiqué mais souvent aussi pour des bonnes raisons (convenances, vivre ensemble, politesse...). Et, pour finir, il y a le mensonge à portée universelle : et nous retrouvons ici les mythes, les religions, les doctrines des fanatiques, les théories édifiantes de toutes sortes. Il en résulte que l'intention du mensonge est toujours à examiner. Est-elle universelle, de bienséance, ou d'intérêt égoïste ? Le mensonge social n'en est pas vraiment un. Quand nous jouons un rôle (dans notre métier, comme parent, etc.), nous composons un certain personnage. Il y a une part d'affectation et d'hypocrisie dans notre façon de jouer le rôle mais ce n'est pas du mensonge. Le petit enfant apporte, tout fier, son dessin à son papa qui s'exclame "oh ! Que c'est beau !" : "menteur ?" Pas du tout, c'est inoffensif et même utile parce que le rôle est utile.

Lorsque Kant pose son impératif catégorique d'interdiction de mentir et ce en toutes circonstances, il se réclame de la portée universelle. C'est aussi ce que fait Gregers dans la pièce d'Ibsen. Le docteur Relling défend le mensonge social, celui qui permet de continuer de vivre ensemble sans drame. Certains opportunistes légitiment le mensonge d'intérêt égoïste, pourquoi pas ? Mon avis sur le principe kantien est qu'une vérité doit toujours délivrer. Or l'impératif kantien conduit à livrer au bourreau l'ami qui s'est caché dans notre cave ! Si la vérité libère de quelque chose ici, c'est du cas de conscience de l'individu qui dénonce et se déleste ainsi d'un dilemme au moyen d'une règle universelle en l'occurence bien commode. Au contraire de Kant, je dis que ce cas de conscience est indispensable et qu'il doit être maintenu de façon que la vérité en aucun ne livre pas ou n'enferme pas mais, au contraire, libère.

3 - Le mensonge selon sa fonction (offensif ou défensif)

Le mensonge est un moyen, c'est entendu. Mais il peut être un moyen de projection : tromper, escroquer, convertir quelqu'un. Il peut aussi être un moyen défensif. Et dans ce second cas, il est plus dangereux de l'attaquer de front car il peut déstabiliser la personne voire la conduire à des comportements dangereux. C'est ce qui se produit dans le Canard sauvage. Ce mensonge est-il jusitifiable ? Tantôt oui et tantôt non. Une personne qui se ment pour survivre et échapper au désespoir total est excusable. Une personne coupable d'un homicide par imprudence qui se réfugie dans le déni est coupable de mensonge en plus de son acte. Pas de règle générale donc mais la distinction est néanmoins utile.

4 - Le mensonge selon comment il est vécu

L'homme de foi croit en sa Vérité et il veut sincèrement la partager avec ses frères humains. Il vit la création mythique comme la Vérité. L'homme de pouvoir (roi, évêque) qui instrumentalise la foi pour manipuler les foules ou obtenir plus de pouvoir, use sciemment du mensonge. Selon comment est vécue la vérité inventée, elle est vérité sincère ou moyen de tromper. Alors, outre le point de savoir si notre mensonge est égoïste, social ou universel, s'il est pur ou mêlé de fiction, s'il est offensif ou défensif, il importe d'interroger notre sincérité, notre conscience au lieu de donner du crédit par a priori à ce que nous tenons pour vrai. Bien souvent, le mensonge se dénonce lui-même par les fausses notes qu'il produit dans notre système de cohérence. Alors que les vérités s'accordent et s'emboitent très aisément et forment un tout très fluide et qui fait sens, le mensonge est un acte forcé comme une pièce de puzzle que l'on veut entrer à un endroit qui n'est pas sa place. A nous d'être attentifs à ces fausse notes qui sont des alertes. Plus nous vivons "en vérité", dans la vérité et dans notre vérité, et plus ces alertes seront nettes. Mais, dans un monde factice, fait de trop de mensonges, il sera plus difficile de les entendre. Car il est difficile de rester dans la vérité dans un monde faux ou mensonger.

En conclusion, je dirai : il y a la vérité et ses variantes (dues aux canaux de vérité qui varient d'un individu à l'autre), et il y a le mensonge et ses variations involontaires la plupart du temps. "Variante" et "variation" n'ont pas le même sens. La vérité n'étant pas un moyen mais un but, elle connaît juste des fluctuations en raison des canaux d'interprétation utilisés : ce sont les variantes. Mais le mensonge, qui est une construction de toutes pièces en vue de poursuivre un but bien déterminé, peut prendre la forme que l'on veut en fonction de l'effet poursuivi, et c'est en cela qu'il y a variations du mensonge.