Le fabuleux destin d’Emmanuel Macron (raconté aux enfants sages)

Voici une très belle histoire. Une de celles qui ne peuvent que faire rêver les enfants. Seulement les enfants ? Quand on écoute certains journalistes, notamment à la télévision, qui parlent de pari fou, et de pari insensé en passe d'être gagné en seulement quelques mois, et même d'homme providentiel, on peut en effet se poser la question... Écoutons donc cette maman conter à son enfant cette belle histoire, avant le baiser maternel vespéral inducteur d'un sommeil parsemé de jolis rêves...

Il était une fois, un petit garçon prénommé Emmanuel.

Il était très sage, très poli, et travaillait très bien à l'école. Or, un jour qu'il était au lycée, il tomba amoureux de son professeur de théâtre. C'était une dame belle et très gentille. Elle s'appelait Brigitte, et elle lui plut tout de suite. Et ils s'aimèrent tellement, qu'ils finirent par se marier. Et depuis, ils sont très heureux.

Et puis, il termina ses études et devint un petit employé dans une banque.

Et, un jour qu'il travaillait, et alors qu'il était encore tout jeune — tu te rends compte : il n’avait que 35 ans — il entendit brusquement une voix, comme venue d'outre-tombe, qui lui dit :

« Emmanuel ! Emmanuel ! »

Alors Emmanuel alla vite se cacher au-dessous du comptoir de la banque. Il avait très peur.

Mais la voix reprit : « Emmanuel, je te vois. Sors de là, lève-toi et marche. Allons ! Et surtout sois un homme, n'aie pas peur. »

« Mais, mais... que me voulez-vous, la voix ? » répondit Emmanuel encore tout effrayé.

« Emmanuel ! Emmanuel !, il faut que tu deviennes président de la République française ! »

« Mais pourquoi..., et pourquoi moi ? » bégaya Emmanuel.

« Emmanuel, ton peuple souffre et il faut que tu sauves la France. Et il n'y a que toi qui puisses le faire. Je t'ai choisi, tu seras l'élu. »

« Mais je ne sais pas comment faire pour devenir président, je ne suis qu'un simple employé de banque » répliqua Emmanuel très étonné. »

Et la voix lui répondit : « N'aie crainte, Emmanuel, je veillerai sur toi, et je te conseillerai tout le long du chemin qui te mènera un jour jusqu'au Palais de l'Élysée ».

Et puis la voix disparut.

Revenu à la maison, le soir, Emmanuel raconta à Brigitte ce qui lui était arrivé.

Et celle-ci lui raconta alors l'histoire de Jeanne d'Arc.

Tu connais l'histoire ?

Jeanne d'Arc était une pauvre petite bergère de Lorraine ... Elle avait quinze ans.

Or, un jour qu'elle gardait ses moutons, elle entendit des voix. Des voix célestes, qui lui dirent :

« Jeanne, il faut que tu boutes les Anglais hors de France. Et pour cela, tu partiras dès demain pour aller voir le dauphin de France à Bourges. »

Ce qu'elle fit. Et cela permit au futur Charles VII, qui n'était encore que le dauphin, d'être sacré roi de France à Reims et ainsi de délivrer la France des Anglais : c'est ce qu'on appelle depuis cette époque, le Brexit.

Quelque temps après, la voix se manifesta de nouveau : « Emmanuel, Emmanuel, tu vas d'abord devenir secrétaire général adjoint de l'Élysée. »

Tu sais, mon chéri, l'Élysée, c'est la maison du Président de la République.

Alors, Emmanuel l'annonça à son directeur et à tous ses collègues de travail. Et ils firent une grande fête le jour de son départ de la banque. Et on lui offrit beaucoup de cadeaux, parce que tout le monde l'aimait bien.

Devenu secrétaire général adjoint de l'Élysée, un jour on lui demanda d'écrire, avec d'autres personnes, un rapport. Tu sais, un rapport politique, c'est un livre qui permet de donner plein de conseils au Président de la république.

Et la voix, qui était toujours là, dit un jour à Emmanuel :

« Emmanuel, comme tu as très bien écrit ce rapport, tu vas devenir maintenant ministre de l'Économie. »

« Mais je ne sais pas comment on fait... » répliqua Emmanuel.

Et la voix de lui répondre : « Va, obéis, suis ce chemin, et n'oublie pas que je suis toujours avec toi. »

Et il devint ministre de l'Économie.

Et tu sais ce qu'il a fait ? Eh bien il a fait deux lois :

On les appelle les cars Macron, et la Loi Travail

Les cars Macron, c'est très très bien, car il est écrit dessus, qu'on peut aller de Paris à Marseille, ou de Toulouse à Paris, pour un euro seulement. Tu te rends compte ?

Et puis la Loi Travail, c'est une loi qu'il inventa afin d'aider les ouvriers à trouver plus facilement du travail. Et aussi pour que le patron de chaque entreprise accepte de recevoir dans son bureau ses employés afin de discuter ensemble des nouvelles lois sociales.

Auparavant, c'était très compliqué : on parlait de négociations syndicales-patronales, il fallait des accords de branches... Les ouvriers n'y comprenaient rien.

Désormais, tout ça, c'est fini. Si un ouvrier veut travailler plus pour gagner plus, il n'a qu'à le demander directement à son patron. Tout simplement. C'est chouette, n'est-ce pas ? Et c'est Emmanuel qui a eu cette idée.

Et les ouvriers, dès qu'ils eurent connaissance de ce projet de loi, descendirent en masse dans la rue, afin de manifester et dire combien ils étaient contents de cette loi. Et ils le firent dans toutes les villes de France, et ce pendant des mois et des mois. Et tout ça pour aider Emmanuel. Super, n'est-ce pas ?

Mais au Parlement — on appelle ça l'Assemblée nationale — il y avait des grincheux : des jaloux et des méchants, des gens qui n'aimaient pas Emmanuel.

Alors, ils refusèrent de voter la Loi Travail.

Et Emmanuel était très inquiet. Il se demandait comment faire pour aider tous ces pauvres Français qui étaient dans la rue.

Mais la voix, qui savait tout et qui entendait tout, apparut un soir à Emmanuel pour lui dire :

« Emmanuel, Emmanuel, n'aie crainte, il y a le 49-3 ! »

Le 49-3, c'est un tour de magie. C'est fait pour embêter les méchants députés, on les appelle les frondeurs. Et avec ce 49-3, on vote la loi quand même. Sans eux. C'est bien, tu ne trouves pas ?

Et tu te rends compte, le 49-3 fut utilisé pendant que les Français étaient partis en vacances, en plein mois de juillet. Et tout ça, rien que pour leur faire plaisir. Il est gentil, Emmanuel...

Et à la rentrée, la loi étant votée, les Français n'avaient plus besoin d'aller dans la rue pour manifester.

Mais au mois d'août, un mois après le 49-3, Emmanuel avait démissionné du gouvernement.

Parce qu'il faut que je te dise aussi que, quatre mois plus tôt, alors qu''Emmanuel ne s'y attendait pas du tout, La Voix était revenue vers lui :

« Emmanuel, Emmanuel, l'élection présidentielle approche. Quand la Loi Travail sera votée, tu démissionneras de ton poste de ministre, cet été au mois d'août. Mais auparavant, tu vas fonder un mouvement politique que tu vas appeler En marche ! »

« Mais, je suis tout seul et je n'ai pas d’appuis politiques... » répondit aussitôt Emmanuel.

« De plus, comment pourrais-je faire, alors que je n'ai pas d'argent et que l'élection présidentielle aura lieu en France dans un an seulement ? »

Et la voix répondit :

« Emmanuel, tu iras à Londres pour faire des conférences, et aussi un peu partout. Et tu ne parleras jamais une autre langue que l'anglais. Même en Allemagne. Je vais te faire rencontrer plein de gens qui ont de l'argent, et qui vont t'aider. Va. »

Et Emmanuel s'exécuta. Il partit.

Et alors qu'en France tout s'effondrait, il s'en allait vers l'inconnu...

Finalement, il fut reconnu outre-Manche. Quelqu'un lui aurait dit : « Je vous reconnais, Emmanuel, je vous reconnais tout seul ! » — et aussitôt plein de gens l'invitèrent, et lui donnèrent de l'argent, c'était des gens originaires de plein de pays, et surtout très riches.

Et quand il revint en France, on ne parla plus que de lui.

À la télévision, à la radio et dans tous les journaux, il n'y en avait que pour Emmanuel. Et immédiatement les instituts de sondages révélèrent que les Français souhaitaient qu'Emmanuel soit le prochain président de la République. Et pourtant, très peu avaient entendu son appel de Londres.

Et puis beaucoup de jeunes gens en France comprirent combien il fallait aider Emmanuel. Alors, ils abandonnèrent tout, et ils se mirent à marcher. Et ils marchèrent, marchèrent, partout en France. Et ils allèrent de ville en ville, de maison en maison, afin de rencontrer les Français et d'annoncer la bonne nouvelle : un sauveur nous était promis : Emmanuel.

Et c'est ainsi que la légende prit corps. Emmanuel avait un destin. Il devenait l'homme providentiel, celui qui pouvait sauver la France du désastre annoncé.

D'autant qu'à la surprise générale, François Hollande, le Président en exercice, décidait de ne pas se représenter à l'élection présidentielle.

Dès lors, la voie était libre.

Il obtint bien sûr beaucoup de parrainages, et fut déclaré officiellement candidat à la présidence, et ce avec dix autres personnes.

Oh, bien sûr, les autres candidats à la présidence n'étaient pas très gentils avec Emmanuel, mais il tint bon. Contre vents et marées, il continua les réunions politiques, au cours desquelles on voyait plein de gens agiter des drapeaux et applaudir très fort, tous ensemble et au même moment : un peu comme s'ils s'étaient donné le mot.

Et finalement, les Français décidèrent de le récompenser : ils furent tellement nombreux à voter pour lui, lors du premier tour, qu'il arriva en tête. Et tu sais contre qui il doit être au second tour ? Contre une vilaine sorcière, elle s'appelle Marine.

Mais comme désormais tout le monde aime bien Emmanuel : les journalistes, les hommes politiques de presque tous les partis, les patrons, les banquiers, et même certains candidats qu'il a pourtant battus au premier tour, etc. : et aussi parce que tout le monde continue à ne parler que de lui, à la télé, à la radio et dans les journaux, eh bien il va être élu président de la République française, le 7 mai 2017. C'est une belle histoire, n'est-ce pas mon chéri ?

Allez, mon poussin, maintenant au dodo. Et fais de beaux rêves. Emmanuel veille sur toi. Et sur la France.

P.S. : Pour celles et ceux qui ne croiraient plus aux contes de fée, voici quelques liens utiles. Parmi d'autres.

http://www.les-crises.fr/video-presidentielle-2017-tout-savoir-ou-presque-sur-le-parcours-de-macron/

https://changera.blogspot.fr/2017/04/presidentielle-2017-le-coup-detat-de.html