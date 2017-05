Le false flag, l’arme ultime du régime de Kiev ?

Hier soir avait lieu la mascarade télévisuelle de l'eurovision à Kiev. Mais les événements les plus chauds ne se trouvaient pas sur la scène de ce spectacle ridicule et inintéressant, mais dans le Donbass. Car, malheureusement, quatre civils ont été tués et un autre blessé dans leur maison par un obus de mortier dans la ville d'Avdeevka, occupée par l'armée du régime de Kiev.

Sans rentrer dans la paranoïa complotiste, ce tir de mortier est plus que suspect. Car avec l'eurovision se déroulant à Kiev, les médias mainstream avaient tous leurs projecteurs braqués sur l'Ukraine. Donc s'il y avait une chose à ne surtout pas faire de la part de l'artillerie de l'armée de la République Populaire de Donetsk, c'était de bombarder un quartier civil d'Avdeevka. Totalement contre-productif et médiatiquement suicidaire ! Le régime de Porochenko est très souvent pointé du doigt par les médias russophones, mais aussi par les soldats de la réinformation couvrant ce conflit, pour ces bombardements quotidiens sur des zones civiles dans les deux Républiques du Donbass libre. L'occasion était trop belle pour cette junte criminelle, d'utiliser la couverture médiatique liée à l'eurovision, pour réaliser son opération de communication sur l'absence de Porochenko et de sa femme à Kiev.

"L'eurovision est un événement très important pour l'Ukraine. Avec Marina nous nous sommes concerté pour y assister et inviter nos combattants et nos invalides à soutenir l'Ukraine ensemble. Cependant en raison du bombardement à Avdeevka et de la mort de civils, j'ai décidé d'annuler ma venue à la finale de l'eurovision". Petro Porochenko. Bien entendu, nos serviles médias subventionnés relaient à foison la propagande du régime de Kiev.

Je ne peux que déplorer la mort de ces civils, bien entendu, victimes de cette guerre déclenchée en 2014 par les putschistes qui venaient de prendre le pouvoir par la violence avec la complicité des éternels fauteurs de troubles (USA, Canada et l'UE). Mais une fois encore, la presse aux ordres, nous montre son véritable visage de kapo au service d'un régime qui bombarde quotidienne des civils dans le Donbass, sans qu'à aucun moment ces moralistes à géométrie variable en informent leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. J'en veux pour preuve, c'est que dans le même temps, en moins de 24 heures, un civil de 26 ans a été tué à Kominternovo par les tirs de l'armée ukrainienne, une femme grièvement blessée à Yasinovataya, et deux autres civils à Dokoutchaevsk. Sources :

Faite la même recherche sur google avec le mot Donbass pour voir les résultats, c'est éloquent ! Absolument rien, rien de rien ! Aucun média ne parle des victimes du Donbass libre. Comme d'habitude... C'est le même scénario qu'à Alep, avec les mêmes soutiens au service du crime au service de l'axe atlantiste.

Sébastien Hairon, Volontaire indépendant et bénévole à Donetsk (DNR) Mon blog dédié au Donbass :

