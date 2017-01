Le féminisme, selon François Fillon...

Interrogé par des journalistes sur ce qu'il est désormais convenu d'appeler "l'affaire Pénélope", François Fillon a osé invoquer le féminisme pour justifier ce qui ressemble fort à un emploi fictif...



Il a osé déclarer, en faisant mine de s'interroger :

"Alors parce que c’est mon épouse, elle n’aurait pas le droit de travailler ? Imaginez un instant qu’un homme politique dise d’une femme, comme le fait cet article, qu’elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient."



Bien évidemment, ce n'est pas le problème posé et on sent dans cette déclaration toute la gêne que provoque cette affaire...



Au lieu de répondre sur le fond, François Fillon esquive les coups, et se contente d'invoquer le féminisme et la prétendue misogynie de l'article du Canard enchaîné.



Une défense qui ne tient pas et qui montre que François Fillon n'a rien à opposer sur les accusations d'emploi fictif dont on le soupçonne.



Les compétences de Mme Fillon ne sont pas remises en cause, ce qui est contesté, c'est la réalité de son travail de collaboratrice.



Effectivement, cette réalité n'est pas clairement établie, d'autant plus que Pénélope Fillon a souvent déclaré qu'elle ne souhaitait pas s'occuper des affaires politiques de son époux.



François Fillon dit que sa femme a le droit de travailler, mais encore faudrait-il qu'elle ait réellement travaillé....



Dans tous les cas, on peut se demander, aussi, pourquoi le salaire de Mme Fillon était si exorbitant, si en plus, son activité était fictive, on perçoit encore plus le scandale de cette rémunération.



Personne n'a mis en doute les compétences de Pénélope Fillon, personne n'a fait preuve de misogynie à son égard.

Personne n'a affirmé qu'elle ne savait faire que des confitures.



François Fillon, on le voit, se retranche derrière un féminisme outré pour se défendre, une stratégie pitoyable et malhonnête.



Le féminisme n'autorise pas les passe-droits, le féminisme ne défend pas un travail faussement rémunéré, le féminisme n'est pas une porte ouverte à tous les abus et tous les privilèges.

Le féminisme exige que l'on accorde un juste salaire aux femmes et aux hommes qui travaillent réellement.

"ll y a injustice sociale entre ceux qui travaillent dur pour peu et ceux qui ne travaillent pas et reçoivent de l'argent public...", avait déclaré François Fillon dans un tweet.

On est là au coeur du problème : les contradictions de François Fillon qui a fait de l'honnêteté et de la rigueur son principal argument de campagne...