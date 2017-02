Le feu dans les cités et quartiers de Paris !!

Cette montée en puissance de ces manifestations violentes est autant d’atouts qui permettent de favoriser la mise en place d’un état policier.

A qui profite cette violence ??

Il serait bon de s’arrêter un peu sur le racisme et l’intolérance, sur les difficultés économiques et sociales, sur le désœuvrement d’une certaine jeunesse.

Depuis des années on nous rabâche à longueur d’antennes, dans la presse écrite, que les français sont racistes ?? Ces propos alimentent et contribuent à empêcher l’intégration des émigrés sur le sol français et éloignent le peuple des revendications sociales contre un système obsolète

Pourtant, à y regarder de près que ce soit les jeunes, les seniors, les retraités tous sont frappés par les difficultés économiques et sociales.

Les manifestations que nous connaissons sont justifiées et ne sont que les conséquences d’une société inadaptée aux besoins du peuple et au manque de dialogues entre le peuple et les instances économiques (patrons, banques) les instances politiques (gouvernements et les élus).

Il ne s’agit pas de soutenir ces casseurs qui tentent de dévoyer le bien fondé de ces manifestations. Ces voyous qui brulent des voitures, cassent des vitrines et pillent des magasins doivent être sanctionnés. Ces adeptes du vandalisme tentent d’instaurer un climat d’insécurité et servent les intérêts du politique répressive et totalitaire.

En cette période d’élections dans cet imbroglio où les concurrents sont bien plus mobilisés à magouiller des alliances, à baratiner pour ne pas aller au fond de leur programme et surtout à éviter de parler du chômage, de la situation des jeunes et des retraités.

Les forces en présence : La droite avec un Fillon engluée dans des histoires d’emplois fictifs

L’extrême droite avec la famille Le Pen qui est en procès avec le Parlement européen pour des emplois fictifs, et qui ne propose que le choix d’un capitalisme français à la place d’un capitalisme européen voire mondial. Mais être exploité par un patron français c’est la même chose que d’être exploité par un patron américain ou allemand, un patron reste un patron !!

Un Macron qui refuse une appartenance politique afin de ratisser des voix en plus grand nombre. Ce dernier représente la force patronale (MEDEF) qui est dans l’incapacité de prouver comment il finance sa campagne ?? Celui qui est à l’origine du travail le dimanche et de la refonte du code du travail. Celui qui a bien du mal a présenter un programme !!

La gauche réformiste avec Hamon Issue de ce gouvernement précédent qui ne remet pas en cause le système, qui propose des réformes comme le revenu universel qui aggravera la situation de l’emploi et les charges en impôts directs et indirect, qui continuera a financer le patronat pour la création d’hypothétiques emplois !!, et qui ne remettra pas en cause la « loi travail ».

La presse du grand Capital le Point, le Monde, le parisien, les Echos, l’Obs., l’Express, Libération, Paris match, etc. Préfère parler des effets en les arrangeant plutôt que d’aborder les problèmes de fond. Cette presse préfère parler des voyous casseurs que de parler des revendications. Parler des Fillon, Le Pen, Macron, Hamon, comme si la politique ne tournait qu’autour de ces 4 candidats en prenant soin de commenter leur bouillie. De cette façon le débat se limite à un débat entre amis en excluant les candidats qui pourraient gêner le capital, ainsi la continuité de ce système sera assuré.

17/02/2016