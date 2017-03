Le figaro trafiquerait-il ses sondages ?

Quooooiii ... les grands médias mentiraient, notamment en trafiquant les sondages ???? Comment est ce possible ? Tous ces gens si bien et qui ont une belle cravate ...

Non, ce n’est pas possible, c’est la « réalité » qui s’effondrerait.

Et vous vous rendez compte que les citoyens/contribuables paient environ 1 milliard €/an pour les maintenir en vie ? Impossible , voyons ...