EVADONS NOUS DE L'IMMEDIAT, DEPASSONS LE, REVENONS A L'ESSENTIEL

Il y a un moment donné où notre esprit bute, où notre compréhension a des limites, il y a des concepts que nous sommes incapables d'intégrer. Par exemple des concepts fondamentaux.

le FINI et l'INFINI.

Alors on peut aller chercher des réponses chez nos philosophes, nos penseurs, mais elles sont tarabiscotées et tellement érudites et complexes que l'on s'y perd.

Je vais essayer de faire simple et peut être plus clair.

LE FINI

Ce que l'homme a des difficultés à concevoir dans le fini, c'est en réalité sa propre fin.

Comment accepter qu'un jour tout s'arrête, que tout cet océan de vie de promesses de misères et de succès ne soit pus rien.

Que notre existence se réduise à ce que disait Frédéric DARD, à

« un pet de lapin sur une toile cirée » pouf !!! et voilà tout.

Difficile à concevoir

Alors l'homme s'est construit et inventé des palliatifs des béquilles pour son cerveau chancelant.

La religion, il se réfugie en elle, il accepte que le corps redevienne poussière, mais pas l'âme, alors les paradis fleurissent, dans toutes les religions, prônant l'immortalité de l'âme.

Mais la foi, on ne la construit pas, on l'a ou on ne l'a pas, on a rencontré Dieu au détour du chemin, ou on ne l'a jamais ressenti.

Pour cela que reste-t-il pour ceux qui n'ont pas la foi.

La descendance , le dernier refuge, l'immortalité par la transmission d'une partie de nous mêmes chez nos enfants, on vivra encore à travers eux car ils sont notre chair et notre sang.

L'INFINI

Comment un être destiné à être FINI peut comprendre l'INFINI ?

Alors là autre tourment

Aussi inconcevable ou inacceptable que le FINI

Nous vivons dans un monde cosmique infini, nous sommes sur une poussière d'étoiles appartenant à des galaxies qui n'ont pas de fin.

Complètement inconcevable par notre cerveau. Le ''sans fin''est incompréhensible, on ne peut se le représenter, le concevoir.

On ne peut concevoir une construction avec une fin, une muraille, une borne derrière laquelle il n'y aurait rien. Absurde pour notre esprit.

Notre pauvre cerveau d'être humain est incapable de donner une réponse à deux problèmes d'une importance capitale, la compréhesion du FINI et de l'INFINI. Autre question, l'univers infini est-il immortel ?

Alors d'aucuns vont chercher les réponses chez certains philosophes, Les stoïciens Grecs et romains. Accepter nos doutes, apaiser nos angoisses métaphysiques

Le stoïcisme s'appuie sur la distinction centrale entre d'un côté les choses qui dépendent de nous et sur lesquelles nous pouvons agir et d'un autre côté les choses qui ne dépendent pas de nous et sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

Pour vivre heureux et libres, il ne faut pas lutter contre ce qui ne dépend pas de nous, mais l'accepter.

C'est à dire ne pas se poser les questions auxquelles nous ne pouvons apporter de réponse et accepter les choses telles qu'elles sont.

C'est un hédonisme basé sur le détachement et la tempérance.

Il faut accepter le mouvement des hommes et du monde.

Mais peu d'hommes accèdent à cette sagesse, accepter la mort, même celle des proches car elle est inéluctable, accepter la vieillesse et la maladie. Ne pas se raidir et se battre contre ce qui est inéluctable.

Pour ceux qui voudraient approcher cette philosophie je vous conseille le manuel d’Épictète.

Bon voyage sur le chemin qui,conduit au Stoïcisme.