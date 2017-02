Le FN le meilleur allié du système

Ceux qui me lisent savent depuis longtemps que j'écris très souvent que la France a pris un virage à droite et que le FN est un parti fascisant, car c'est lui qui rassemble le plus de critères définissant le fascisme (cinq) et qu'être fascisme je ne l'emploie jamais comme une insulte, mais pour ce qu'il est, la désignation de choix politiques. C'est pour cela qu'il n'est pas le seul à avoir des orientations fascisantes mais c'est lui qui cumule les cinq. La recherche d'un chef charismatique autocratique, le nationaliste, est anti libéral, définit des ennemis de l'intérieur et s'oppose aux valeurs humanistes. Economiquement est attaché au droit à la propriété et au capitalisme.

Le FN longtemps dirigé par J. M. Le PEN restait dans l'esprit des citoyens comme un parti non fréquentable jusqu'en 2002 où s'est entre ouverte la porte d'une implantation électorale et la porte des médias. Il faut reconnaitre que depuis l'accession de Marine LE PEN à sa présidence, s'il conserve les critères fondamentaux caractérisant la fascisation, elle lui a donné une aura nouvelle faite essentiellement de communication et d'instrumentalisation, comme d'autres, de l'insécurité émanant de la délinquance, de l'immigration des confessionnalismes islamiques et également se présentant comme l'anti système redresseur de torts et de corruptions, malgré ses propres travers. C'est ainsi que mécaniquement le FN est apparu comme le parti anti tout. Mais dans les faits ce n'est pas exact, car beaucoup d'anti tout s'abstiennent ou votent blancs, ce qui fait que Le FN n'arrivera pas au pouvoir, malgré l'effet loupe de la télé et des sondages. Sauf si ceux qui sont battus s’abstiennent ou votent blanc ce qui est peu probable.

Alors, l'on peut se poser la question si c'est seulement parce que ce parti s'est fait une place ou ce qui est le plus probable, que certains y ont intérêt. Effectivement, face à la crise de confiance et de détestation que traversent les partis qui se sont succédé au pouvoir, le LR et le PS, le FN et le plus sur garant de la réélection de l'un ou de l'autre. Pour ces partis il vaut mieux que les mécontentements ou les antisystèmes votent pour le FN, car au 2e tour celui qui lui sera opposé est sûr d'être élu.

Ainsi, donc tous ceux qui votent pour le FN en pensant voter contre le système, assurent la réélection de celui-ci, y compris Macron.