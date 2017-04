Le grand cirque continu

Entre deux tours, l’actualité ne désemplit pas. Bien sûr il y a toujours l’affaire Fillon qui continue de faire couler de l’encre puisque l’intéressé, troisième de l’élection peut dire adieu à l’immunité et va devoir désormais répondre de ses actes. Je ne sais pas comment va finir ce feuilleton mais je doute qu’il soit condamné à quoi que ce soit tant il sera difficile d’apporter des preuves concrètes de la non-activité de Penelope Fillon, de plus je pense que l’homme aux gros sourcils a encore le bras assez long pour esquiver les sanctions dans ce genre d’affaire.

La Syrie accuse Israël d’avoir bombardé des positions situées dans une zone contrôlée par le gouvernement de Bachar al Assad à seulement 25 kilomètres de Damas. Ce n’est pas la première fois que l’armée Israélienne frappe la Syrie dans des zones toujours tenues par le pouvoir légitime sous prétexte de se protéger contre l’Iran et le Hezbollah qui prête main-forte à Assad dans la guerre qu’il mène contre Daesh. Cela bien sûr ne se dit que discrètement dans les grands médias Occidentaux, pourtant il paraît évident que si l’armée régulière Syrienne frappait le sol Israélien ce serait un tôlé international et probablement le début d’un conflit mondial. Israël a colonisé le plateau de Golan dans l’indifférence générale et rêve de voir tomber al Assad pour voir le pouvoir Syrien entre les mains de dirigeants plus prompts à s’aligner sur la politique Américaine et donc la leur, tout en affaiblissant l’Iran du même coup. Les crimes de guerre du véritable axe du mal Amérique du nord-Europe-Israël ne cessent de semer la mort en des proportions indescriptibles. Le président al Assad va s’équiper en bouclier antimissile mais tant que Daesh sera sur son territoire il reste dans une position fragile. Il va falloir trouver une solution au conflit, j’espère que Trump et les Américains vont desserrer l’étau parce que je pense que Poutine ne lâchera rien et je lui donne raison.

Mim, célèbre point de vente de prêt-à-porter pour femmes va fermer les portes de ses 162 boutiques et laisser encore la bagatelle de 791 employés sur le carreau. Quelle politique nous propose-t-on pour remédier à ce genre de problème ? Aucune.

Obama la superstar qui devait se tenir éloigné des débats politiques s’autorise une petite conférence rémunérée 400 000 dollars sur invitation de grand ponte de la finance à la sauce Wall Street… les masques tombent.

Dans une semaine nous aurons un nouveau ou une nouvelle chef de l’État, mais pour agir, encore faudrait-il qu’il ou elle se détache de l’emprise de ce qui aujourd’hui surclasse les états : le dollar.

