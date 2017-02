J’ai le plus grand respect pour Jacques Attali. Je partage son goût pour la musique classique. J’ai lu quelques uns de ses livres, notamment sa biographie de Marx. Et puis j’ai été irrémédiablement collé à un concours où il fut classé parmi les premiers. Respect.

Attali parle sans arrêt. Quand il s’exprime, c’est du lourd. Plusieurs centaines de prestations télévisuelles par an, dit-on. Le mainstream est à ses pieds. C’est le Grand Prêtre de notre société française, porteur des idées libérales avancées. Son pouvoir d’influence est immense sur la durée. Hollande et Ségolène ? C’est lui. Macron ? C’est encore lui.

Que dit le Grand Prêtre dans la période troublée que nous vivons ? Il dit qu’on est dans la seringue de l’UE, qu’on ne peut en sortir, qu’il a tout prévu avec ses collègues étrangers pour qu’il en soit ainsi.

Il dit encore que la mondialisation est inéluctable, qu’elle intervienne avant ou après une 3ème guerre mondiale hypothétique (mais pas absolument improbable). Sa vision eschatologique est impressionnante, tant elle paraît assurée.

Qu’en penser ? Attali = le Jésus Christ ou le Marx du nouveau millénaire, le prophète tant attendu ?

Cette note ironique ne dispense pas de prendre Attali au sérieux. Ce n’est pas un petit joueur. Il est sérieux.

Jésus Christ et Marx avaient une vision de l’Homme sur terre, et au-delà pour le premier. L’Homme aimant infiniment son Dieu et révérant son fils - qui a vaincu la mort - a fondé une civilisation, la plus brillante que la terre ait connue. L’Homme libéré de ses chaînes économiques a fait long feu. Mais l’essai à l’échelle du monde fut bouleversant … et meurtrier.

Qui est l’Homme d’Attali ? A coup sûr, il est cool et sympa, comme Attali lui-même. Il est très intelligent, comme Attali lui-même, car l’intelligence doit gouverner notre monde hypercomplexe. Il est plutôt de gauche, tout comme Jésus et Marx. Il aime le mouvement et le progrès, quels qu’ils soient, et la circulation généralisée : des hommes, des capitaux, des idées, des marchandises. Il aime le contact, l’échange et le mélange de tous avec tous. Cet Homme ne s’inquiète pas trop de l’existence de Dieu, pourvu que ça bouge.

Cet Homme attalien efficace, généreux, pragmatique, positif va-t-il fonder une civilisation, celle de la planète-monde ? Cet Homme est-il amoureux de la Liberté, jusqu’à risquer sa vie pour elle, ou la juge-t-il dépassée par d’autres urgences ? Ne lui manque-t-il pas une dimension spirituelle que la finitude de la vie sur notre planète pourrait susciter ? That is the question.