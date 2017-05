Le Guépard et les OGM

Deuxième article et encore un animal ;)



Oui j’ai un intérêt prononcé pour les animaux. Il n’y a pas si longtemps j’avais plus d’empathie pour eux que pour les Hommes, parfois je me demande encore si ce n’est pas toujours le cas.

Le Guépard me fascine depuis toujours ou presque. Je l’ai rencontré chez lui en Namibie, en 2015.

Il est capable lors de ses courses d’atteindre des pointes à plus de 110 km/h, c’est extraordinaire.

Chacun devrait pouvoir voir de ses propres yeux l’accélération départ arrêté de cet animal, c’est impressionnant. Les muscles et le squelette de cet animal sont taillés pour la course. La Nature est fascinante.



Pour ceux qui n’ont pas la chance de le voir voici une petite compensation :



Combien de foulées en 1 seconde ? ;)



Bon je ne vais pas vous faire l’apologie du Guépard et vous décrire son anatomie, d’autres le feront bien mieux que moi.

D’ailleurs le Guépard n’est pas le plus intelligent des animaux, loin de là. Il est doté d’une vitesse de pointe qui est son atout majeur, pour ne pas dire unique, pour chasser.

Quand une proie est capturée il a peu de temps pour se nourrir et nourrir les siens. Les hyènes, les lionnes et autres mammifères rôdent, et le Guépard ne fait pas le poids.

Il faut donc au Guépard de grands espaces pour se lancer et être capable de capturer sa proie grâce à sa vitesse.

Et c’est là que le bât blesse. Des grands espaces il y en a de moins en moins. La faute à l’Homme bien sûr. L’Homme qui s’est approprié de nombreuses terres, mais ça n’est pas la seule cause.

L’Homme est aussi responsable de la progression importante de Bush épineux. C’est un frein à la chasse pour le Guépard qui se blesse de plus en plus avec les épines.

Les espaces se réduisent donc pour les Guépards qui chassent parfois par facilité dans les élevages et se retrouvent trop souvent abattus par les agriculteurs locaux qui protègent leur bétail.

L’avenir du Guépard est plus qu’incertain.

Le CCF (Cheetah Conservation Fund) est un organisme namibien, qui bien que politisé et ayant quelques travers, agit pour la sauvegarde du Guépard. Ils élèvent notamment des chiens de berger à destination des agriculteurs pour protéger les troupeaux. Ils ont aussi mis en place un système qui transforme le Bush épineux en buchettes, les BushBlok que l’on trouve dans les supermarchés du coin en Namibie. C'est très pratique pour les barbecues.

Des initiatives existent et pourraient donc sauver le Guépard d’une extinction en lui rendant un espace qui lui est vital.

Mais en réalité le Guépard est condamné, plus que par son nombre actuel, plus que par l’Homme aujourd’hui, il est condamné par son patrimoine génétique.

Les allèles des gènes d’un Guépard à l’autre sont quasiment identiques aujourd’hui. En somme l’inceste est monnaie courante chez les Guépards.

Il en résulte, du fait de la très faible variété génétique, de nombreuses anomalies.



Le Guépard qui éprouve déjà des difficultés à se nourrir, à survivre, à se reproduire et à conserver sa progéniture doit donc affronter en sus son patrimoine génétique. Des Guépards d'Iran pourraient être croisés avec les Guépards d’Afrique, ça ne serait probablement pas suffisant. Mais les iraniens tiennent à la lignée de leurs Guépards si j’ai bien compris et donc là encore les portes se ferment.



Voilà où nous en sommes aujourd’hui, le Guépard, plus que d’autres espèces moins nombreuses que lui, est condamné.

L’Homme ce vieil ami avec qui il chassait à une époque (cf. photo qui suit), l’Homme devenu ennemi car en parti responsable de son extinction, l’Homme réussira-t-il à devenir son sauveur ?

Et bien peut-être que OUI.

Et voilà où je veux en venir avec les OGM.

Les OGM sont souvent mal vus car ils sont assimilés à la nourriture, notamment au maïs ou au saumon.

Oui il faut se méfier des OGM dans le domaine alimentaire, dont le but est souvent de produire encore et toujours plus et plus vite au détriment de la qualité. Mais il ne faut pas pour autant les diaboliser (au passage certains vaccins sont des OGM, l'insuline aussi pour lutter contre le diabète).

L’Homme serait-il capable de sauver le Guépard en sélectionnant et en modifiant légèrement son code génétique afin de retrouver un brassage perdu ? Rien n’est moins sûr.

Mais si la réponse était OUI, faudrait-il essayer ?



Est-ce compatible de s’opposer aux OGM alimentaires mais de les soutenir dans ce cas précis ?

Je pense que OUI. Certains diront qu’il s’agit là de jouer avec la Nature, de se prendre pour Dieu.

Moi j’y vois une opportunité de rattraper nos erreurs.



Il ne reste plus beaucoup de temps au Guépard, certains parlent de 2030. Je croise les doigts pour qu’il puisse être sauvé dans son habitat naturel mais j’ai peu d’espoir.

La bêtise humaine t'as condamné, puisse l’intelligence humaine te sauver cher ami, à la tienne ;)