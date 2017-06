Le Jeu est terminé pour le Qatar

Les dirigeants qatariens doivent être honnêtes avec eux-mêmes en ce moment. Ils doivent changer leur position et comprendre le point de vue et les exigences, au lieu d'accuser le bloc d'imposer une tutelle sur Doha. Peut-être que le Qatar se réveillera de l'illusion et de l’auto-tromperie et se rendra compte que personne ne veut imposer sa tutelle au Qatar ni à d'autres États et que tous les États du CCG veulent la paix et la sécurité. Les EAU et le reste des pays du CCG connaissent bien l'importance de la sécurité et de la stabilité. Les Émirats arabes unis sont plus préoccupés par les problèmes de sécurité et de stabilité que les autres pays, car ils ont une course de développement compétitive mondiale féroce qui consomme du temps, des efforts et des investissements. Il n'y a pas de temps pour les crises avec une partie régionale ou internationale, en particulier les membres du CCG, compte tenu de la particularité culturelle des six nations.

Les dirigeants qatariens ont besoin d'une réflexion pour comprendre ce qui se passe et se rendre compte que certaines personnes peuvent être trompées pendant un certain temps, mais qu’il est impossible de tromper toutes les personnes tout le temps. Les mesures sévères étaient inévitables, que les déclarations de l'émir soient publiées ou non. La région est maintenant à un véritable carrefour qui nécessite l'ouverture d'une nouvelle page basée sur la franchise et l'honnêteté. Il n'y a pas de place pour fermer les yeux sur les pratiques de la tromperie.

La menace pour la sécurité nationale dans le Golfe et le monde arabe a placé tous les leaders dans une position de responsabilité historique ; soit de s'acquitter de leurs devoirs et affronter les sources du danger et de la menace, soit d’accepter le destin des peuples arabes, où des millions n'ont plus leur place dans leur patrie.

Les pertes causées par les positions du leadership qatarien sont envahissantes et peuvent être un suicide politique que nous ne souhaitons pas aux Qatariens, même si leur leadership est d'accord. Les dirigeants qatariens doivent se rendre compte qu'il est déraisonnable de sacrifier leur peuple pour protéger le groupe de terroristes qu’ils abrite, diviser les Arabes et parier sur les organisations terroristes et la protection présumée des mollahs. Qui peut soutenir Doha contre la tyrannie des mollahs, en cas de conflit avec eux ?

Les dirigeants qatariens doivent également se rendre compte qu'il n'est pas honteux de se détourner des erreurs, mais l'inconvénient est de se laisser aller à l'entêtement et à la vanité et de refuser la réalité et la logique. La question porte sur les intérêts d'un État et de son peuple, et non sur des conflits personnels ou des crises individuelles. Les dirigeants qatariens doivent reconnaître l'échec du projet Qatari, mis en jeu depuis de nombreuses années, puis agir selon la logique et la raison dans de telles circonstances.

Il est dommage qu'un État du CCG agit en tant que mandataire au nom des groupes terroristes, ou un régime incompétent qui ait une haine profonde contre les peuples du CCG et qui attend le moment où il peut mettre la main sur ses gains.

J'ai déclaré dans un article précédent que l'une de mes explications pour la position qatarie est que le pays a été impliqué avec des gangs criminels et des organisations terroristes de sorte qu'il lui est difficile de reculer, et encore moins de prendre des mesures punitives contre ces organisations. La retraite, dans ce cas, peut signifier exposer les secrets et révéler ce qui était derrière les coulisses, surtout que ce qui a été révélé jusqu'à présent indique les catastrophes commises par les dirigeants qatariens dans le financement du terrorisme et de ses organisations.

Être impliqué dans ce piège est coûteux, difficile et compliqué, et finira inévitablement par plus de catastrophes qui arriveront aux dirigeants, à l’État et au peuple du Qatar en raison des gangs terroristes, des organisations et des sponsors régionaux.

Les dirigeants qatariens doivent savoir que le jeu est terminé, qu'il n'y a pas de retour et qu'il n'y a aucun moyen de sortir de la remise des comptes et de revenir aux pratiques passées. Cette politique amènera le pire au leadership qatarien, qui doit également se rendre compte que les mollahs d'Iran ne feront pas grand-chose pour l'appuyer. Les mollah attendent, et leurs ambitions ne sont pas loin du gaz et des richesses naturelles du Qatar. Les organisations terroristes attendent également le moment de la chute pour piller ce qu'ils peuvent et aller à un autre pays pour répéter leur jeu.

Certains croient que les dirigeants qatariens peuvent sortir de la remise des comptes au moyen d'une médiation du Golfe qui est actuellement en cours, mais ils doivent se rendre compte que l'idée de signer des accords évasifs est passée. Les médiateurs du GCC eux-mêmes sont conscients de la mesure dans laquelle les dirigeants qatariens sont manipulés et ne veulent pas être impliqués dans un nouvel embarras, mais ils s'inquiètent beaucoup de l'unité du CCG et de la nécessité de résoudre les différences au sein d'une même maison.

Les pays du boycott et du compte rendu savent également que leurs positions ont une implication politique et économique. Le Qatar n'est pas le seul concerné par ces décisions, ce qui était inévitable ; elles sont douloureuses mais nécessaires d'urgence. Il n'y aura aucune possibilité de manipulations et de tromperies répétées exercées par les dirigeants qatariens dans l'accord précédent, où l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sont conduits conformément au principe de bonne volonté.

À mon avis, les dirigeants qatariens doivent également être conscients que les mesures prises jusqu'ici ne sont pas la fin. Il existe des documents et des procédures encore plus sérieux pour le leadership lui-même, en particulier en ce qui concerne le processus de changement politique au Qatar, qui est important pour l'intérêt national du Qatar et des peuples des pays du CCG.

L'étape du boycott a été une occasion précieuse pour les dirigeants qatariens de corriger leur cours. Le Qatar se rendra-t-il à la réalité avant qu'il ne soit trop tard ?