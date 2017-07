« Le manquement au devoir de mise en garde ». Ceci remet en cause les prêts en franc suisse

Je serais toujours étonné de la manière dont on déresponsabilise les personnes. « Je ne savais pas » ou « On ne m’a pas dit » devient un excellent moyen de rejeter sa propre responsabilité sur un tiers.





Allons, un client d’une banque souscrit un prêt en devise étrangère , il est frontalier et au courant de la fluctuation des changes, le voilà donc tout heureux quand cet indice baisse et tout malheureux à l’inverse. Idem pour son salaire en francs suisses, serait-il à plaindre dans le même temps ?





Comment peut on se plaindre de sa propre turpitude et essayer de faire porte la responsabilité de son imprudence à la banque ? Serait ce le moyen de bénéficier des avantages mais de ne point en subir les inconvénients ?