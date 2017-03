Le minimum vieillesse augmente de 0,28% soit 2,24€ le 1er avril !

Salut

je passe en mode suicidaire par lynchage....virtuel..

notre façon de vivre ensemble est justement de ne pas vivre ensemble , nous refusons de vivre ensemble par l’acceptation d’une société verticale pyramidale sociale financière qui n’est pas tombée du ciel mais est organisée par les voleurs du collectif qui dirigent la planète..

ces gens pensent, ne font rien du tout....ils utilisent les autres..qui se laissent utiliser....moi aussi bien sur...pas le choix vraiment...

tous en pseudo compétition donc..pseudo car l’objectif réel de ceci est de voler et-ou d’éliminer pour encore plus voler...l’introduction de l’argent, ou de toute valeur qui n’existe nulle part si nous sommes unis par ce qui est vital : la survie physique ! ... cette argent permet de voler avec plus d’efficacité tout en obtenant l’accord du futur volé en faisant croire à chacun que il va lui gagner plus que..les autres..

c’est si efficace que le volé perd de vue qu’il l’est, ou le sera que c’est le but....monopoly, bourse, sport de compétition etc participent aussi à ce foutoir planétaire bien sur..

aucun pseudo jeu n’est innocent...pas un seul ...

On est tous en conflit....sauf les vrais gagnant du jeu qui sont là des le départ, normal c’est eux qui l’ont inventé, créé, etc....

Ceci n’est possible que parce que la masse a accepté de jouer, et a refusé de collaborer et de partager avec justice, équité, bienveillance ,compassion , etc comme en paix....

le maître a réussi à persuader la masse que c’est comme cela...c’est lui aussi qui a créé ces fausses religions....basées sur la croyance, ce qui veut dire en fait : et bé je ne sais pas..une fois passée la barrière ou je suis en mode croyance, je peux tout avaler sans comprendre, sans savoir, sans se baser sur des faits etc

les fausses religions ne servent plus le maître...car certains à la base ,jamais au sommet, se sont pris au jeu d’une manière juste et deviennent en fait des empêcheurs de tourner en rond pour le but ultime : le NOM...

liberté...utilisé seul il ne fait référence à rien du tout...

égalité : même chose

fraternité : là ou les gens acceptent la compétition en pensant tous : je vais gagner...ce qui fait appel au pire de ce que nous sommes en surface des choses..la fraternité n’existe pas....et est remplacé par le conflit, la violence et la haine etc..notre profondeur nous est devenu inaccessible...mais cela n’est pas rédhibitoire ..potentiellement nous avons tous accès à cette profondeur...niée par le siècles des lumières....entre autre bien sur..on est là bien sur dans l’inversion....dont certains sont les spécialistes....

Nous avons donc une compétition qui va amener mécaniquement des gagnants qui vont gagner de + en + et qui seront de moins en moins au sommet et surtout va créer des perdants, de + en + de perdants , qui seront de + en + nombreux avec de - en -....

ceci est ,à cause de notre choix, inévitable, prévisible, .....c’en est même le but principal bien sur...

Si nous continuons sur cette voix....petit à petit le homard-grenouille-mouton va être cuit à petit feu...

La haut ils ne vont JAMAIS s’arrêter d’eux même...ils sont comme nous mais en très pire...

tant de pouvoir pour « crever » comme un lapin atteint de myxomatose , ça rends très mauvais et de + en + déments...car en plus la quête d’absolu qui n’existera pas est pure souffrance, la même que la notre mais en pire , car eux n’ont même plus l’espoir , ce qui est une excellente chose si on sait que faire avec cela et un désastre absolu si on ne sait pas que faire.....comme pour nous d’ailleurs, la différence est une question d’échelle et de proportion, le principe est le même...

quand tu as un tel pouvoir et que tout t’es accessible sauf l’immortalité...qui est exactement ce que la pensée recherche.....et ben mon gars t’es dans la m...e !

tous les câbles pètent ....

tant que les humains refusent de collaborer , de fabriquer ensemble selon capacités toutes égales car une seule sans les autres ne vaut strictement rien du tout, c’est pour cela que nous sommes différents à ce niveau car nous devions être unis pour survivre ... les moyens de survie avec art ,dans de bonnes conditions et en paix ne seront pas là..et le balancier du pire va continuer.....

donc que certains aient 500 Euro par mois , voir rien du tout et d’autres assez de pognon pour 100 ou 1000 vies est totalement justifié par nos choix collectifs...