Le Monde tel que vous vous le figurez n’est pas à l’échelle

La représentation de notre Terre version planisphère, on la connait pour la voir affichée chez nos copains, dans notre chambre d’ado, même en tendance déco cutanée depuis quelques années. Seulement voilà, ce qu’on ne nous dit que peu ou prou, c’est que notre carte n’est pas à l’échelle du monde réel.

1569, Gerardus Mercator, géographe et mathématicien des Pays Bas espagnols* crée une projection du globe terrestre formalisée pour le transport maritime. Le résultat, un planisphère épatant de précision, respectueux des angles mais déformant les surfaces et les aires à mesure qu’on éloigne un pays de l’équateur. Les données sont donc erronées voire manipulées par des hommes morts depuis des lustres. Renversant pour l’époque comme pour aujourd’hui, mais pas pour les mêmes raisons.

Travaux pratiques. Prenons le petit truc rose en plein centre de l’Afrique appelé République Démocratique du Congo que l’on voit sur la carte d’illustration de mon article. Google en est témoin, le pays s’avère 200 000 kms2 plus grand que l’énorme Groenland vert. La France et ses 643 000 kms2 fait petite joueuse à coté du colosse Subsaharien.

La comparaison entre l’île qui se prétend continent et la terre qui en a vraiment le titre, j’ai nommé l’Amérique du Sud, génère un voile de désenchantement sur nos acquis : la première rentrerait presque huit fois dans le second.

Continuons notre plongée dans l’ineptie interplanétaire installée depuis des siècles dans la culture collective. 17.84 pour l’Amérique du Sud, 17.1 pour la Russie et 30.37 (!) millions de kms2 pour l’Afrique. Ce qui nous donne une réalité Russie < Amérique du Sud < Afrique. Vue de nez et vol d’oiseau ne concordent pas vraiment.

Reposons-nous un instant sur ce bon vieux Google Plan, car lui n’oserait pas nous mentir.

Là aussi, l’Afrique et ses 30.37 millions de kilomètres carrés entrent dans la Russie, alors que la première s’avère plus grande de 13 millions de kilomètres carrés que la Mère Patrie. Google Earth, par contre, nous présente une planète aux prétentions autrement plus réalistes avec des anciennes colonies et des continents à l’échelle. Heureusement, le sort ne s’acharne qu’avec parcimonie.

En somme, nous avons été blousés et cela ne date pas d’hier. Pourtant, ce n’est pas là que la bât blesse.

Une vision du monde d’anciens antialtermondialistes nous est encore aujourd’hui imposée ? C’est loin d’être une évidence pour la majorité et ce constat n’alarme en rien les « peu » qui savent. Voilà quelques années que l’information tourne gentiment sur nos réseaux et les articles sur le sujet (ils ne sont pas légion) relaient la question façon anecdote rigolote à l’attention des trois baroudeurs, deux touristes et quatre rêveurs que cela intéresse. Notre déséquilibre géopolitique Nord-Sud antédiluvien affiché dans nos jeunes salons n’émeut personne.

Pire, des projections plus équitables et réalistes, on en a tout un tas. Exemple parmi tant d’autres, la projection de Gall-Peters créé en 1855 (ci-dessous) qui ressemble à une version déformée de la Mercator. Nous avons là, existant dans nos archives, une meilleure appréciation des distances réelles, cartographiée et aplanie de surcroît.

A croire que tout n’est que question de point de vue au détriment du bon sens. Parce que franchement, la connaissance de La Vraie Taille de ce qui est vraiment, quelle importance ?

*LA BELGIQUE

